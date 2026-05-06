mDevCamp od Futured propojí vývojáře a lídry mobilních aplikací

Technologické studio Futured si vybudovalo silnou pozici na trhu díky vývoji mobilních aplikací, které používají statisíce lidí. Jejich projekty spojují technologickou kvalitu s důrazem na detail, design a funkční uživatelskou zkušenost.
Portfolio společnosti zahrnuje aplikace pro významné značky i veřejné instituce. Mezi referencemi nechybí Jablotron, Decathlon, Slovak Telekom nebo ISIC. Významnou stopu zanechala také aplikace Gastromapa Lukáše Hejlíka, která si získala širokou veřejnost a oceněná aplikace iRozhlas pro Český rozhlas.
Za růstem společnosti stojí mimo jiné její CEO Lukáš Strnadel, který propojuje technologické myšlení s byznysovým přístupem. Futured ale nezůstává jen u vývoje. Aktivně přispívá k rozvoji komunity prostřednictvím konference mDevCamp, která každoročně přivádí do Česka odborníky z oblasti mobilního vývoje.
mDevCamp nabízí program zaměřený na aktuální trendy, nové technologie i praktické zkušenosti z reálných projektů. Účastníci zde získávají nejen inspiraci, ale i konkrétní know-how, které mohou okamžitě využít ve své praxi. Konference tak představuje ideální prostor pro sdílení zkušeností, navazování kontaktů a posouvání celého oboru kupředu. Konference mDevCamp proběhne 3. – 4. 6. 2026 přihlaste se na https://mdevcamp.eu/
