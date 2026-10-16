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Rozmach datových center by v Evropě mohl zdražit elektřinu

Lada Nová
Dnes

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Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Spotřeba elektřiny datovými centry by se mohla v následujících deseti letech více než zdvojnásobit. Pro běžné spotřebitele to může v krátkodobém horizontu představovat dražší elektřinu.
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Rostoucí počet datových center může v Evropě výrazně zvýšit ceny elektřiny. Podle analýzy agentury Moody’s by jejich podíl na celkové spotřebě elektřiny na kontinentu mohl do roku 2035 vzrůst ze současných zhruba 2,5 % na 5,7 %. V některých zemích však bude nárůst ještě výraznější: ve Skandinávii by datacentra mohla představovat až 17 % spotřeby, v Irsku dokonce 30 %.

Datacentra sice obvykle hradí úpravy potřebné pro své přímé připojení k síti, rozsáhlejší posilování energetické infrastruktury ale zpravidla financují její provozovatelé. Vyšší náklady spolu s rostoucí poptávkou po elektřině se pak mohou promítnout do účtů domácností i firem.

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Agentura Moody’s zároveň upozorňuje, že rozmach umělé inteligence sice může energetickým společnostem přinést nové příjmy a zisky, které by mohly investovat do další výroby elektřiny a rozvoje přenosových sítí, včetně čistých zdrojů. Krátkodobě však spotřebitelům hrozí zdražování.

Analytici proto očekávají, že vlády by mohly zasáhnout, aby dopady na odběratele zmírnily. Mezi zvažovaná opatření patří daňové úlevy, cenové stropy nebo přísnější pravidla pro připojování datacenter k síti. Podobná debata už se rozjela ve Spojených státech, kde administrativa Donalda Trumpa na ochranu odběratelů představila iniciativu Ratepayer Protection Pledge.

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Autor článku

Lada Nová

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