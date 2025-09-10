Kyberútok může ohrozit i menší firmu. Jak se mu ubránit?

Útoky přicházejí nenápadně a škody jdou i do statisíců
Mobilní telefony, počítače nebo tablety dnes neslouží jen k běžné komunikaci, ale staly se nezbytnými pracovními nástroji. Pomocí nich zaměstnanci čtou firemní e-maily, pracují s dokumenty, vstupují do interních systémů nebo využívají cloudové služby. A pokud nejsou zmíněná koncová zařízení dostatečně chráněná, stávají se pro kyberzločince otevřenou vstupní bránou do celé firemní sítě.
Incidenty mohou mít přitom řadu podob. Zaměstnanec například ve spěchu otevře e-mail s přiloženou fakturou, která na první pohled vypadá důvěryhodně. Jenže ve skutečnosti obsahuje škodlivý kód, jenž během několika minut umožní útočníkovi přístup k citlivým datům. V jiném scénáři může zaměstnanec stáhnout třeba aplikaci, která se tváří jako nástroj pro skenování dokumentů, ale přitom bez vědomí uživatele odesílá všechny informace na server útočníka.
Tyto a jim podobné nenápadné útoky probíhají prakticky každý den, často bez povšimnutí samotných uživatelů. Přesto mohou mít velmi vážné následky, které mají dopad na samotný byznys. Patří sem například ztráta či únik citlivých firemních dat, což může zahrnovat informace o zákaznících nebo obchodní strategii. Takové incidenty pak mohou vést k narušení důvěry ze strany klientů a obchodních partnerů, oslabení pozice na trhu a finančním ztrátám. V krajních případech pak podnikatelé a firmy čelí i právním důsledkům, jako jsou vysoké finanční pokuty, nebo dokonce může dojít k omezení či zákazu jejich podnikatelské činnosti.
CyberWall od Vodafone Business jako bezpečnostní štít pro váš byznys
Služba CyberWall od Vodafonu je ideálním řešením zejména pro podnikatele-jednotlivce a menší firmy, kterým přináší jednoduchý, ale účinný způsob, jak chránit data a zařízení před kybernetickými hrozbami. Tento bezpečnostní software je navržen tak, aby ho snadno nasadily i malé firmy, které nemají k dispozici vlastní IT oddělení nebo specialisty na kybernetickou bezpečnost. Stačí ho nainstalovat a aplikace se postará o všechno ostatní od detekce malwaru až po ochranu proti phishingovým útokům. Databáze hrozeb se pravidelně aktualizuje, takže aplikace reaguje i na ty nejnovější a nejsofistikovanější z nich. Zastaví všechny útoky, ať už pocházejí ze sítě, aplikací, webu nebo samotného zařízení. Přitom není náročná na výkon ani spotřebu baterie zařízení.
Jednou z unikátních vlastností aplikace je ověřování QR kódů. I ty se stále častěji stávají součástí firemních procesů a komunikace. CyberWall proto nabízí funkci, která umožňuje nejen kontrolovat tradiční internetové odkazy, ale i ověřovat bezpečnost zmíněných QR kódů.
S Vodafone Business získáte partnera, na kterého se můžete skutečně spolehnout v každém ohledu. Díky dlouholetým zkušenostem na mezinárodní úrovni, spolupráci s firmami všech velikostí či participaci v kritické infrastruktuře státu nabízí svým zákazníkům nejvyšší standardy zabezpečení. Kromě samotného softwaru a jeho implementace nabízí Vodafone Business v oblasti kyberbezpečnosti firmám i kompletní managované služby včetně poradenství a odborné podpory, aby se mohly bez obav plně věnovat svému byznysu.