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Chybová hláška Microsoft Defenderu klame uživatele Windows 10 a 11, antivir přitom funguje

Radan Dolejš
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Autor: Techspot.com
Uživatelé Windows 10 a 11 hlásí zobrazování falešného varování o vypnutí Microsoft Defenderu, vestavěného bezpečnostního řešení operačního systému. Antivirová ochrana přitom zůstává plně funkční a aktivní.
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Microsoft problém s chybovou hláškou defenderu potvrdil v příspěvku na portálu Windows Health, kde jej označuje za chybu zavlečenou nejnovějšími aktualizacemi Microsoft Defender Antivirus.

Po instalaci aktualizací se může zobrazit hláška „Microsoft Defender Antivirus je vypnutý“ i v případě, kdy antivirus funguje správně a všechna nastavení potvrzují jeho aktivní stav. Notifikace se objevuje při startu systému i v nepravidelných intervalech později, přičemž přetrvává i při vypnutém nastavení oznámení.

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Rozsah dotčených verzí

Chyba podle Microsoftu zasahuje Windows 10 ve verzích 22H2, 21H2, Enterprise LTSC 2019 a Enterprise LTSC 2016, dále Windows 11 ve verzích 26H1, 25H2, 24H2 a 23H2, a rovněž Windows Server ve verzích 2025, 2022, 2019, 2016, 2012 R2 a 2012.

Microsoft avizuje opravu prostřednictvím některé z příštích aktualizací Defenderu, konkrétní termín vydání zatím nestanovil. A další informace zveřejní, jakmile budou dostupné.

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Autor článku

Radan Dolejš

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