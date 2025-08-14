Computertrends  »  Securitytrends  »  Bitdefender PHASR: Revoluční přístup k proaktivnímu zabezpečení

Bitdefender PHASR: Revoluční přístup k proaktivnímu zabezpečení

PR článek
Dnes

Sdílet

IS4 security
Autor: IS4 security
V dnešním dynamickém digitálním světě, kde se kybernetické hrozby neustále vyvíjejí a útočníci využívají stále sofistikovanější metody, je redukce útočné plochy (attack surface reduction) klíčovou strategií pro ochranu podnikových sítí. Bitdefender, globální lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti, přichází s revoluční technologií GravityZone Proactive Hardening and Attack Surface Reduction (PHASR), která představuje zásadní průlom v prevenci útoků. Toto řešení nemá mezi konkurenčními produkty obdoby a poskytuje organizacím bezprecedentní úroveň ochrany prostřednictvím proaktivního zabezpečení systémů a minimalizace zneužitelných cest pro útočníky.

Proč je snižování útočné plochy kritické?

Moderní útoky často spoléhají na zneužití legitimních nástrojů operačních systémů, známých jako Living-off-the-Land Binaries (LOLBins). Tyto nástroje, jako jsou PowerShell, Bitsadmin nebo WMI, jsou součástí Windows a umožňují útočníkům obejít tradiční detekční mechanismy, protože jejich aktivita vypadá jako běžná systémová činnost. Podle výzkumu Bitdefenderu obsahuje čistá instalace Windows 11 celkem 133 LOLBins, které mohou být potenciálně zneužity. Alarmující je, že 99 % společností má povolený Bitsadmin, přestože jej vůbec nepoužívá. To vytváří obrovské bezpečnostní riziko, protože útočníci mohou tyto nástroje využít k laterálnímu pohybu, exfiltraci dat nebo spuštění škodlivého kódu.

Jak Bitdefender PHASR mění pravidla hry

GravityZone PHASR je první řešení svého druhu, které kombinuje automatizované snižování útočné plochy s pokročilým proaktivním zabezpečením systémů. Zatímco konkurenční produkty se často zaměřují pouze na detekci a reakci, PHASR přináší preventivní přístup založený na analýze chování aplikací a systémových procesů. Podle statistik společnosti Bitdefender dokáže tato technologie zablokovat až 85 % pokusů o exploitaci zranitelností, a to ještě předtím, než jsou oficiálně detekovány a opraveny.

Klíčovou výhodou PHASR je jeho schopnost automaticky aplikovat optimální bezpečnostní politiky na základě analýzy rizikového profilu daného zařízení. Tím se výrazně snižuje administrativní zátěž IT týmů, které by jinak musely ručně konfigurovat stovky nastavení. Studie ukazují, že až 60 % úspěšných kybernetických útoků je způsobeno chybnou konfigurací nebo zanedbáním základních bezpečnostních opatření. PHASR tento problém eliminuje tím, že průběžně monitoruje a optimalizuje nastavení zabezpečení napříč celou infrastrukturou.

Stejně působivé jsou výsledky v oblasti deaktivace nevyužívaných nástrojů. PHASR identifikuje, které LOLBins nejsou v organizaci potřeba, a automaticky je vypne. Tím dosahuje 92,8% redukce útoků, jež by jinak mohly tyto nástroje zneužít.

Unikátní vlastnosti GravityZone PHASR

Na trhu s kybernetickou bezpečností existuje řada řešení pro detekci a reakci na hrozby (EDR, XDR), ale téměř žádné nenabízí tak komplexní a automatizovaný přístup k prevenci útoků. Konkurenční produkty často vyžadují ruční nastavení bezpečnostních politik, což je časově náročné a náchylné k chybám. PHASR naopak využívá umělou inteligenci k tomu, aby rozhodovala o optimální úrovni zabezpečení bez zásahu člověka.

Další výhodou je integrace s celým Bitdefender GravityZone ekosystémem. PHASR nepracuje izolovaně, ale v synergii s dalšími bezpečnostními technologiemi, jako jsou behaviorální analýza, sandboxing nebo prevence exploitací. To znamená, že i pokud by útočník překonal jednu vrstvu obrany, další mechanismy jej zastaví.

Bitdefender také zdůrazňuje minimální dopad na produktivitu. PHASR je navržen tak, aby neblokoval legitimní obchodní nástroje a procesy, a přitom maximalizoval bezpečnost. Díky tomu je ideálním řešením pro společnosti, které chtějí posílit svou kybernetickou odolnost bez kompromisů v provozní efektivitě.

linux_sprava_tip

PHASR jako nový standard v podnikové bezpečnosti

Bitdefender GravityZone PHASR představuje zásadní posun v kybernetické ochraně. Jeho schopnost automaticky redukovat útočnou plochu a inteligentně omezovat zneužitelné nástroje z něj činí nepostradatelnou součást moderního bezpečnostního portfolia. S impozantními výsledky, jako je 95,1% redukce útoků využívajících PowerShell a 92,8% snížení rizik spojených s nevyužívanými nástroji a aplikacemi, nabízí PHASR konkurenční výhodu, kterou žádný jiný produkt na trhu nedokáže překonat.V době, kdy se 68 % organizací potýká s nedostatkem IT bezpečnostních expertů, je PHASR ideálním řešením, jak zajistit robustní ochranu i při omezených zdrojích.

Pokud hledáte technologii, která skutečně mění pravidla hry v oblasti kybernetické bezpečnosti, Bitdefender GravityZone PHASR je jasnou volbou.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

PR článek

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Linux: správa počítačové sítě
9. 9. 2025
9:30
Více
Úvod do Linuxu
17. 9. 2025
9:30
Více
První kroky na linuxovém serveru
18. 9. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

10 aut, která jste na našich ulicích nevídali každý den

Přehled daňových povinností do konce léta

Spotify opět zvyšuje ceny předplatného

Truhlářské řemeslo zdědil, ale postavil ho na saunování

Mějte roaming pod kontrolou: Přinášíme přehled jeho cen

Test Seat Arona 1.0 TSI: Stará škola, která vykouzlí úsměv na tváři

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Příchod značek do Česka: Když se místo na banány stála fronta na burgery

Teplá voda s citronem metabolismus nezrychlí

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ