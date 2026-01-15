Computertrends  »  Technologie  »  AWS spouští European Sovereign Cloud a oznamuje expanzi v Evropě

AWS spouští European Sovereign Cloud a oznamuje expanzi v Evropě

Radan Dolejš
Dnes

Autor: AWS
Amazon Web Services spouští AWS European Sovereign Cloud, nový nezávislý cloud pro Evropu, který je v plném rozsahu umístěn na území Evropské unie a oddělen od ostatních regionů AWS. Současně společnost představuje plány na rozšíření dosahu této infrastruktury z Německa do dalších zemí EU prostřednictvím nových suverénních lokálních zón v Belgii, Nizozemsku a Portugalsku. Investice AWS do projektu dosahuje 7,8 miliardy eur.

AWS European Sovereign Cloud představuje podle provozovatele plně funkční, nezávisle spravovaný suverénní cloud podporovaný pokročilými technickými mechanismy, zárukami suverenity a právními zárukami navrženými s ohledem na potřeby evropských vlád a podniků v oblasti ochrany citlivých dat. První region se nachází v Německu a je dostupný pro všechny zákazníky a partnery včetně těch českých, bez nutnosti sídla v Evropské unii nebo speciálních požadavků na založení účtu.

„AWS European Sovereign Cloud je nová, nezávislá cloudová infrastruktura navržená speciálně pro splnění zvýšených požadavků na digitální suverenitu evropských zákazníků, zejména organizací veřejného sektoru a těch v přísně regulovaných odvětvích,“ vysvětluje Jiří Sven Svěrák z AWS.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Platforma poskytne stejnou bezpečnost, dostupnost a výkon jako stávající regiony AWS a zároveň nabídne další provozní autonomii a kontrolu rezidence dat. Jak Svěrák doplňuje, byla navržena pro zákazníky, kteří chtějí plnou sílu cloudu, ale kvůli specifickým požadavkům na rezidenci dat a provozní autonomii buď ještě nebyli schopni zahájit svou cestu do cloudu, nebo nebyli schopni přesunout některé ze svých citlivějších úloh.

Nezávislá infrastruktura bez vazeb mimo EU

Infrastruktura AWS European Sovereign Cloud se nachází výhradně v rámci EU, je fyzicky i logicky oddělena od ostatních regionů AWS a funguje jako nezávislý cloud pro Evropu. AWS se zavázal k nezávislému a nepřetržitému provozu; platforma nemá žádné kritické závislosti na infrastruktuře mimo EU.

„Kromě nezávislé infrastruktury neexistuje žádný provozní přístup mimo hranice EU, což poskytuje provozní autonomii a rozšířenou rezidenci dat,“ říká Svěrák. 

Suverénní cloud je provozován výhradně rezidenty EU nacházejícími se v EU, přičemž postupně dochází k přechodu na model, kdy budou každodenní operace včetně přístupu do datových center, technické podpory a zákaznického servisu vykonávat výhradně občané EU.

Pro zákazníky potřebující větší izolaci a rezidenci dat v konkrétní zemi jsou k dispozici další možnosti: AWS Outposts jako plně spravovaná řešení poskytující infrastrukturu AWS prakticky do jakékoliv lokální nebo okrajové lokality, AWS AI Factories jako dedikovaná AI infrastruktura nasazená v datových centrech zákazníků a provozovaná AWS, a AWS Dedicated Local Zones jako infrastruktura vybudovaná pro výhradní použití zákazníkem v lokalitě určené zákazníkem.

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

AWS vytvořil vyhrazenou strukturu správy v Evropě s novou mateřskou společností a třemi místními dceřinými společnostmi registrovanými v Německu, řízenými občany EU, kteří jsou povinni dodržovat evropské právo. Součástí je poradní rada zajišťující odbornost a odpovědnost v otázkách souvisejících se suvernitou.

Bezpečnost a dostupné služby

Bezpečnost tvoří základ digitální suverenity. AWS European Sovereign Cloud je postaven na systému AWS Nitro System, který poskytuje fyzickou a logickou bezpečnostní hranici pro vynucování omezení přístupu tak, aby nikdo, včetně zaměstnanců AWS, nemohl získat přístup k zákaznickým datům. AWS poskytuje pokročilé šifrování, služby správy klíčů a hardwarové bezpečnostní moduly pro další ochranu obsahu. Součástí je také Sovereignty Reference Framework, nezávisle validovaný framework splňující požadavky zákazníků na suverenitu.

Platforma nabízí zpočátku více než 90 služeb v různých kategoriích, včetně umělé inteligence, výpočetních operací, kontejnerů, databází, sítí, bezpečnosti a ukládání dat. Architektura zahrnuje více zón dostupnosti s redundantním napájením a sítí, přičemž veškerý provoz mezi zónami je šifrován.

„Zákazníci mohou využívat nejširší a nejhlubší sadu cloudových schopností bez kompromisů, se stejnými známými službami a uživatelskými zkušenostmi jako v ostatních regionech AWS,“ zdůrazňuje Svěrák.

Pro zákazníky s přísnějšími požadavky na izolaci nebo rezidenci dat v konkrétní zemi AWS spouští nové suverénní lokální zóny v Belgii, Nizozemsku a Portugalsku. Tyto zóny budou součástí AWS European Sovereign Cloud a rozšíří mechanismy kontroly suverenity z regionu v Německu na celou EU.

Praktický dopad pro české organizace

AWS European Sovereign Cloud je dostupný pro všechny zákazníky včetně těch v České republice, bez nutnosti sídla v EU. Pro soulad s GDPR není jeho použití nezbytné, zákazníci AWS mohou využívat všechny regiony po celém světě ke zpracování osobních údajů v souladu s touto regulací. AWS nabízí více než 300 funkcí a služeb zaměřených na bezpečnost a compliance.

K plánům na další regiony suverénního cloudu Svěrák uvádí: „Otevřeně neprojednáváme plány ani harmonogramy budoucích regionů. Vždy však vítáme zpětnou vazbu od zákazníků a budeme nadále přizpůsobovat nabídku na základě regulačních požadavků a poptávky.“

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

