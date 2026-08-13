Pracovní trh se digitalizuje. Rozhodují i data o firmách

Digitalizace náboru dlouho znamenala hlavně přesun pracovních inzerátů na internet, automatizaci administrativy a později i využívání algoritmů při vyhledávání kandidátů.
Další fáze přidává víc dat pro samotné uchazeče. Vedle mzdy nebo lokality získávají na významu informace o zaměstnavateli ze zkušeností lidí, kteří ve firmě pracovali.
Více informací na obou stranách
Náborové systémy evidují kandidáty, automatizují komunikaci, pomáhají třídit životopisy a stále častěji do procesu vstupuje umělá inteligence.
Více dat ale mají k dispozici také lidé, kteří práci hledají.
Vedle samotného pracovního inzerátu tak lze dohledat informace o firmě, porovnat nabídky nebo zjistit zkušenosti jejích zaměstnanců.
Na takovém principu funguje portál JenFirmy.cz, kde se na jednom místě propojují pracovní nabídky, profily zaměstnavatelů a jejich hodnocení. Vzniká tak další informační vrstva nad klasickou inzercí.
Inzerát obsahuje jen část potřebných dat
Standardní pracovní nabídka pracuje především se strukturovanými informacemi. Uchazeč zjistí název pozice, lokalitu, požadavky, úvazek, mzdu a benefity.
To jsou data vhodná pro filtrování a porovnávání nabídek. Nevypovídají ale příliš o tom, jak firma funguje uvnitř.
Jak se chová přímý nadřízený? Jak funguje komunikace? Jak zaměstnanci hodnotí pracovní prostředí?
Právě zde vstupují do rozhodování méně strukturovaná data v podobě zkušeností zaměstnanců.
Na JenFirmy.cz lze například nabídky práce filtrovat nejen podle oboru, místa, úvazku nebo mzdy, ale také podle hodnocení firmy. Aktuálně portál eviduje více než 10 000 nabídek a u jednotlivých pozic umožňuje přejít přímo k informacím o zaměstnavateli.
Samostatný katalog firem pak přidává profily zaměstnavatelů a tam, kde jsou dostupné, také recenze lidí se zkušeností z dané společnosti.
Technologicky nejde o revoluční princip. Podobně fungují digitální platformy v e-commerce, cestování nebo finančních službách. Důležité je spojení několika typů informací, které byly dříve rozptýlené na různých místech.
Tvrdá data na všechna rozhodnutí nestačí
Rozsáhlé šetření Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí například pracovalo s odpověďmi téměř 17 tisíc firem a institucí zaměstnávajících přibližně dva miliony lidí. Pokrylo tak zhruba 47 procent zaměstnanců v pracovním poměru v Česku a mapovalo mimo jiné poptávku po profesích a dovednostech.
Pro stát, firmy nebo analytiky jsou podobná data zásadní. Ukazují, kde lidé chybějí, které dovednosti získávají na významu nebo jak se mění struktura zaměstnanosti.
Jednotlivý uchazeč ale řeší jiný problém. Rozhoduje se mezi několika konkrétními zaměstnavateli. A právě v tomto okamžiku se začínají prosazovat reputační informace.
Zkušenosti zaměstnanců se mění v reputační data
Každá recenze je subjektivní. S rostoucím množstvím zkušeností však vzniká datová stopa, ze které lze sledovat opakující se témata.
Právě agregace je důležitá. Jeden negativní komentář o vedení firmy má omezenou vypovídací hodnotu. Pokud se podobná zkušenost objevuje dlouhodobě a nezávisle u více lidí, informace získává jinou váhu.
Pro uchazeče jde o nástroj ke snížení informační asymetrie. Firma totiž o svém pracovním prostředí ví výrazně více než člověk, který přijde na první pohovor.
Feedback slouží i zaměstnavatelům
Pro samotnou firmu představuje další formu zpětné vazby. Hodnocení mohou ukazovat na oblasti, které klasický interní průzkum nezachytí. Z pohledu HR a managementu tak vzniká veřejně dostupný zdroj reputačních dat.
Firma může sledovat, jak zaměstnanci hodnotí pracovní prostředí, vedení, komunikaci nebo benefity a zda se tento obraz shoduje s tím, co sama komunikuje kandidátům.
Důležitá je i možnost na veřejnou zpětnou vazbu reagovat. Uchazeči tak nevidí jen to, co o sobě firma říká, ale i to, jak se staví ke zkušenostem vlastních zaměstnanců.