Pozice ředitele pro umělou inteligenci, tzv. Chief AI Officera (CAIO) se ve firmách stává stále běžnější součástí nejvyššího vedení. Lidé do ní dosazení ale často nemají pravomoci, které by odpovídaly jejich postavení. Podle nové studie společnosti IBM má plnou kontrolu nad investicemi do AI pouze 16 % z nich. Ještě méně, jen 11 %, může samostatně rozhodovat o personální strategii související s umělou inteligencí.
Z průzkumu mezi britskými firmami vyplývá, že zatímco v roce 2025 mělo svého CAIO 26 % společností, v roce 2026 už je to 78 %. Samotné jmenování do nejvyššího managementu ale automaticky neznamená, že daný člověk získá odpovídající vliv. Klíčová rozhodnutí o investicích, zaměstnancích nebo provozních změnách totiž často dál zůstávají v rukou ostatních členů vedení.
Studie zároveň ukazuje, že ředitelé pro AI nejsou příliš spokojeni s tím, jak jsou jejich organizace na širší zavádění umělé inteligence připravené. Vadí jim hlavně pomalé rozhodování a omezený přístup k potřebným zdrojům. Celkem 29 % CAIO se domnívá, že jejich firma zatím neprovedla potřebné změny, které by jí umožnily zvládnout rozsáhlejší transformaci pomocí AI. Tři čtvrtiny respondentů se proto obávají, že jejich společnost ztratí krok s konkurencí.
Problémy se podle průzkumu netýkají jen strategie a rozpočtů, ale taky pravidel pro bezpečné používání umělé inteligence. Čtyři pětiny firem už sice definovaly situace, v nichž je lidský dohled nad AI nezbytný, tato pravidla se však v praxi důsledně dodržují jen v 58 % organizací.
IBM proto upozorňuje, že pokud mají firmy své ambice v oblasti AI skutečně proměnit ve výsledky, potřebují jejich vedoucím představitelům svěřit větší vliv. Úspěšnější CAIO podle studie dokážou produktivitu zvýšenou díky AI využít k financování dalších transformačních projektů a zároveň rozhodovat o nových investicích podle jejich konkrétního přínosu pro podnikání.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.