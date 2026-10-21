AI v kyberbezpečnosti: Od rychlejší reakce k vyšší produktivitě

Od dat k praktickým informacím
Jedním z největších problémů kybernetické bezpečnosti je množství informací, které musejí IT týmy každý den zpracovat. Bezpečnostní nástroje generují velké množství výstrah, logů a dalších dat. Skutečnou výzvou však není data pouze shromáždit, ale rozpoznat, co představuje skutečné riziko.
Právě zde přicházejí ke slovu AI a strojové učení. AI dokáže analyzovat velké množství dat a identifikovat neobvyklé aktivity, které by člověk mohl přehlédnout. Příkladem je připravovaná technologie RADAR AI od společnosti GFI Software, využívající strojové učení k identifikaci rizik a anomálií. Kybernetická bezpečnost se tak posouvá od modelu „máme informace“ k modelu „víme, které informace vyžadují okamžitou reakci“.
Rychlejší detekce a reakce
Odhalení incidentu je pouze prvním krokem. Stejně důležité je zjistit jeho příčinu, vyhodnotit rozsah problému a přijmout odpovídající opatření. AI asistenty mohou výrazně zrychlit každodenní práci IT týmů. Příkladem je AI asistent N-zo od společnosti N-able, který pracuje s aktuálními provozními daty a pomáhá technikům rychleji identifikovat příčiny problémů, vyhodnocovat bezpečnostní rizika a činit doporučená nápravná opatření.
Významnou roli hraje bezpečné propojení AI nástrojů s aktuálními daty z živého IT prostředí. Umělá inteligence tak nemusí pracovat pouze s obecnými znalostmi, ale může analyzovat konkrétní situaci v dané infrastruktuře. Technici díky tomu nemusejí ručně vyhledávat informace v několika různých systémech. AI může shromáždit relevantní data, nabídnout jejich interpretaci a doporučit další postup.
Cesta k autonomnímu IT
Automatizace je v IT běžná již řadu let, AI však přináší další úroveň. Zatímco klasická automatizace pracuje podle předem stanovených pravidel, AI dokáže analyzovat situaci a navrhovat vhodný postup podle dostupného kontextu.
Tento princip je základem konceptu autonomního IT. Společnost Acronis například rozvíjí integrovanou platformu, ve které mohou spolupracovat technici, automatizované procesy a AI agenty. Cílem je propojit ochranu, správu infrastruktury, analýzu dat a automatizaci do jednoho prostředí. AI může postupně pomáhat analyzovat incidenty, předvídat problémy, snižovat počet ticketů a v přesně definovaných případech dělat nápravná opatření.
Umělá inteligence neznamená konec práce bezpečnostních specialistů. Nejpravděpodobnější je model, ve kterém budou spolupracovat lidé, automatizace a AI agenty. AI převezme velkou část rutinní analýzy a opakujících se činností. Odborníci se budou moci soustředit na komplexní rozhodování a strategické úkoly. Rozhodující výhodou budoucnosti nebude pouze schopnost kybernetický útok odhalit. Stále důležitější bude, jak rychle dokáže organizace pochopit, co se stalo, vyhodnotit riziko a přijmout správné opatření.
Jak zvýšit produktivitu s pomocí AI
Pracovní náplní profesionálů v oblasti kybernetické bezpečnosti ale není jen detekování hrozeb, jejich eliminace či náprava škod po kyberútoku. Významnou součástí jejich práce je také komunikace s uživateli či zákazníky. Dvě oblasti, kde je tento přínos zvláště patrný, jsou každodenní e-mailová komunikace a opakující se dotazy, které musejí pracovníci řešit. Právě zde mohou nástroje založené na AI výrazně zvýšit produktivitu jednotlivců i celých týmů, a tím uvolnit ruce pro činnosti primárně zaměřené na IT bezpečnost.
E-mail jako jeden z největších žroutů času
E-mail zůstává páteří firemní komunikace, zároveň je však významným zdrojem přerušování práce. Podle údajů, které uvádí ve svých materiálech společnost GFI Software, stráví pracovník průměrně 2,6 hodiny denně úkoly souvisejícími s elektronickou poštou. Komunikační nástroje navíc zaměstnanci kontrolují v průměru každých šest minut a návrat k plné koncentraci po přerušení může trvat až 23 minut.
Ne každý e-mail přitom vyžaduje okamžitou pozornost. Pouze část příchozí komunikace je urgentní, zatímco značnou část lze zpracovat hromadně nebo automatizovaně. Právě zde může pomoci umělá inteligence. Řešení Eloquens využívá AI pro automatizaci odpovědí, inteligentní třídění komunikace a její směrování správným členům týmu. Důležitá je také možnost lidské kontroly kritických sdělení. Cílem tedy není člověka z komunikace odstranit, ale zbavit ho rutinních úkolů.
Produktivita není pouze otázkou množství vykonané práce. Důležitá je také schopnost soustředit se na konkrétní úkol. Neustálé přepínání mezi e-maily, aplikacemi a dalšími požadavky vytváří kognitivní zátěž a zpomaluje práci. AI může tento problém řešit inteligentním filtrováním a prioritizací. Méně důležitá komunikace se nemusí okamžitě dostat do centra pozornosti, zatímco urgentní požadavky mohou být automaticky označeny a předány správné osobě.
Digitální dvojče jako nový kolega
Další zajímavou možnost představují digitální dvojčata profesionálů. Řešení MyPersonas umožňuje vytvořit AI digitální klon klíčového pracovníka, který dokáže odpovídat na opakující se otázky na základě znalostí daného zaměstnance a firemních informací. Takové digitální dvojče je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a může komunikovat ve více než 160 jazycích. Jeho úkolem není nahradit odborníka, ale převzít část opakující se komunikace, která pracovníky odvádí od důležitější práce.
Představme si například vedoucího IT oddělení. Ten může každý den donekonečna odpovídat na stejné otázky. Digitální verze zaměstnance může poskytovat odpovědi na běžné požadavky a skutečný pracovník se může věnovat úkolům s vyšší prioritou. Jedním z největších přínosů AI je schopnost zpřístupnit znalosti většímu počtu lidí. Know-how zkušených zaměstnanců často zůstává uzavřeno v jejich hlavách nebo je obtížně dohledatelné v rozsáhlé dokumentaci.
AI umožňuje dělat hodnotnější práci
Největší potenciál AI spočívá v tom, že zaměstnancům umožňuje změnit způsob, jakým využívají svůj pracovní čas. Redukce bezpečnostních hrozeb, rychlejší reakce na incidenty, automatizace e-mailových odpovědí nebo reakce na opakující se dotazy mohou výrazně omezit rutinní činnosti. AI však nemusí být jen samostatným nástrojem, který funguje bez kontroly. Efektivní model kombinuje automatizaci s lidským dohledem. AI zpracovává velké množství opakujících se úkolů, zatímco člověk řeší složité situace, přijímá důležitá rozhodnutí a poskytuje odborný úsudek.
Budoucnost kybernetické bezpečnosti proto nebude spočívat v tom, kolik lidí AI nahradí. Přinese odpověď na to, kolik času dokáže zaměstnancům vrátit. Pokud převezme rutinní činnosti a zpřístupní odborné znalosti ve správný okamžik, mohou se lidé soustředit na práci, ve které vytvářejí největší hodnotu. A právě v tom tkví jeden z největších přínosů AI pro ochranu moderních organizací před kybernetickými hrozbami.