Computertrends  »  Analýzy a studie  »  Čipy pro umělou inteligenci: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Čipy pro umělou inteligenci: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Pavel Louda
Dnes

Autor: PCWorld s využitím DALL-E
Možnosti, které nabízejí čipy specificky vyvíjené pro potřeby umělé inteligence, jsou stále širší – uplatnění nacházejí už i u chytrých robotů, autonomních virtuálních asistentů či kvantového computingu.

Příjmy dodavatelů čipů pro umělou inteligenci vloni dosáhly výše 45 miliard dolarů, v roce 2034 by to ale už mělo být téměř půl bilionu dolarů, tvrdí zpráva, kterou uveřejnila firma Allied Market Research.

Podle ní trh s čipy, kam patří například pokročilé GPU, TPU nebo zakázkové akcelerátory, v letech 2025 až 2034 poroste průměrným ročním tempem 27,6 %, což je s ohledem na délku zkoumaného období skutečně velmi vysoké číslo.

V současné době ovlivňují růst trhu s čipy pro umělou inteligenci faktory, jako je zpracování big dat, potřeba dostatečně vysokého výpočetního výkonu nebo rychlá digitalizace.

Situace se ale rychle mění – v nejbližších letech bude hybnou silou pro využití AI čipů především růst poptávky po inteligentních domech/inteligentních městech či rozvoj kvantového computingu, vysvětluje Allied Market Research.

Zejména kvantové výpočty mají podle ní potenciál doslova revolučně změnit odvětví čipů pro umělou inteligenci – pomohou totiž výrazně urychlit zpracování složitých algoritmů umělé inteligence.

Kvantové systémy tím, že dokážou vykonávat specifické výpočty exponenciálně rychleji než klasické počítače, dokážou akcelerovat úkoly, jako je optimalizace, trénování strojového učení či analýza dat, tvrdí analytici.

Toto zrychlení usnadní vytvářet sofistikovanějších modely a algoritmy umělé inteligence, díky čemuž se poptávka po specializovaných kvantových čipech pro umělou inteligenci, které jsou navržené tak, aby byly v souladu s architekturou kvantových výpočtů, ještě zvýší.

A předpověď analytiků jde ještě dál – pokrok kvantové technologie má potenciál stimulovat pokročilejší inovace v oblasti designu čipů pro umělou inteligenci. Růst tohoto segmentu však často brzdí nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Dalším hybatelem růstu zájmu o AI čipy pak bude rozvoj chytrých robotů. Například analytici si hodně slibují od pokročilých robotických systémů schopných autonomního rozhodování a kontextového vnímání.

Další příležitosti na nasazení AI čipů pak přináší vzestup tzv. inteligentních virtuálních asistentů.

Pavel Louda

