Ocenili jsme úspěšné účastníky celoroční soutěže IT produkt roku 2025

Radan Dolejš
Dnes

Úspěšní účastníci soutěže IT produkt roku 2025
Radan Dolejš (Computertrends) a Marek Prorok (Zebra Systems)
Filip Černý (Progress Software)
Marek Prorok (Zebra Systems)
Olga Pincová (Perspia)
Vladimír Strnad (PDS Les)
František Koutník (MMD – Monitors & Displays)
Jiří Hasala (IS4 security)
Martin Bedroš a Michaela Králová (CDC Data)
Jiří Jinger a Jan Procházka (Sprinx Sytems)
Pavel Nykl (Onlio)
Třetím rokem s inovovanými pravidly soutěže hledáme produkty, které si zaslouží ocenění IT produkt roku 2025.

Nejen v důsledku covidových změn, ale také zásadního zrychlení inovačních cyklů produktů jsme pozměnili pravidla naší populární a dlouholeté soutěže IT produkt roku.

V soutěžním roce jsme zachovali tři soutěžní kola, do nichž vybíráme finalisty ze všech přihlášených produktů. Ale na konci roku už nehledáme ten nejlepší produkt z každé kategorie, na slavnostním večeru proto oceňujeme všechny úspěšné finalisty. 

Dospěli jsme totiž k závěru, že už zkrátka není možné vybírat, jestli je lepší v kategorii hardware tento monitor, nebo tato autokamera či zdali je v kategorii bezpečnostních řešení lepší spolehlivý antivirus zdarma, nebo robustní bezpečnostní systém pro velkou firmu.

Letos jsme se tak sešli na začátku listopadu v podvečer v pražském Vinohradském pivovaru, abychom předali vítězné diplomy všem finalistům, jejichž produkty uspěly v našich soutěžních kolech.

Detaily k jednotlivým produktům najdete na webu magazínu Computertrends nebo v příslušných vydáních našeho magazínu. Nezapomeňte si prolistovat fotogalerii ze slavnostního večera a pokud máte zájem přihlásit svůj produkt či službu do dalšího ročníku, tak první kolo soutěže proběhne hned v lednu 2026.

Všem oceněným ještě jednou gratulujeme.

 

Přehled úspěšných produktů soutěže IT produkt roku 2025

Kategorie: Hardware

Produkt: Monitor

Philips Brilliance 27E3U7903/00

Přihlášený společností: MMD – Monitors & Displays

Monitor Philips

Popis produktu: Tento 27palcový monitor s rozlišením 5K je kompatibilní s rozhraním Thunderbolt 4, disponuje automatickou kalibrací obrazovky pomocí funkce Calman Ready a má certifikaci HDR 600. Nová technologie Calman Ready umožňuje kalibraci obrazovky za zlomek času, který je potřebný při tradičním postupu, aniž dochází ke snížení krásného a esteticky příjemného barevného gamutu.

Ke stažení: Diplom MMD – Monitors & Displays

Kategorie: On-line a související služby

Produkt: Privátní AI pro firmy formou měsíčního předplatného

OneCube

Přihlášený společností: CDC Data

printscreen

Popis produktu: OneCube je komplexní firemní řešení pro provoz umělé inteligence v privátním prostředí. Zahrnuje hardware, software i vzdálenou správu a dodává se formou měsíční služby. Uživatelům umožňuje bezpečně spouštět, provozovat a využívat různé AI modely (včetně generativních), přičemž všechna data stále zůstávají pod kontrolou společnosti. Součástí je průběžný vzdálený monitoring, pravidelné aktualizace modelů či možnost rozšiřování výkonu podle potřeb organizace – to vše při neomezeném počtu uživatelů v rámci společnosti.

Ke stažení: Diplom CDC Data

Kategorie: On-line a související služby

Produkt: SaaS platforma pro spolupráci a správu klientských procesů založených na dokumentech

Progress ShareFile

Přihlášený společností: Progress Software

printscreen

Popis produktu: ShareFile umožňuje firmám bezpečně sdílet a spravovat citlivé dokumenty s externími uživateli, čímž zajišťuje hladkou spolupráci napříč globálními týmy, zařízeními i lokalitami. Nabízí detailní řízení přístupových práv, sledování aktivit a komplexní auditní přehledy pro zachování souladu s předpisy a integrity dat. Díky funkcím využívajícím AI ShareFile výrazně zvyšuje produktivitu, poskytuje úplnou historii podpisů, auditorské stopy a transparentní reporting. Součástí jsou neomezené elektronické podpisy, konfigurovatelné schvalovací workflow a šablony pro rychlé zpracování smluv a dohod.

Ke stažení: Diplom Progress Software

Kategorie: Podnikový software

Produkt: All-in-one management software

Caflou

Přihlášený společností: Petr Macek & Co.

printscreen

Popis produktu: Caflou propojuje CRM, projekty a finance do jednoho manažerského systému. Umožňuje plánovat práci a kapacity, sledovat výdaje a příjmy, hlídat ziskovost, fakturovat nebo řídit cashflow. Workflow modul automatizuje práci, schvalování, upozorňování či generování dokladů. Integrované AI funkce nabízí vytěžování faktur, pomoc s texty, zpracování hlasových pokynů nebo analýzu dat. Řešení běží v cloudu (SaaS) s API a integracemi.

Ke stažení: Diplom Petr Macek & Co.

Kategorie: Systémy pro správu obsahu

Produkt: Document Management System

eDoCat DMS 2025

Přihlášený společností: Onlio

printscreen

Popis produktu: Verze 2025 zvládne digitalizovat v podstatě vše – od faktur přes obchodní nabídky po HR dokumenty a směrnice, přičemž dokáže přístupová práva omezit detailně podle potřeby. Díky architektuře, která je postavená na platformě Alfresco CE, je eDoCat DMS výkonný a jednoduše škálovatelný, snadno jej lze také integrovat s dalšími firemními systémy, jako jsou CRM, ERP, účetnictví apod. Implementace eDoCat DMS je rychlá – trvá jednotky dní, lze jej využívat jak formou on -premise, tak SaaS. V ceně nabízí agendové moduly pro řízenou dokumentaci, datové schránky, spolupráci s e -mailovými servery, generátor dokumentů apod.

Ke stažení: Diplom Onlio

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Produkt: SaaS platforma pro řízení kybernetické bezpečnosti

MoyaKybeon (v1.15348177144)

Přihlášený společností: Perspia

printscreen

Popis produktu: MoyaKybeon kombinuje uživatelsky přívětivou cloudovou platformu s integrovaným expertním know‐how a pomáhá organizacím splnit požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti (transponující NIS2). Implementuje oficiální metodiku NÚKIB a výrazně zjednodušuje klasifikaci aktiv, analýzu rizik a dokumentaci prostednictvím strukturovaného systému, který provází uživatele podle legislativních požadavků, bez nutnosti úprav a implementace. MoyaKybeon umožňuje rychlý start i organizacím bez hlubokých odborných znalostí a zajišťuje dlouhodobou efektivitu řízení bezpečnosti.

Ke stažení: Diplom Perspia

Kategorie: Informační systémy

Produkt: Komplexní řešení pro úplné elektronické podání a digitalizaci

SEPO

Přihlášený společností: PDS les

printscreen

Popis produktu: SEPO je modulární aplikační řešení pro UEP a související prvky digitalizace. Jednotlivé prvky procesů digitalizace jsou reprezentované dílčími moduly, které si mezi sebou předávají „podklady“ k navazujícímu procesu prostřednictvím definovaných rozhraní. To umožňuje velmi efektivně řídit komplexnost procesů a umožňuje sdílet jednotlivé moduly nejen v rámci SEPO, ale i s dalšími informačními systémy provozovanými například v rámci portálových řešení. Celé řešení obsahuje moduly pro úplný proces UEP, rozsah jeho využití tedy záleží pouze na požadavku konkrétního řešení.

Ke stažení: Diplom PDS les

Kategorie: Podnikový software

Produkt: Software pro správu databází a analýzu dat

DbGate Premium 6.5.2

Přihlášený společností: Sprinx Systems

printscreen

Popis produktu: DbGate je moderní open source nástroj pro správu databází, který umožňuje efektivní práci s různými databázovými systémy, jako jsou třeba MySQL, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, Oracle, MongoDB, Redis a další. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní a široké podpoře databázových technologií jde o vhodný nástroj pro vývojáře, databázové administrátory i kohokoliv, kdo potřebuje pracovat s daty. Nástroj je k dispozici buď jako desktopová aplikace, kterou lze snadno nainstalovat v systémech Windows, MacOS nebo Linux, či ve formě webového rozhraní.

Ke stažení: Diplom Sprinx Systems

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Produkt: Pokročilé bezpečnostní řešení pro podniky

GravityZone Business Security Enterprise 2025

Přihlášený společností: IS4 security

Popis produktu: Gravity Zone Business Security Enterprise je komplexní bezpečnostní řešení, které kombinuje pokročilou platformu pro ochranu koncových bodů s funkcemi detekce a reakce na koncové body (EDR). To umožňuje chránit infrastrukturu koncových bodů (tedy pracovní stanice, servery a kontejnery) v celém životním cyklu hrozeb, a to s vysokou efektivitou. Nabízí také prevenci kompromitace napříč koncovými body, detekci hrozeb a automatickou reakci na ně, vizualizaci útoku před a po kompromitaci, třídění výstrah, vyšetřování, pokročilé vyhledávání a možnosti řešení pomocí jediného kliknutí.

Ke stažení: Diplom IS4 security

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Produkt: Bezpečnostní platforma s podporou AI

Progress Flowmon 12.5

Přihlášený společností: Progress

Popis produktu: Flowmon je platforma pro kybernetickou bezpečnost určená firmám, které pracují s citlivými daty, kritickými aplikacemi, a pro vedoucí pracovníky, pro něž je klíčová reputace jejich firmy. Díky kombinaci umělé inteligence a sofistikovaných detekčních metod Flowmon dokáže zachytit i nepatrné stopy podezřelého chování ihned po jejich výskytu v síti. Analýza využívající AI poskytuje specialistům seznam priorit, čímž šetří čas, urychluje reakci na hrozby a minimalizuje potenciální dopady.

Ke stažení: Diplom Progress Software

Kategorie: Bezpečnostní řešení

Produkt: Bezpečnostní školení s podporou virtuální reality

Company (Un)Hacked

Přihlášený společností: Zebra Systems

Popis produktu: Company (Un)Hacked nabízí velmi efektivní učení hrou. Díky vlastnímu prožitku si zaměstnanci mohou uvědomit, jaké konkrétní triky používají hackeři, aby se dostali k citlivým informacím. Projdou deseti odlišnými, na sebe navazujícími scénáři na vlastní kůži během dramatické akce, nikoli formou nudné prezentace. Program je k dispozici ve všech běžně dostupných VR headsetech a je plně lokalizovaný do češtiny a slovenštiny. K dispozici jsou i další jazykové mutace, například k procvičení konkrétních situací v jiném jazyce.

Ke stažení: Diplom Zebra Systems

První kolo soutěže IT produkt roku 2026

Pokud máte produkt, který by se podle vás mohl také ucházet o naše prestižní ocenění, můžete ho i vy přihlásit do soutěže. 

Úvodní kolo soutěže IT produkt roku 2026 budeme proběhne v lednu 2026, ale přihlásit se můžete už teď na níže uvedených kontaktech.

 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

