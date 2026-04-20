Agentní nákupy startují, objem bude v bilionech

Pavel Louda
Včera

Holografický AI agent se zobrazuje nad notebookem a samostatně dokončuje online nákup v e-shopu, vedle leží telefon s potvrzením platby.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Výdaje realizované přes obchodování pomocí AI agentů dosáhnou v roce 2030 1,5 bilionu dolarů, o rok později to bude už dokonce 3,5 bilionu dolarů. V tomto roce přitom stále jde pouze o pilotní nasazení, kdy příjmy obchodníků přes tento kanál nepřesáhnou 8 miliard dolarů.

Studie ale také zjistila, že navzdory silnému předpokládanému růstu zůstane hlavní překážkou zavádění agentní obchodování otázka důvěry. 

Postupem času, jak poroste schopnost objevovat produkty s využitím nástrojů umělé inteligence, se ale používání agentů s umělou inteligencí a důvěra v ně stane běžnou.

Tím se agentní obchodování zároveň stane i důležitým přístupovým kanálem pro prodejce. Jak však analytici podotýkají, v dohledné budoucnosti to zatím tradiční platby v e-shopech nenahradí.

Studie firmy Juniper Research zároveň představila i žebříček klíčových hráčů pro platební infrastrukturu pro agentní obchodování. Třemi nejdůležitějšími jsou firmy Mastercard, Visa a Stripe.

Agentní prodej

Autor: Juniper Research

Seznam Juniperu zahrnuje celkem 14 poskytovatelů, které řadí na základě různých kritérií, mezi něž patří například schopnosti umožňující agentní toky nebo účast na definicích protokolů agentního obchodu.

„V případě obchodování prostřednictvím AI agentů jde především o výhodu prvních hráčů na trhu a ti klíčoví skutečně rychle zareagovali a vybudovali infrastrukturu potřebnou pro platby u této formy obchodování,“ tvrdí Nick Maynard, viceprezident pro výzkumy v Juniper Research.

Omezujícím faktorem pro agentní obchodování je podle něj vysoce fragmentovaný trh plateb s mnoha rozličnými lokálními platebními metodami. 

Poskytovatelé platebních služeb tak čelí velké výzvě v podobě integrace správných metod, ale mohou také získat velmi mnoho, pokud tuto kombinaci dobře zvládnou, dodává Juniper Research.

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

Z našich webů

Dále u nás najdete

Než vznikly čerpací stanice, prodávalo se palivo v lékárnách

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Příspěvek na zábavu bude daňově výhodnější než na prevenci rakovin

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Konec plošného skenování konverzací?

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ