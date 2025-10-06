Computertrends  »  Kariéra  »  AI nám zatím práci nebere, ukazují studie

AI nám zatím práci nebere, ukazují studie

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: PCWorld s využitím DALL-E
Nová studie výzkumníků z Yaleovy univerzity ukazuje, že generativní umělá inteligence s trhem práce zatím nijak významně nezahýbala.

Navzdory rozšířeným obavám, že nás umělá inteligence připraví o pracovní místa, výzkumníci z Yale University nenašli prakticky žádné důkazy o tom, že by k tomu skutečně docházelo. 

Ekonomové z Budget Lab na Yale Univesity analyzovali změny v zaměstnanosti v USA od spuštění ChatGPT v listopadu 2022 a následného uvedení dalších modelů umělé inteligence. Jejich závěr je jasný.

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

„Celkově naše metriky naznačují, že širší trh práce nezažil od uvedení ChatGPT žádné znatelné narušení,“ vyvracejí obavy, že by automatizace zapřičiněná AI oslabovala poptávku po duševní (kognitivní) práci.

Odkud takové obavy vůbec pocházejí? Často je podněcují přímo vedoucí představitelé společností zabývajících se vývojem umělé inteligence, pro které jde o argument otevírající jim dveře k zákonodárným orgánům. 

Připomeňme například květnové varování generálního ředitele společnosti Anthropic Daria Amodeie, že umělá inteligence by mohla do pěti let snížit počet pracovních míst pro níže postavené úředníky na polovinu. Generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman učinil podobné předpovědi.

Velké společnosti jako IBM a Salesforce se sice v nedávné době při propouštění odvolávaly na umělou inteligenci, jejich snižování počtu zaměstnanců však možná víc souviselo s outsourcingem než s automatizací díky AI. Microsoft pro změnu nedávno zveřejnil zprávu o pracovních místech, která budou pravděpodobně nejvíc ovlivněna AI, ale poté své prohlášení mírnil s tím, že „její studie nevyvozuje žádné závěry o rušení pracovních míst“ a propouštění se jeví spíš jako snaha o snižování nákladů po masivních investicích do datových center kvůli AI.

Podcast magazínu Computertrends

V podcastu se bavíme s lidmi, kteří znají svět ITC a mají o něm co říct. Podcast najdete na všech obvyklých podcastových aplikacích: Spotify, Apple Podcasts, Seznam Podcasty nebo Podbean.

Závěry výzkumníků z Yaleu nejsou ojedinělé. Studie Mezinárodní organizace práce OSN z roku 2023 dospěla k závěru, že generativní AI pravděpodobně nenahradí většinu pracovníků. Výzkum dánských vědců zveřejněný v dubnu stejně tak zjistil, že generativní AI neměla žádný podstatný dopad na mzdy nebo pracovní místa. 

A jiná studie z února dospěla k závěru, že „celkové dopady na zaměstnanost jsou mírné, protože snížená poptávka v ohrožených profesích je kompenzována nárůstem poptávky po pracovní síle v podnicích využívajících AI“.

linux_sprava_tip

Ne všechny výzkumy se však shodují. Nedávná studie Stanford Digital Economy Lab tvrdí, že čerství absolventi vysokých škol v profesích vystavených AI zaznamenali 13% relativní pokles zaměstnanosti ve srovnání s více izolovanými obory. 

Celkový konsenzus nicméně naznačuje, že generativní AI zatím na trh práce neměla významný dopad. Rozpor mezi obavami a realitou může částečně vysvětlovat přístup podniků k technologii AI, který je stále ještě často spíš skeptický.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
WireGuard: nasazujeme VPN rychle a jednoduše
8. 10. 2025
9:30
Více
Zabbix - pokročilé monitorování
14. 10. 2025
9:00
Více
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
20. 10. 2025
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Phishing zalézá do PDF souborů, bez nástrah nejsou ani QR kódy

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Život mezi Evropou a Dominikánou: Podnikání s vůní doutníků

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ