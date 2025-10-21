Bitdefender GravityZone Compliance Manager

Ať už jde o seznam nákupů nebo seznam věcí, které chceme stihnout před smrtí, seznamy nám pomáhají být efektivnější a zajistit, že splníme to, co je třeba. A hlavní je samozřejmě pocit, který cítíme, když položku odškrtneme a označíme jako splněnou.
V případě bezpečnosti a dodržování předpisů však musíme jít trochu nad rámec zaškrtávacích políček, abychom skutečně zlepšili naši bezpečnost a zůstali v souladu s předpisy. Řízení rizik kybernetické bezpečnosti je stále složitější a týmy musejí chránit vysoce distribuované pracovní postupy běžící nejen na vlastní infrastruktuře v datových centrech, ale i v cloudu nebo na prostředcích třetích stran. Takovéto seznamy pro dodržování předpisů mohou sice pomoci, ale rozhodně to nestačí.
Zavedení norem jako ISO 27001, směrnic jako NIS2 a předpisů jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších znamená sice posun směrem k bezpečnému zacházení s daty a k řízení rizik, jenomže dodržování dalších a dalších předpisů se pak stává pro organizaci složitější a nákladnější.
A právě se zvyšující se složitostí dodržování předpisů se musí celý proces změnit z reaktivní povinnosti odškrtávat položky ze seznamu do strategického nástroje pro podporu transparentnosti, odpovědnosti a důvěry. Přijetím této změny mohou organizace splnit předpisy a posílit svou reputaci a konkurenceschopnost.
Zaškrtávací políčko „V souladu“ nestačí
Soulad s předpisy byl tradičně reaktivním úkolem zaměřeným na následné hledání a řešení nedostatků. Problémem tohoto přístupu je, že rámce předpisů a norem jsou nyní poměrně dynamické. Přestože zákonodárci vytvářejí požadavky na shodu s předpisy na několikaleté bázi, bezpečnost jako taková se vyvíjí velmi dynamicky. Audit – který by měl být prováděn pravidelně jednou nebo dvakrát ročně – je velmi složitý a často vyžaduje zapojení všech zaměstnanců, aby se shromáždily požadavky a následně ověřila shoda s předpisy. Často se k pomoci přizývají externí auditoři, ale tito odborníci musejí být nejprve seznámeni se situací v konkrétní společnosti, což je časově náročný a nákladný proces.
A nejobtížnější je dát získaným datům odpovídající kontext. Kontext, který bude vypovídat o stavu bezpečnosti a shodách s požadavky na bezpečnost. Ani pravidelné zpracovávání informací a dohled, které jinak mohou pomoci s auditním procesem, nemohou změnit rostoucí složitost analýzy dat. V důsledku toho se strategie dodržování shody založené na seznamech se zaškrtáváním políček staly pro mnoho organizací pouze nákladnou a rušivou nutností, aniž posílily kybernetickou bezpečnost nebo zmírnily rizika.
Role monitorování v reálném čase
Aby se dodržování předpisů stalo strategickým nástrojem pro podporu transparentnosti, odpovědnosti a důvěry, je třeba vyřešit problém předávání informací. Dodržování předpisů by nemělo být statickým zaškrtáváním políček, které se dělá jednou nebo dvakrát ročně. Místo toho by mělo být trvalou činností, založenou na stanovené základní úrovni požadovaného bezpečnostního stavu. Tato základní úroveň musí být neustále aktualizována v závislosti na změnách obchodních cílů, souvisejících rizik a stále dynamičtějších hrozbách. Bezpečnostní stav všech podnikových aktiv je třeba sledovat a porovnávat s touto základní úrovní. To umožňuje snižovat rizika v reálném čase a poskytuje bezpečnostním týmům aktuální přehled o jejich stavu dodržování předpisů. Zároveň tato praxe zvyšuje celkovou bezpečnost a zefektivňuje provoz.
Použití nástroje pro dodržování shody v reálném čase, jako je Bitdefender GravityZone Compliance Manager, vám může pomoci připravit se na audity, identifikovat mezery v dodržování předpisů a určit oblasti, na které byste se měli zaměřit.
Bitdefender GravityZone Compliance Manager získává data z koncových bodů a z modulů analýzy rizik, EDR a ze síťových sond, přičemž odhaluje chyby v konfiguraci, zranitelné aplikace a služby a rizikové chování uživatelů v digitálním světě.
Jsou tři způsoby, jak může monitorování dodržování shody v reálném čase pomoci změnit úsilí o dodržování shody z nechtěné povinnosti ve strategickou výhodu.
1. Udržujte kybernetickou připravenost
Vědomí, že vždy dodržujete předpisy, vám dává jistotu, že vaše organizace je lépe chráněna před škodlivými hrozbami a že provozujete svou činnost způsobem, který minimalizuje kybernetická a obchodní rizika. Díky informacím z agentu Bitdefenderu v reálném čase, jež máte na dosah ruky, okamžitě víte, kde se ve vaší organizaci nacházejí slabá místa, která jsou zranitelná vůči útokům – včetně neopravených systémů, neoprávněného přístupu k aplikacím a nespravovaných zařízení.
2. Umožněte dodržování předpisů
Nejtěžším a časově nejnáročnějším aspektem auditu je často shromáždění všech relevantních informací. Rozsah reportingu o dodržování předpisů může zahrnovat desítky systémů, sítí a týmů jak uvnitř organizace, tak mimo ni. Hlášení a přehled v reálném čase poskytují auditorům zjednodušené úložiště údajů o dodržování předpisů, které mohou analyzovat a sdílet s dalšími zúčastněnými stranami. Relevance dat je také důležitým aspektem dodržování bezpečnostních předpisů.
3. Zefektivněte správu zabezpečení
Strategie reportování dodržování předpisů v reálném čase může také zmírnit velkou část manuální práce, která je tradičně spojena se správou dodržování předpisů. Automatizaci lze využít k omezení času potřebného ke shromažďování důkazů během auditů dodržování předpisů a v některých případech k odstranění mezer, jež představují riziko pro organizaci. Díky Bitdefender GravityZone Compliance Manager můžete opravit chybu v konfiguraci z jednoho místa.
Dodržování shody umožňuje sladit bezpečnost s obchodními riziky
Dodržování předpisů se posunulo od seznamu úkolů, které je třeba odškrtnout, k důležité součásti strategie organizace pro identifikaci a zmírnění obchodních rizik. Bezpečnostní týmy by měly zavést monitorování a podávání zpráv o dodržování předpisů v reálném čase, aby mohly snadněji identifikovat a zmírnit obchodní rizika. I díky Bitdefender GravityZone Compliance Manageru mohou organizace lépe udržovat kybernetickou připravenost, zajišťovat shodu a zefektivnit bezpečnost.