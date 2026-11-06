Vyzkoušeli jsme: velký monitor pro velké projekty LG UltraWide 34U640B-B

Monitor je osazen 10bitovým VA panelem s rozlišením QHD 3440 × 1440 s poměrem stran 21:9. Na rozdíl od klasického formátu 16:9 tak nabízí širší obraz který odpovídá spíš formátu filmového plátna. Monitor je tak určen pro práci s obrazem, zejména videem, hodí se pro práci ve 3D nebo pro práci s velkým množstvím dat, například několika excely nebo podobně „hutnými“ zdroji dat.
Také programátoři nebo webdesignéři ocení široký formát, kdy se můžou zobrazit dvě stránky vedle sebe, a ještě jim zbyde místo. Samozřejmě nesmíme zapomínat na hráče, kterým tento formát nabídne prostředí, které zvýší pocit reálnosti celé scény.
Jas panelu je 300 cd/m² který bohatě pokryje potřeby pro práci i za jasného denního světla. O večerním hraní ani nemluvě. Pro práci s videem nebo úpravy fotografií kde záleží na barevné věrnosti nabízí monitor zobrazení 99 % barevného prostoru sRGB. Monitor je kalibrován již ve výrobě, ale je samozřejmě možné si za pomoci sondy obraz doladit.
Přestože jde o monitor o rozměrech 80x36x9cm a hmotnosti 5,6 kg, manipulace s ním je bez problémů. A to díky masivnímu a solidně zpracovanému stojanu, která monitoru dodává stabilitu. Všechny konektory jsou umístěny na zadní stěně a jsou tak snadno dostupné, bez nutnosti složitě se soukat pod monitor nebo ho natáčet. K připojení počítače nebo konzole jsou k dispozici dva vstupy HDMI 2.0 a dále Display Port 1.4, jeden USB-C a dva USB-A porty. Monitor je zakřivený s poloměrem 1800R. Tedy ideální pro zobrazení širokoúhlého obrazu, které pozorovateli dodá pocit intenzivního vnímání scény.
Práce nebo zábava? Tím se dostáváme k realitě home-office kdy uživatel má jeden počítač pracovní, firemní a pak domácí který mu slouží pro zábavu nebo osobní záležitosti. Tento monitor je vybaven právě pro takové případy dvěma technologiemi, která usnadní jeho používání. První je Power Delivery o výkonu 65 W které dovolí prostřednictvím USB-C kabelu připojit notebook, kterým se jednak přenáší obraz, a zároveň napájení. Na stoje se tak ušetří místo za dokovací stanici.
Druhou je následně Dual Controller (KVM Switch) Ten umožňuje připojit dva počítače a přepínat se mezi nimi, a mít pro oba jednu klávesnici a myš. Navíc je možné přenášet mezi oběma počítači soubory, aniž by se muselo využívat externí úložiště.
Za mne je tato funkce klíčová a teprve s ní dává smysl použití ultra širokého monitoru místo dvou samostatných monitorů o menší úhlopříčce. To že není monitor určen pouze pro zábavu podtrhuje aplikace umožňující na jedno kliknutí změnit uspořádání monitoru na až 6 částí nebo nastavit rozmístění oken na ploše.
Pro hráče je naopak důležitá přítomnost technologie AMD FreeSync Premium, která sesynchronizuje snímkovou frekvenci monitoru s frekvencí grafické karty. To zaručí, že obraz bude stabilní, nebude „plavat“ a minimalizuje se latence. Plynulé zobrazení rychle se pohybujících scén pak zaručuje obnovovací frekvence 144 Hz, s dobou odezvy 5ms.
Za mne je tento 34palcový model 34U640B-B od LG skvělé řešení pro náročnější uživatele, kteří ocení širokoúhlý obraz, výborné barevné podání nebo možnost připojit dva počítače současně. Hráčům pak nabídne skvělou snímkovou rychlost 144 Hz a jeho zakřivení a širokoúhlá scéna je pak přímo vtáhne do hry. Díky opravdu velké konkurenci na trhu s monitory, a to zejména s nástupem OLED panelů je pak tento monitor k dostání za velmi příjemnou cenu 7250 korun.
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