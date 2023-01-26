Nová úroveň digitalizace: EDI modul přímo v informačním systému Abra šetří firmám čas i peníze

Informační systém Abra Gen přináší nový EDI modul, který svou funkčností posouvá úroveň bezpapírové komunikace. Na vývoji modulu se společně s firmou Abra Software podílel přední český poskytovatel EDI, firma Grit. Uživatelé nyní mohou automatizovat obchodní komunikaci se svými dodavateli i odběrateli.
26. 1. 2023
S očekávanou ekonomickou krizí firmy hledají další způsoby, jak ušetřit nebo zefektivnit práci. Jednou z častých cest je zavádění standardu EDI pro elektronickou výměnu dokladů, který automatizuje rutinní obchodní komunikaci. I EDI ale může mít různé podoby, a ne všechny firmy dokážou plně využít jeho potenciál. Společnost Abra Software proto ve spolupráci s firmou Grit vyvinula plnohodnotné EDI řešení, které je přímo součástí informačního systému Abra Gen.

Nový EDI modul umožňuje plně automatizovanou výměnu elektronických dokladů – nejčastěji objednávek, dodacích listů a faktur – mezi odběratelem a dodavatelem. Tím oběma stranám šetří čas a nahrazuje externí EDI řešení. „Běžná obchodní komunikace mezi firmami teď probíhá automaticky. Například odběratel pošle přes EDI objednávku, podnikový systém dodavatele ji automaticky přijme, zaeviduje a případně rovnou pošle potvrzení o přijetí. Není tedy třeba doklady ručně stahovat nebo přepisovat do systému,“ upřesňuje Marek Drahuský, Executive Manager of Logistics Center firmy Abra Software.

Jelikož je EDI modul přímo součástí jádra informačního systému Abra Gen, bude jednodušší jej průběžně rozvíjet. „Modul zatím obsahuje nejpoužívanější EDI zprávy pro výměnu objednávek, dodacích listů nebo faktur. Do budoucna ale bude relativně snadné jej rozšířit například o zprávu se stavem zásob, díky které si objednatel u svého dodavatele velmi rychle zjistí, zda a v jakém množství má na skladě požadované zboží,“ říká Rostislav Brzobohatý, Partner Channel Manager z firmy Grit.

Jednodušší pro uživatele Abry

Nový, samostatně licencovaný, EDI modul je přímo součástí systému Abra Gen, logika jeho ovládání je tedy stejná jako u dalších částí programu a odpadá nutnost zaškolování.

