AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

Surya, pojmenovaná podle sanskrtského slova pro Slunce, poskytuje nový nástroj, který pomáhá chránit vše od GPS navigace přes elektrické sítě až po telekomunikace před neustále se měnící povahou Slunce.
Slunce je sice 93 milionů mil daleko, ale jeho dopad na moderní život je okamžitý. Sluneční erupce a výrony koronální hmoty mohou vyřadit satelity, narušit leteckou navigaci, způsobit výpadky proudu a představovat vážná radiační rizika pro astronauty. S rostoucí závislostí lidstva na vesmírných technologiích a plány na hlubší průzkum vesmíru se přesná předpověď slunečního počasí stala kritickou.
„S rostoucí technologickou závislostí lidstva roste i naše zranitelnost vůči vesmírnému počasí. Podle scénáře systémového rizika vytvořeného společností Lloyd's by globální ekonomika mohla být během pěti let vystavena ztrátám ve výši 2,4 bilionu dolarů,“ řekl na konferenci IBM TechDay 2026 viceprezident a CTO společnosti IBM Martin Švík. Nedávné sluneční události již toto riziko prokázaly, narušily služby GPS, vynutily si odklony letů a poškodily satelity. Dopady slunečních bouří mohou způsobit:
- Poškození satelitů, kosmických lodí a/nebo astronautů umístěných mimo Zemi
- Ztrátu satelitního hardwaru, poškození solárních panelů a obvodů
- Mají dopad na leteckou dopravu v důsledku navigačních chyb a potenciálního rizika radiace pro posádku a cestující
- Sníženou produkci potravin, protože zemědělství může být ovlivněno narušenou GPS navigací
Nový model poskytuje nástroje, které pomohou odborníkům plánovat sluneční bouře, které mohou narušit technologickou infrastrukturu Země.
„Představte si to jako předpověď počasí pro vesmír,“ řekl Juan Bernabe-Moreno, ředitel IBM Research Europe. „Stejně jako se připravujeme na nebezpečné povětrnostní jevy, musíme udělat totéž pro sluneční bouře. Surya nám dává bezprecedentní schopnost předvídat, co přijde, a není to jen technologický úspěch, ale kritický krok k ochraně naší technologické civilizace před hvězdou, která nás udržuje naživu.“
Tradiční předpověď slunečního počasí se spoléhá na částečné satelitní snímky povrchu Slunce, což historicky činí přesné předpovědi extrémně obtížnými. Surya řeší toto typické omezení trénováním na největší upravené heliofyzikální datové sadě s vysokým rozlišením.
Tato datová sada je navržena tak, aby pomohla výzkumníkům lépe studovat a vyhodnocovat kritické úlohy predikce vesmírného počasí. Mezi příklady těchto úloh, na kterých byla Surya testována, patří predikce slunečních erupcí, rychlosti slunečního větru, predikce slunečního EUV spektra a vznik aktivních oblastí na Slunci.
V testech vědci dosáhli 16% zlepšení přesnosti klasifikace slunečních erupcí, což označují za velmi podstatné zlepšení ve srovnání s předchozími metodami. Kromě binární klasifikace slunečních erupcí je Surya poprvé navržena tak, aby vizuálně předpovídala sluneční erupce a poskytovala obraz s vysokým rozlišením, kde se erupce pravděpodobně objeví, až s předpovědí dvou hodin.
Surya byla trénována na devíti letech dat z pozorování Slunce s vysokým rozlišením ze Solar Dynamics Observatory NASA. Tyto sluneční snímky jsou 10krát větší než typická data pro trénování umělé inteligence, což vyžaduje vlastní multiarchitekturní řešení pro zvládnutí masivního rozsahu a zároveň zachování efektivity.
Výsledkem je model s bezprecedentním prostorovým rozlišením, který dokáže rozlišit sluneční prvky v měřítcích a kontextech, které dříve nebyly zachyceny ve velkých trénovacích pracovních postupech umělé inteligence.
