AI nám zatím práci nebere, ukazují studie

Navzdory rozšířeným obavám, že nás umělá inteligence připraví o pracovní místa, výzkumníci z Yale University nenašli prakticky žádné důkazy o tom, že by k tomu skutečně docházelo.
Ekonomové z Budget Lab na Yale Univesity analyzovali změny v zaměstnanosti v USA od spuštění ChatGPT v listopadu 2022 a následného uvedení dalších modelů umělé inteligence. Jejich závěr je jasný.
„Celkově naše metriky naznačují, že širší trh práce nezažil od uvedení ChatGPT žádné znatelné narušení,“ vyvracejí obavy, že by automatizace zapřičiněná AI oslabovala poptávku po duševní (kognitivní) práci.
Odkud takové obavy vůbec pocházejí? Často je podněcují přímo vedoucí představitelé společností zabývajících se vývojem umělé inteligence, pro které jde o argument otevírající jim dveře k zákonodárným orgánům.
Připomeňme například květnové varování generálního ředitele společnosti Anthropic Daria Amodeie, že umělá inteligence by mohla do pěti let snížit počet pracovních míst pro níže postavené úředníky na polovinu. Generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman učinil podobné předpovědi.
Velké společnosti jako IBM a Salesforce se sice v nedávné době při propouštění odvolávaly na umělou inteligenci, jejich snižování počtu zaměstnanců však možná víc souviselo s outsourcingem než s automatizací díky AI. Microsoft pro změnu nedávno zveřejnil zprávu o pracovních místech, která budou pravděpodobně nejvíc ovlivněna AI, ale poté své prohlášení mírnil s tím, že „její studie nevyvozuje žádné závěry o rušení pracovních míst“ a propouštění se jeví spíš jako snaha o snižování nákladů po masivních investicích do datových center kvůli AI.
Závěry výzkumníků z Yaleu nejsou ojedinělé. Studie Mezinárodní organizace práce OSN z roku 2023 dospěla k závěru, že generativní AI pravděpodobně nenahradí většinu pracovníků. Výzkum dánských vědců zveřejněný v dubnu stejně tak zjistil, že generativní AI neměla žádný podstatný dopad na mzdy nebo pracovní místa.
A jiná studie z února dospěla k závěru, že „celkové dopady na zaměstnanost jsou mírné, protože snížená poptávka v ohrožených profesích je kompenzována nárůstem poptávky po pracovní síle v podnicích využívajících AI“.
Ne všechny výzkumy se však shodují. Nedávná studie Stanford Digital Economy Lab tvrdí, že čerství absolventi vysokých škol v profesích vystavených AI zaznamenali 13% relativní pokles zaměstnanosti ve srovnání s více izolovanými obory.
Celkový konsenzus nicméně naznačuje, že generativní AI zatím na trh práce neměla významný dopad. Rozpor mezi obavami a realitou může částečně vysvětlovat přístup podniků k technologii AI, který je stále ještě často spíš skeptický.
