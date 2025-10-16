AI proniká i do infrastruktury mobilních sítí, operátoři ale zatím váhají

Nejnovější zpráva společnosti ABI Research uvádí, že tržby z řešení splňujících parametry AI-RAN by měly do roku 2032 dosáhnout přibližně 6,18 miliardy dolarů, přičemž jejich výrazné zrychlení se očekává až od roku 2029.
Navzdory této slibné prognóze ale současní mobilní operátoři zůstávají opatrní, protože neexistují ověřené výsledky v praxi i jasná návratnost investic.
Zájem AI-RAN je v současné době především ze strany dodavatelů, o čemž svědčí nárůst počtu členů aliance AI-RAN z původních 11 členů před rokem na více než 80 v současnosti. Zájem operátorů je ale znatelně menší – dnes čítá pouze 8 členů.
Rozdíl mezi angažovaností dodavatelů a operátorů signalizuje určitou skepsi v odvětví ohledně současné hodnoty AI-RAN.
Existující pilotní projekty, jako je třeba platforma AITRAS od společnosti SoftBank nebo projekty společnosti Nvidia v čínském Shenzhenu, se ukazují jako slibné, ale stále jim chybí nezávislé ověření úspor nákladů a zlepšení výkonu v rámci celého systému.
„Skutečný růst AI-RAN nastane až po ověření výkonnostních benchmarků v praxi,“ vysvětluje Samuel Bowling, analytik ABI Research.
Operátoři podle něj potřebují důkaz, že AI-RAN může přinést technické a finanční výsledky s ospravedlnitelným nákladovým modelem. Bez toho bude přijetí této technologie i nadále zaostávat za nadšením dodavatelů.
Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících zavádění je pokračující debata o výpočetní architektuře pro AI-RAN. Platformy založené na grafických jednotkách, jako jsou Nvidia Aerial RAN Computer-1 nebo ARC-Compact, poskytují vysoký výkon pro použití v případech jako nasazení masivní MIMO (systém více antén a datových toků) či beamforming (směrování radiového toku), i když přetrvávají obavy ohledně jejich vysoké spotřeby energie, závislosti na proprietárních softwarových balících a potenciální závislosti na dodavateli.
Na druhou stranu řešení založená na CPU či na míru vyrobených čipech i nadále splňují současné požadavky na AI, přičemž jsou energeticky účinnější a levnější, takže pro operátory jde o flexibilnější řešení.
Tato nejistota ohledně dalšího architektonického směřování nadále zpomaluje rozhodování o AI-RAN na trzích.
Aliance AI-RAN musí podle Bowlinga překročit rámec vizionářských prohlášení a usnadnit skutečné pilotní nasazení u operátorů, standardizovat benchmarky a zveřejnit jasná srovnání mezi řešeními GPU, CPU a zakázkovými čipy.
