Rozhovor poodhaluje, že AI není jen doménou chatbotů. IBM jako první nastavuje cestu k hybridnímu světu propojených modelů, agentů i platforem – a to způsobem, kde klíčovou roli hrají důvěra, otevřenost a prokazatelná odpovědnost.
Najdete zde odpovědi na zásadní otázky: Kdo bude v budoucnu zodpovídat za rozhodnutí učiněná AI? Co skutečně znamená „Put AI to Work“ v evropském kontextu? Jakou hodnotu má AI pro malé firmy, které mohou začít s pilotním projektem s možností provozu „on-premise“ i v cloudu?
Stefano Rebattoni navíc porovnává adopci AI v Česku s dalšími zeměmi, popisuje investice do českého AI centra a vysvětluje, proč právě zde vzniká prostředí pro rozvoj klíčových kompetencí a dovedností budoucnosti.
Chcete znát odpovědi na otázky, které si kladou manažeři i IT specialisté? Pusťte si celý videorozhovor!
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.