Ocenili jsme úspěšné účastníky celoroční soutěže IT produkt roku 2025

Nejen v důsledku covidových změn, ale také zásadního zrychlení inovačních cyklů produktů jsme pozměnili pravidla naší populární a dlouholeté soutěže IT produkt roku.
V soutěžním roce jsme zachovali tři soutěžní kola, do nichž vybíráme finalisty ze všech přihlášených produktů. Ale na konci roku už nehledáme ten nejlepší produkt z každé kategorie, na slavnostním večeru proto oceňujeme všechny úspěšné finalisty.
Dospěli jsme totiž k závěru, že už zkrátka není možné vybírat, jestli je lepší v kategorii hardware tento monitor, nebo tato autokamera či zdali je v kategorii bezpečnostních řešení lepší spolehlivý antivirus zdarma, nebo robustní bezpečnostní systém pro velkou firmu.
Letos jsme se tak sešli na začátku listopadu v podvečer v pražském Vinohradském pivovaru, abychom předali vítězné diplomy všem finalistům, jejichž produkty uspěly v našich soutěžních kolech.
Detaily k jednotlivým produktům najdete na webu magazínu Computertrends nebo v příslušných vydáních našeho magazínu. Nezapomeňte si prolistovat fotogalerii ze slavnostního večera a pokud máte zájem přihlásit svůj produkt či službu do dalšího ročníku, tak první kolo soutěže proběhne hned v lednu 2026.
Všem oceněným ještě jednou gratulujeme.
Přehled úspěšných produktů soutěže IT produkt roku 2025
Kategorie: Hardware
Produkt: Monitor
Philips Brilliance 27E3U7903/00
Přihlášený společností: MMD – Monitors & Displays
Popis produktu: Tento 27palcový monitor s rozlišením 5K je kompatibilní s rozhraním Thunderbolt 4, disponuje automatickou kalibrací obrazovky pomocí funkce Calman Ready a má certifikaci HDR 600. Nová technologie Calman Ready umožňuje kalibraci obrazovky za zlomek času, který je potřebný při tradičním postupu, aniž dochází ke snížení krásného a esteticky příjemného barevného gamutu.
Diplom MMD – Monitors & Displays
Kategorie: On-line a související služby
Produkt: Privátní AI pro firmy formou měsíčního předplatného
OneCube
Přihlášený společností: CDC Data
Popis produktu: OneCube je komplexní firemní řešení pro provoz umělé inteligence v privátním prostředí. Zahrnuje hardware, software i vzdálenou správu a dodává se formou měsíční služby. Uživatelům umožňuje bezpečně spouštět, provozovat a využívat různé AI modely (včetně generativních), přičemž všechna data stále zůstávají pod kontrolou společnosti. Součástí je průběžný vzdálený monitoring, pravidelné aktualizace modelů či možnost rozšiřování výkonu podle potřeb organizace – to vše při neomezeném počtu uživatelů v rámci společnosti.
Diplom CDC Data
Kategorie: On-line a související služby
Produkt: SaaS platforma pro spolupráci a správu klientských procesů založených na dokumentech
Progress ShareFile
Přihlášený společností: Progress Software
Popis produktu: ShareFile umožňuje firmám bezpečně sdílet a spravovat citlivé dokumenty s externími uživateli, čímž zajišťuje hladkou spolupráci napříč globálními týmy, zařízeními i lokalitami. Nabízí detailní řízení přístupových práv, sledování aktivit a komplexní auditní přehledy pro zachování souladu s předpisy a integrity dat. Díky funkcím využívajícím AI ShareFile výrazně zvyšuje produktivitu, poskytuje úplnou historii podpisů, auditorské stopy a transparentní reporting. Součástí jsou neomezené elektronické podpisy, konfigurovatelné schvalovací workflow a šablony pro rychlé zpracování smluv a dohod.
Diplom Progress Software
Kategorie: Podnikový software
Produkt: All-in-one management software
Caflou
Přihlášený společností: Petr Macek & Co.
Popis produktu: Caflou propojuje CRM, projekty a finance do jednoho manažerského systému. Umožňuje plánovat práci a kapacity, sledovat výdaje a příjmy, hlídat ziskovost, fakturovat nebo řídit cashflow. Workflow modul automatizuje práci, schvalování, upozorňování či generování dokladů. Integrované AI funkce nabízí vytěžování faktur, pomoc s texty, zpracování hlasových pokynů nebo analýzu dat. Řešení běží v cloudu (SaaS) s API a integracemi.
Diplom Petr Macek & Co.
Kategorie: Systémy pro správu obsahu
Produkt: Document Management System
eDoCat DMS 2025
Přihlášený společností: Onlio
Popis produktu: Verze 2025 zvládne digitalizovat v podstatě vše – od faktur přes obchodní nabídky po HR dokumenty a směrnice, přičemž dokáže přístupová práva omezit detailně podle potřeby. Díky architektuře, která je postavená na platformě Alfresco CE, je eDoCat DMS výkonný a jednoduše škálovatelný, snadno jej lze také integrovat s dalšími firemními systémy, jako jsou CRM, ERP, účetnictví apod. Implementace eDoCat DMS je rychlá – trvá jednotky dní, lze jej využívat jak formou on -premise, tak SaaS. V ceně nabízí agendové moduly pro řízenou dokumentaci, datové schránky, spolupráci s e -mailovými servery, generátor dokumentů apod.
Diplom Onlio
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Produkt: SaaS platforma pro řízení kybernetické bezpečnosti
MoyaKybeon (v1.15348177144)
Přihlášený společností: Perspia
Popis produktu: MoyaKybeon kombinuje uživatelsky přívětivou cloudovou platformu s integrovaným expertním know‐how a pomáhá organizacím splnit požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti (transponující NIS2). Implementuje oficiální metodiku NÚKIB a výrazně zjednodušuje klasifikaci aktiv, analýzu rizik a dokumentaci prostednictvím strukturovaného systému, který provází uživatele podle legislativních požadavků, bez nutnosti úprav a implementace. MoyaKybeon umožňuje rychlý start i organizacím bez hlubokých odborných znalostí a zajišťuje dlouhodobou efektivitu řízení bezpečnosti.
Diplom Perspia
Kategorie: Informační systémy
Produkt: Komplexní řešení pro úplné elektronické podání a digitalizaci
SEPO
Přihlášený společností: PDS les
Popis produktu: SEPO je modulární aplikační řešení pro UEP a související prvky digitalizace. Jednotlivé prvky procesů digitalizace jsou reprezentované dílčími moduly, které si mezi sebou předávají „podklady“ k navazujícímu procesu prostřednictvím definovaných rozhraní. To umožňuje velmi efektivně řídit komplexnost procesů a umožňuje sdílet jednotlivé moduly nejen v rámci SEPO, ale i s dalšími informačními systémy provozovanými například v rámci portálových řešení. Celé řešení obsahuje moduly pro úplný proces UEP, rozsah jeho využití tedy záleží pouze na požadavku konkrétního řešení.
Diplom PDS les
Kategorie: Podnikový software
Produkt: Software pro správu databází a analýzu dat
DbGate Premium 6.5.2
Přihlášený společností: Sprinx Systems
Popis produktu: DbGate je moderní open source nástroj pro správu databází, který umožňuje efektivní práci s různými databázovými systémy, jako jsou třeba MySQL, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, Oracle, MongoDB, Redis a další. Díky přehlednému uživatelskému rozhraní a široké podpoře databázových technologií jde o vhodný nástroj pro vývojáře, databázové administrátory i kohokoliv, kdo potřebuje pracovat s daty. Nástroj je k dispozici buď jako desktopová aplikace, kterou lze snadno nainstalovat v systémech Windows, MacOS nebo Linux, či ve formě webového rozhraní.
Diplom Sprinx Systems
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Produkt: Pokročilé bezpečnostní řešení pro podniky
GravityZone Business Security Enterprise 2025
Přihlášený společností: IS4 security
Popis produktu: Gravity Zone Business Security Enterprise je komplexní bezpečnostní řešení, které kombinuje pokročilou platformu pro ochranu koncových bodů s funkcemi detekce a reakce na koncové body (EDR). To umožňuje chránit infrastrukturu koncových bodů (tedy pracovní stanice, servery a kontejnery) v celém životním cyklu hrozeb, a to s vysokou efektivitou. Nabízí také prevenci kompromitace napříč koncovými body, detekci hrozeb a automatickou reakci na ně, vizualizaci útoku před a po kompromitaci, třídění výstrah, vyšetřování, pokročilé vyhledávání a možnosti řešení pomocí jediného kliknutí.
Diplom IS4 security
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Produkt: Bezpečnostní platforma s podporou AI
Progress Flowmon 12.5
Přihlášený společností: Progress
Popis produktu: Flowmon je platforma pro kybernetickou bezpečnost určená firmám, které pracují s citlivými daty, kritickými aplikacemi, a pro vedoucí pracovníky, pro něž je klíčová reputace jejich firmy. Díky kombinaci umělé inteligence a sofistikovaných detekčních metod Flowmon dokáže zachytit i nepatrné stopy podezřelého chování ihned po jejich výskytu v síti. Analýza využívající AI poskytuje specialistům seznam priorit, čímž šetří čas, urychluje reakci na hrozby a minimalizuje potenciální dopady.
Diplom Progress Software
Kategorie: Bezpečnostní řešení
Produkt: Bezpečnostní školení s podporou virtuální reality
Company (Un)Hacked
Přihlášený společností: Zebra Systems
Popis produktu: Company (Un)Hacked nabízí velmi efektivní učení hrou. Díky vlastnímu prožitku si zaměstnanci mohou uvědomit, jaké konkrétní triky používají hackeři, aby se dostali k citlivým informacím. Projdou deseti odlišnými, na sebe navazujícími scénáři na vlastní kůži během dramatické akce, nikoli formou nudné prezentace. Program je k dispozici ve všech běžně dostupných VR headsetech a je plně lokalizovaný do češtiny a slovenštiny. K dispozici jsou i další jazykové mutace, například k procvičení konkrétních situací v jiném jazyce.
Diplom Zebra Systems
První kolo soutěže IT produkt roku 2026
Pokud máte produkt, který by se podle vás mohl také ucházet o naše prestižní ocenění, můžete ho i vy přihlásit do soutěže.
Úvodní kolo soutěže IT produkt roku 2026 budeme proběhne v lednu 2026, ale přihlásit se můžete už teď na níže uvedených kontaktech.
Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.
Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.
Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.
O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.