Exotická dovolená 2026 – únik do tropických rájů s TUI

Exotická dovolená v roce 2026 představuje splněný sen o dokonalém úniku z každodenní rutiny do míst, kde se čas zastavil v rytmu mořského přílivu a hřejivého slunce.
Vydejte se s námi za nezapomenutelným dobrodružstvím do těch nejkrásnějších tropických rájů a objevte bělostné pláže a ostrovy koření na Zanzibaru, luxusní karibské rezorty v Dominikánské republice, thajské chrámy a nedotčené ostrovy, bujné rýžové terasy a spirituální kulturu Bali, a v neposlední řadě snové Maledivy a Seychely v Indickém oceánu. Tropické destinace lákají kombinací bělostných pláží, tyrkysového moře, celoročního teplého počasí a fascinujících kultur, které v Evropě jednoduše nenajdete. Ať už toužíte po naprostém klidu, dobrodružství, duchovním prožitku nebo luxusním odpočinku, exotika s TUI nabízí zážitky, na které se nezapomíná.

V čem spočívá kouzlo exotické dovolené v roce 2026?

Pojem exotická dovolená v dnešní době přesahuje běžnou představu o typických evropských plážových destinacích. Jsou to především vzdálené tropické lokality nabízející dramaticky odlišné kultury, nedotčené přírodní prostředí a unikátní ekosystémy s fascinující divokou zvěří. Exotika roku 2026 znamená hledání autenticity a transformujících zážitků, které nejsou blíže domovu dostupné.

I když tyto destinace vyžadují delší let, odměna za cestu je nesrovnatelná: celoročně teplé klima, tyrkysové moře, bělostný písek a pocit opravdového dobrodružství. Jde o zážitky, které se naskytnou jednou za život – od pozorování unikátní fauny po ochutnávání chutí, které vaše smysly dosud nepoznaly. Díky zkušenostem a zázemí TUI je tato dovolená zároveň komfortní, bezpečná a připravená do posledního detailu. Je tak zárukou, že si odnesete cenné vzpomínky, které přetrvají celý život.

Zanzibar – ostrov koření u břehů Tanzanie

Shutterstock.comAutor: Shutterstock.com

Zanzibar si podmaní každého návštěvníka svými plážemi s pískem jemným jako pudr, které obklopuje tyrkysový Indický oceán. Historické srdce ostrova – Kamenné město – zapsané na seznamu UNESCO, v sobě uchovává otisky arabské a svahilské kultury, která na vás dýchne z labyrintu křivolakých uliček i proslulých vyřezávaných dveří. Právě tato kulturní mozaika vytváří exotickou atmosféru, která se plynule pojí s přírodní krásou pobřeží.

Ráz ostrova dotváří aromatické dědictví – vůně hřebíčku, vanilky, muškátového oříšku a skořice, kterou můžete zažít během prohlídek plantáží koření. Lákadla Zanzibaru však zdaleka nekončí u slavné produkce koření a historických památek. Nabízí unikátní setkání s přírodou, jako je plavání s delfíny u pobřeží vesnice Kizimkazi nebo návštěva Vězeňského ostrova, kde žijí obří suchozemské želvy. Tato východoafrická perla mistrně kombinuje odpočinek na pláži s autentickým kulturním bohatstvím a příjemně pomalým životním tempem.

Dominikánská republika – karibský luxus All inclusive

Dominikánská republika je zosobněním karibského snu a v roce 2026 zůstává špičkou v oblasti cenově dostupného luxusu. Světoznámé pláže v oblasti Punta Cana hostí komplexní All inclusive rezorty, které poskytují moderní komfort a nabízejí špičkovou gastronomii, wellness i pestré animační programy. Tato destinace však skýtá mnohem více než jen odpočinek v hotelových zahradách s palmami.

Pokud se na ostrov vydáte v období od ledna do března, poloostrov Samaná vám nabídne fascinující podívanou na pozorování velryb. Za návštěvu stojí i nedotčený ráj ostrova Saona nebo koloniální historie hlavního města Santo Domingo. Dominikánská republika mistrně balancuje mezi odpočinkem a dobrodružstvím, ať už zvolíte jízdu na zipline v džungli, plavbu katamaránem nebo poznávání místní kultury skrze rytmy merengue a bachaty.

Thajsko – chrámy, ostrovy a tropická rozmanitost

Shutterstock.comAutor: Shutterstock.com

Thajsko představuje destinaci tisíce tváří, která spojuje kulturní hloubku s neuvěřitelnou přírodní krásou. V Bangkoku vás oslní majestátní Velký palác a zlaté chrámy, zatímco jih země láká na nedotčené ostrovy jako Phuket, Krabi či Koh Samui. Dechberoucí vápencové útesy na ostrovech Phi Phi patří k nejčastěji fotografovaným místům světa a nabízejí scenérie, které jinde nenajdete.

Thajsko je ideální volbou pro ty, kdo chtějí poznávat, ochutnávat a objevovat. Je známé svou vynikající pohostinností, světoznámou gastronomií a skvělým poměrem ceny a kvality. Díky velmi rozvinuté turistické infrastruktuře představuje Thajsko exotickou destinaci, která je dostupná a pohodlná pro všechny typy cestovatelů – od rodin s dětmi až po páry hledající romantiku v soukromí opuštěné pláže.

Bali – spirituální kultura a vulkanická krajina

Bali, indonéský ostrov bohů, okouzluje své návštěvníky terasovitými rýžovými políčky, která vytvářejí scenérie jako z pohlednice. Spirituální hinduistická kultura je zde přítomna na každém kroku, od všudypřítomných pestrých košíčků s květy, které zdobí každé zápraží, až po velkolepé chrámové ceremonie. Díky této jedinečné atmosféře je Bali ideální místo pro skutečné vnitřní zklidnění a celkovou duševní očistu.

Kulturním srdcem ostrova je vnitrozemský Ubud, centrum umění, jógy a galerií. Pro aktivnější povahy je tu výšlap na vulkanickou horu Mount Batur při východu slunce, který nabízí dechberoucí výhledy na celý ostrov. Bali má pestrou paletu pláží – od moderního Canggu vhodného pro surfaře až po klidné a luxusní pobřeží Nusa Dua. Unikátní indonéská atmosféra zde harmonicky spojuje spiritualitu, divokou přírodu, dobrodružství a plážový ráj.

Maledivy – vrcholný luxus v Indickém oceánu

Maledivy představují absolutní vrchol tropického luxusu a izolace. Souostroví tvořené více než tisícovkou korálových ostrovů je proslulé svými ikonickými nadvodními bungalovy, které stojí nad křišťálově čistými tyrkysovými lagunami. Je to místo, kde můžete skočit z postele přímo do teplého oceánu a šnorchlovat s mantami nebo žraloky obrovskými přímo u prahu vašeho obydlí.

Maledivské rezorty, z nichž každý obvykle zabírá svůj vlastní soukromý ostrov, nabízejí dokonalé soukromí a romantickou atmosféru. Jedná se proto o nejoblíbenější cíl pro svatební cesty či výročí. Je to únik do světa dokonalého komfortu s pocitem naprosté svobody, kde se přirozená krása korálových útesů pojí s mimořádně vytříbeným servisem. Na Maledivách neřešíte nic jiného než odstín modré barvy oceánu a čistotu bílého písku.

Seychely – žulové balvany a panenské pláže

Seychely nabízejí exkluzivní únik do ráje, který je naprosto unikátní díky ikonickým plážím s mohutnými žulovými balvany. Pláž Anse Source d'Argent na ostrově La Digue je právem považována za jednu z nejčastěji fotografovaných na světě. Ostrovy Mahé, Praslin a La Digue nabízejí skvělé možnosti pro objevování rozdílných tváří jednotlivých ostrovů.

Seychely jsou domovem unikátní fauny a flóry, včetně palmového lesa Vallée de Mai zapsaného na seznamu UNESCO s legendárními palmami coco de mer a vzácných obřích želv. Místní kreolská kultura dodává ostrovům osobitý ráz a vřelost. Díky důrazu na ochranu přírody a orientaci na špičkový standard služeb si Seychely udržují status luxusní a klidné destinace, kde dramatická přírodní krása tvoří harmonický celek s moderní rezortní infrastrukturou.

Exotika v roce 2026 neznamená jen pasivní odpočinek. Je to příležitost k rozšíření obzorů a načerpání nové energie v prostředí, které je diametrálně odlišné od naší každodenní reality. Každá z těchto destinací nabízí unikátní kombinaci zážitků, které vás obohatí. S TUI si můžete být jisti, že vás čeká pečlivě připravená cesta plná nezapomenutelných okamžiků, pohodlí a inspirace. Stačí si jen zvolit svůj kousek ráje a vyrazit za dobrodružstvím, které promění vaši představu o ideální dovolené. Svět tropických divů čeká právě na vás.

