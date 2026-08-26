AI drtí světové trhy, změnila i technologickou strukturu akciového trhu

Zásadní změny akciového trhu dokládá to analýza portálu BestBrokers, který zmapoval technologickou expozici všech pěti set tří společností zařazených v indexu S&P 500 k červenci 2026.
Kolik firem skutečně staví AI infrastrukturu
Podle metodiky BestBrokers vykazuje dvě stě osmnáct společností, tedy více než dvě z pěti konstituentů indexu, materiální vazbu na technologický řetězec umělé inteligence. Autoři analýzy zdůrazňují, že jde o odlišnou metriku od pouhého nasazení AI nástrojů uvnitř firmy – v nějaké formě dnes AI využívá prakticky každý velký podnik, ať jde o automatizaci provozu, interní analytiku nebo zákaznický servis. Do sledované skupiny byly zařazeny pouze společnosti, u nichž je umělá inteligence přímo součástí produktového portfolia, infrastrukturní role nebo klíčové technologické strategie.
Za dva roky se počet takto klasifikovaných firem zvýšil téměř šestinásobně, z osmatřiceti na dvě stě osmnáct. Zatímco v roce 2024 se okruh omezoval na výrobce grafických akcelerátorů, hyperscale poskytovatele cloudu a vývojáře jazykových modelů, dnešní technologický řetězec zahrnuje i dodavatele elektrické energie pro datová centra, výrobce chladicích systémů, provozovatele optických sítí a specializované dodavatele serverového hardwaru.
Struktura technologického řetězce
BestBrokers rozděluje sledované společnosti na takzvané Core AI firmy – výrobce čipů, poskytovatele cloudové a modelové infrastruktury, vývojáře AI softwaru a firmy zaměřené na bezpečnost AI systémů – a na širší technologický ekosystém, který tuto infrastrukturu obklopuje a umožňuje její provoz.
Nejrozsáhlejší segment podle počtu firem tvoří dodavatelé energetické a napájecí infrastruktury s osmapadesáti společnostmi, což odráží rostoucí zátěž, kterou trénování a provoz velkých modelů klade na elektrické sítě a chladicí kapacity. Segment dodavatelů AI čipů a hardwaru čítá osmadvacet společností a zahrnuje jak výrobce specializovaných akcelerátorů, tak dodavatele podpůrných komponent, jako jsou paměti nebo úložná zařízení. Šest společností spadá do kategorie poskytovatelů cloudu a modelů, tedy hyperscale platforem, na nichž běží trénování a provoz velkých jazykových a multimodálních modelů.
Samostatnou kategorii tvoří dodavatelé takzvané pick-and-shovel infrastruktury a provozovatelé datových center, kteří společně čítají šedesát firem. Podle autorů analýzy tento segment dokládá, že umělá inteligence představuje ve stejné míře příběh fyzické infrastruktury – serverů, chlazení, síťových prvků a nemovitostí pro datová centra – jako příběh softwaru a modelů samotných.
Které technologie a firmy zaznamenaly nejvýraznější posun
Analýza sledovala vývoj kurzů akcií mezi červencem 2024 a červencem 2026, aby zachytila celý cyklus od nástupu AI boomu, nikoli jen výkyvy posledního roku. Nejvýraznější nárůst zaznamenal výrobce optických síťových komponent Lumentum Holdings, jehož produkty se využívají při propojování serverů v datových centrech. Silný růst zaznamenaly i firmy z oblasti datového úložiště, konkrétně Western Digital a Seagate, což souvisí s rostoucími nároky AI systémů na kapacitu pro ukládání trénovacích dat. Podobně si vedl výrobce paměťových čipů Micron Technology, jehož komponenty jsou nezbytné pro provoz akcelerátorů i serverové infrastruktury.
Mezi nejvýraznější posuny se zařadily i firmy zaměřené na dodávky výrobních zařízení pro polovodičový průmysl, konkrétně Lam Research, Applied Materials a KLA Corporation, jejichž technologie umožňují výrobu čipů nové generace. Z oblasti softwaru vynikl podnikový AI poskytovatel Palantir a reklamní platforma AppLovin, která ve svém produktu spoléhá na algoritmy strojového učení pro cílení kampaní.
Infrastruktura místo jednotlivých produktů
BestBrokers v analýze upozorňuje, že řada zmíněných firem nevyvíjí umělou inteligenci samotnou, ale zajišťuje technologické podmínky pro její provoz – ať jde o výrobu paměťových čipů, chlazení serverových sálů nebo přenos dat po optických sítích. Tento posun podle autorů odpovídá vývoji celého sektoru: trénování a provoz stále rozsáhlejších modelů vyžaduje ne jeden technologický článek, ale celý řetězec hardwaru, energetiky a síťové infrastruktury.
Otevřenou otázkou zůstává, které z technologií a firem v tomto řetězci představují dlouhodobě udržitelnou infrastrukturní vrstvu a které pouze těží z aktuálního zájmu o AI témata napříč produktovými prezentacemi a technologickými konferencemi.
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