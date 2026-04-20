Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Pavel Louda
Dnes

Holografický AI agent se zobrazuje nad notebookem a samostatně dokončuje online nákup v e-shopu, vedle leží telefon s potvrzením platby.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Výdaje realizované přes obchodování pomocí AI agentů dosáhnou v roce 2030 1,5 bilionu dolarů, o rok později to bude už dokonce 3,5 bilionu dolarů. V tomto roce přitom stále jde pouze o pilotní nasazení, kdy příjmy obchodníků přes tento kanál nepřesáhnou 8 miliard dolarů.

Studie ale také zjistila, že navzdory silnému předpokládanému růstu zůstane hlavní překážkou zavádění agentní obchodování otázka důvěry. 

Postupem času, jak poroste schopnost objevovat produkty s využitím nástrojů umělé inteligence, se ale používání agentů s umělou inteligencí a důvěra v ně stane běžnou.

Tím se agentní obchodování zároveň stane i důležitým přístupovým kanálem pro prodejce. Jak však analytici podotýkají, v dohledné budoucnosti to zatím tradiční platby v e-shopech nenahradí.

Studie firmy Juniper Research zároveň představila i žebříček klíčových hráčů pro platební infrastrukturu pro agentní obchodování. Třemi nejdůležitějšími jsou firmy Mastercard, Visa a Stripe.

Autor: Juniper Research

Seznam Juniperu zahrnuje celkem 14 poskytovatelů, které řadí na základě různých kritérií, mezi něž patří například schopnosti umožňující agentní toky nebo účast na definicích protokolů agentního obchodu.

„V případě obchodování prostřednictvím AI agentů jde především o výhodu prvních hráčů na trhu a ti klíčoví skutečně rychle zareagovali a vybudovali infrastrukturu potřebnou pro platby u této formy obchodování,“ tvrdí Nick Maynard, viceprezident pro výzkumy v Juniper Research.

Omezujícím faktorem pro agentní obchodování je podle něj vysoce fragmentovaný trh plateb s mnoha rozličnými lokálními platebními metodami. 

Poskytovatelé platebních služeb tak čelí velké výzvě v podobě integrace správných metod, ale mohou také získat velmi mnoho, pokud tuto kombinaci dobře zvládnou, dodává Juniper Research.

