Nejběžnějším heslem světa zůstává podle studie Nordpass „123456“, které si pozici udrželo sedm z osmi let, kdy NordPass svůj žebříček dvou set nejpoužívanějších hesel sestavuje. První trojici doplňují „admin“ na druhém a „12345678“ na třetím místě a oproti loňsku se nezměnila.
„Password“ klesl na sedmé místo a do první pětky se nově dostalo „1234“. Jde o nepokrok v tom smyslu, že nejkratší z řad se konečně prosadil mezi nejčastějšími.
Česko: „admin“ před „123456“
V českém žebříčku vede „admin“ s 10 571 výskyty, následuje „123456“ s 8 804 a „maminka123“ s 8 473. Čtvrté je „Heslo1234“ (7 107) a páté „Asdfg121“ (5 411), tedy klávesová řada doplněná číslicemi pro případ, že by si někdo stěžoval na nedostatečnou složitost. Šesté místo patří jménu „ladislav“ (3 583), sedmé přezdívce „djkiller“ (3 306) a osmé řadě „123456789“ (3 174).
Druhou polovinu první dvacítky tvoří „kocicak1“, „258852“, „12345“, „1234“, „12345678“, „maruska“, „Student123“, „navratilova“, „12345678910“, „heslo“, „qwert123“ a „heslo123“. Číselné řady zabírají šest příček a kombinace „258852“, která vzniká souvislým tahem po numerické klávesnici, k nim přidává sedmou. Slovo „heslo“ se objevuje ve třech podobách.
Rodinné vazby zastupují „maminka123“ a „kocicak1“, jména „ladislav“, „maruska“ a „navratilova“, školní prostředí „Student123“. Postup „slovo plus číslice“ se v tabulce uplatňuje opakovaně a bez ohledu na to, že proti slovníkovému útoku nemá žádnou účinnost.
Metodika
Žebříček vznikl ve spolupráci NordPass a NordLayer Intelligence by NordStellar za podpory nezávislých odborníků na kybernetické incidenty. Analýza pracovala s hesly uniklými z veřejných databázových úniků a z dark webu v období od září 2025 do září 2026. Data se statisticky agregovala a podle autorů se nezískávaly ani nekupovaly žádné osobní údaje.
Ve většině zemí tvoří první trojici stále stejné kombinace: „admin“, „password“, „qwerty“ a různé číselné řady. Do žebříčků pronikla i slovní podoba pojmu v místních jazycích, například španělské „contraseña“ a francouzské „motdepasse“. Vliv má také písmo.
V zemích s latinkou převažují hesla ze slov, ve finské desítce jich sedm tvoří výhradně nebo převážně písmena. V Thajsku, Jižní Koreji a Spojených arabských emirátech, kde se používá jiné písmo, dominují kombinace číslic.
Popkultura: heslo jako časová kapsle
Letošní novinkou je analýza vlivu popkultury. Autoři upozorňují, že heslo nemusí patřit do dekády, na kterou odkazuje: „metallica“ vytvořené v roce 2024 může patřit celoživotnímu fanouškovi.
Před rokem 2000 se nejčastěji objevovalo „C@rlsagan1“, vedle něj kapely Slayer („Slayer007“), Pantera („Pantera76“) a Metallica („metallica“, „metallica17“) a filmové postavy a tituly „corleone13“, „Moonraker1@“ a „Rambo017“. V první dekádě tohoto století vedou anime a videohry, konkrétně „DarthRevan1!“ a „Narutofoda2“, dále „Bellatrix337“, „Bleach15“, „Windwaker1“ a „sasuke“.
Desátá léta patřIla memům a sociálním sítím: „Lachimolala“, „telegram“, „minecraft“, „insta123“ a „Dubsmash“, ze sportu „Sharapova123“ a „Lewandowski1234!“. Současná dekáda přidává „Savage20“, „roblox.com1“, „skibiditoilet“, „Impostor123“ a „squidgamethebest“. Pandemii dokumentují tři hesla: „Covid@19“, „Covid-19“ a „corona2020“.
Nejvíc záznamů mají videohry a anime, nejčastěji používaná jsou ale hesla ze sportu. Za nejhodnotnější hráče žebříčku autoři označují „Lebron0319“. Číslice odkazují na rok 2024, kdy LeBron James jako nejstarší hráč historie NBA zaznamenal tři triple-double po sobě, a to ve věku 39 let a 319 dní. Z fotbalistů se v datech objevují Messi, Lampard a Lewandowski, takže věrnost týmu se promítá i do přihlašovacích údajů.
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