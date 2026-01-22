Špičková analytika „za hubičku“

Doposud se Tovek zaměřoval především na komplexní projekty šité na míru velkým organizacím, často s vysokými nároky na bezpečnost, výkon i přizpůsobení. Jenže svět se mění – potřeba rychle ověřovat informace, analyzovat data a nacházet souvislosti už dávno není výsadou korporací nebo státního aparátu.
Na trh tak přichází aplikace, která vychází z osvědčených „velkých“ analytických systémů Toveku a přináší jejich sílu i přehlednost do běžné praxe. Ocení ji například soukromí detektivové, auditoři, advokáti, personalisté, hypoteční poradci, realitní kanceláře nebo pracovníci compliance. Zkrátka všichni, kdo denně pracují s množstvím dat a chtějí mít k dispozici nástroje, které byly dříve vyhrazeny jen těm největším.
Analýza citlivých dat, která nikdy neopustí váš počítač
Představte si, že sedíte na důležitém jednání. Protistrana zmíní jméno, které jste v podkladech jen zahlédli. Místo horečného listování v poznámkách otevřete notebook a během několika sekund prohledáte kompletní spis – tisíce e-mailů, smluv a příloh. A to zcela off-line, s jistotou, že všechna citlivá data zůstávají pouze na vašem disku. Přesně takovou kontrolu nad informacemi přináší nový český nástroj Tovek Artemis.
Klíč k citlivým datům máte jen vy
Správa digitálních dokumentů představuje pro každého profesionála pracujícího s důvěrnými informacemi obrovskou zodpovědnost – ať už jde o spis k právnímu případu, podklady pro interní audit nebo o citlivé firemní smlouvy. Klíčové informace jsou navíc často rozptýlené v různých formátech a složkách.
Pražská technologická firma Tovek nyní nabízí řešení přesně pro tyto potřeby. Jeho hlavní myšlenkou je umožnit využívat sílu umělé inteligence (AI) bezpečně – přímo ve vašem počítači. Celá filozofie stojí na absolutním soukromí: veškeré zpracování probíhá lokálně a žádná data nikdy neopustí zařízení uživatele.
Jak to funguje v praxi?
Stačí vybrat složky s dokumenty, které chcete analyzovat, a umělá inteligence se pustí do práce. Sama projde tisíce stran textu a automaticky z nich vytěží klíčové entity – jména osob, názvy firem, e-mailové adresy a další. Tato AI extrakce za vás odvede obrovský kus mravenčí práce, která by jinak zabrala dny či týdny manuálního pročítání.
Na rozdíl od klasického fulltextového hledání nezískáte jen seznam souborů, ale přehledně strukturované informace a jejich vzájemné vazby.
Od soudní síně po interní audit
Představte si například situaci v soudní síni. Právník protistrany položí vašemu klientovi nečekanou otázku týkající se zaměstnance, jehož jméno v případu dosud nebylo podstatné. Během krátké přestávky zadáte toto jméno do Artemisu – a během několika sekund uvidíte přehlednou mapu všech dokumentů, kde se jméno objevuje. To vše zcela diskrétně na vlastním notebooku i bez připojení k internetu.
Stejně tak najde Artemis uplatnění u auditorů a compliance specialistů. Ti mohou nahrát faktury, smlouvy s dodavateli nebo zápisy z porad a okamžitě ověřit, zda fakturované částky odpovídají smluvním ujednáním nebo jestli se jméno jednatele dodavatelské firmy neobjevuje v interní komunikaci v podezřelých souvislostech. Místo namátkových kontrol tak získají možnost udělat komplexní analýzu všech podkladů v rekordním čase.
Víc než funkce – profesní nutnost
Pro řadu profesí není lokální zpracování dat jen technickým benefitem, ale naprostou nutností. Právní kanceláře se řídí advokátní mlčenlivostí, auditoři přísnými pravidly pro práci s finančními daty klientů. Odesílání takových informací do cloudu představuje riziko i náklad, který si nemohou dovolit. Přístup, kdy data nikdy neopustí vlastní zabezpečený počítač, je tak základním předpokladem pro zachování profesní integrity i dodržení legislativních norem, jako je GDPR.
Technologie velkých hráčů dostupná pro každého
Technologie Tovek, dosud využívané převážně velkými korporacemi a státními institucemi, se poprvé stávají dostupnými i pro jednotlivce a menší týmy. Firma, která má za sebou více než třicetiletou historii v oblasti analýzy dat, tak zpřístupňuje své know-how širšímu okruhu profesionálů prostřednictvím jednoduchého online předplatného.
Pokud se Toveku podaří spojit výkon svých technologií s maximální uživatelskou přívětivostí, stane se Artemis nepostradatelným pomocníkem pro každého, kdo bere bezpečnost citlivých dat a efektivitu práce vážně.
Dostupnost
On-line prodej Tovek Artemis bude spuštěn v následujících týdnech. Pro nejnovější informace sledujte webovou stránku Artemis.tovek.cz. Zájemci, kteří se zaregistrují a software zakoupí mezi prvními, získají exkluzivní bonusy.