Computertrends  »  Hardware  »  Budoucnost je v AI, autonomních vozech a v robotech

Budoucnost je v AI, autonomních vozech a v robotech

Lada Nová
Dnes

Sdílet

Autor: @ Depositphotos, Scharfsinn
Výrobce paměťových čipů Micron Technology sází na budoucnost poháněnou umělou inteligencí. A dle všeho se mu tato sázka už teď vyplácí.

Společnost Micron Technology za druhé čtvrtletí roku 2026 vykázala tržby ve výši 23,86 miliardy dolarů, což je skoro trojnásobek oproti 8,05 miliardám dolarů zaznamenaným o rok dřív. 

Oproti předchozímu čtvrtletí jde o nárůst o 10,3 miliardy. Čistý zisk sledoval stejnou trajektorii a dosáhl 13,8 miliardy dolarů, což je ve srovnání s 1,58 miliardou významný meziroční nárůst.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Generální ředitel Sanjay Mehrotra ho připisuje „zvýšení poptávky po pamětech poháněných umělou inteligencí, strukturálním omezením nabídky a silnou výkonností společnosti jako takové.“ Micron chce tuto dynamiku udržet a Mehrotra uvedl, že společnost začala podepisovat nové „strategické smlouvy se zákazníky“, které jsou koncipovány na několik let a mají zajistit předvídatelnější poptávku. Společnost také očekává zvýšení výroby. Nové výrobní procesy, které budou spuštěny ještě v tomto roce, by měly zvýšit produkci přibližně o 20 %.

Ne každý trh však zažívá boom. Mehrotra varoval, že dodávky počítačů a smartphonů by letos mohly „klesnout v nízkém dvouciferném procentním rozmezí“, a to hlavně kvůli přetrvávajícímu nedostatku paměťových čipů. Přesto vidí dlouhodobý potenciál. 

„V průběhu času očekáváme, že hodnota AI v zařízeních povede k silnému růstu obsahu paměti v počítačích i smartphonech,“ řekl a dodal, že Micron plánuje v roce 2027 zvýšit výdaje na výzkum a vývoj, aby využil to, co nazval „bezprecedentní sadou příležitostí“.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Část tohoto výzkumu má být zaměřena i na flash paměť s vysokou šířkou pásma, tzv. HBF neboli High Bandwith memory, navrhovaný nový typ 3D paměti, který někteří výrobci považují za ideální pro úlohy umělé inteligence. Mehrotra je opatrnější a upozorňuje, že ač HBF nabízí vyšší kapacitu, zdědila také omezení od NAND, včetně pomalejších rychlostí zápisu a omezení spotřeby energie. Roli HBF dle něj ve finále určí až poptávka od zákazníků.

Čemu šéf Micronu věří víc, je budoucnost autonomních vozidel a robotiky. V těchto segmentech prý požadavky na paměť dramaticky vzrostou. Dnešní vozidla obvykle používají kolem 16 GB paměti, ale v budoucnu by to mohlo být víc než 300 GB, což podle Mehrotry povede k „robustnímu dlouhodobému růstu poptávky po paměti v automobilovém průmyslu“. 

Školení Hacking

Roboti by dle něj mohli následovat podobnou cestu a mohli by časem vyžadovat výpočetní výkon srovnatelný s high-endovými autonomními vozy, tedy stovky gigabajtů paměti na jedno zařízení.

Tato budoucnost je však ještě v nedohlednu. V krátkodobém horizontu společnost Micron očekává, že tržby v příštím čtvrtletí dosáhnou přibližně 33,5 miliardy dolarů, což představuje prudký nárůst oproti 9,3 miliardám dolarů o rok dřív.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Komerční sdělení

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

28. 3. 2026
9:00
Více
30. 3. 2026
9:00
Více
14. 4. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

předplatné PŘEDPLATNÉ