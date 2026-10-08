V Microsoftu a Metě omezují používání Claudu, je pro ně příliš drahý

Microsoft a Meta v poslední době stále více tlačí na používání vlastních AI nástrojů. A naopak – firmy dle všeho omezují používání modelů Claude od společnosti Anthropic. Důvodem přitom nemusí být jejich kvalita. Ve hře jsou především náklady.
Podle serveru The Information se interní výdaje Microsoftu za Claude letos mohou vyšplhat minimálně na jednu miliardu dolarů. Firma proto už zaměstnance vyzvala, aby jeho používání omezili a více využívali Copilot a další vlastní nástroje.
Ještě výraznější změna se má odehrávat v Metě. Claude Code, nástroj Anthropic určený mimo jiné pro programování, na začátku roku používalo přibližně 60 000 zaměstnanců. Aktuálně jich má být jen kolem 30 000. Počet uživatelů interní alternativy MetaCode přitom mezitím překročil 30 000.
Meta se podobně jako Microsoft snaží dostat pod kontrolu také samotné náklady na interní AI. Firma podle dostupných informací směřovala k miliardovým výdajům, než zavedla limity na množství zpracovaných tokenů, výdajové stropy a další kontrolní mechanismy.
Podobný trend ostatně není omezený jen na technologické giganty. I menší americké firmy začínají kvůli ceně sahat po levnějších čínských modelech místo domácích alternativ. Pokud model zvládne daný úkol dostatečně dobře a stojí přitom výrazně méně, může být pro běžné firemní použití ekonomicky smysluplnější než dražší konkurent.
U Microsoftu a Mety navíc hraje roli skutečnost, že obě společnosti mají vlastní AI systémy, do jejichž vývoje investují obrovské částky. Používat vlastní modely tam, kde poskytují dostatečnou kvalitu, tak může být levnější než platit externímu dodavateli.
Anthropic v posledních měsících čelil několika problémům, které mohou ovlivnit vztahy s velkými zákazníky. Americké ministerstvo obrany společnost označilo za riziko pro bezpečnost dodavatelského řetězce. Pro společnost je případný ústup Microsoftu a Mety o to citlivější.
Pokud by firma přišla o miliardové příjmy od dvou významných zákazníků, může jít o podstatný zásah do jejího hospodaření v době, kdy se připravuje na vstup na burzu a její hodnota se podle zpráv může pohybovat nad hranicí dvou bilionů dolarů.
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