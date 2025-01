Apple Intelligence: Je AI příležitostí, nebo prokletím?

Představuje vzestup umělé inteligence pro svět spíš příležitost, nebo prokletí? Protože při všem tom povyku o zvyšování produktivity a lidského potenciálu je tu také rostoucí poptávka po energii, výpočetním výkonu i paměti.

Stačí se podívat na Apple Intelligence, vyžadující už teď skoro dvakrát tolik datového úložiště v zařízeních, než bylo původně avizováno. A to úložný prostor není jediné, co si umělá inteligence žádá.

Po více než třech dekádách existence vstupuje magazín Computerworld do nové kapitoly. Tradiční průvodce světem IT, který si za 36 let existence vybudoval pověst jednoho z nejdůvěryhodnějších tuzemských zdrojů pro IT profesionály, se od nynějška jmenuje Computertrends.