Arrow a SolarWinds spojují síly pro posílení správy IT a observability v České republice a Slovensku

Autor: Cnews s využitím DALL-E
Tato spolupráce umožní odběratelům Arrow nabízet řešení pro optimalizaci výkonu, zvýšení bezpečnosti a zefektivnění IT provozu jejich zákazníků.

Arrow, globální technologický dodavatel, uzavřel distribuční kontrakt se společností SolarWinds, předním výrobcem softwaru pro IT observabilitu a správu IT. Díky této spolupráci Arrow rozšíří své portfolio o sadu řešení SolarWinds, která jsou navržena tak, aby pomohla firmám všech velikostí zvládat rostoucí komplexitu hybridních IT prostředí.

V technologickém prostředí, kde IT týmy čelí stále větší složitosti a rostoucím provozním nárokům, je potřeba jednotného řešení zásadní. Řešení SolarWinds poskytují skutečnou soudržnost díky kombinaci monitoringu a observability, reakce na incidenty a správy služeb v rámci jednoho plně propojeného IT ekosystému. Díky využití umělé inteligence nabízejí monitorování v reálném čase, pokročilou analytiku a inteligentní upozornění, která zajišťují řešení problémů dříve, než ovlivní uživatele.

Díky této dohodě budou mít partnerské společnosti Arrow v Česku a na Slovensku přístup k řešením SolarWinds, což jim umožní pomáhat zákazníkům předvídat rizika, udržovat dostupnost a urychlovat řešení problémů. Toto partnerství posiluje nabídku Arrow v klíčových oblastech, jako je správa infrastruktury, sítí, databází, aplikací a IT bezpečnosti, a poskytuje partnerům komplexní řešení pro podporu digitální transformace jejich zákazníků.

„Jsme potěšeni, že můžeme do našeho portfolia přidat SolarWinds,“ uvedl Milan Bartek, country manager. „Jejich špičková řešení pro IT observability a správu IT přímo reagují na největší výzvy, kterým dnes IT lídři čelí. Tato dohoda posiluje náš závazek poskytovat partnerům ty nejpokročilejší a nejvýkonnější nástroje, které jim umožní přinášet zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu a pomáhat budovat odolnější a efektivnější technologické infrastruktury.“

„Jsme rádi, že můžeme přivítat Arrow jako distributora v České republice a Slovensku“ uvedl Gerdy Dhondt, ředitel prodeje pro EMEA ve společnosti SolarWinds. „SolarWinds úzce spolupracuje s předními partnery, kteří podporují růst a urychlují digitální a IT transformaci. Díky místním zkušenostem a vysoce kvalifikovanému týmu jsme přesvědčeni, že Arrow poskytne nejvyšší úroveň služeb a hmatatelnou přidanou hodnotu všem stranám – partnerům i zákazníkům. Společně vytváříme základ pro náš další růst v Evropě.“

Zařazení řešení SolarWinds do portfolia Arrow v Česku a na Slovensku je nyní aktivní a partneři mohou kontaktovat svého zástupce Arrow, aby se dozvěděli více o tom, jak tato řešení mohou podpořit jejich podnikání.

