Používáte ve firmě agentní Ai a obáváte se toho, že se agenty vymknou vaší kontrole? Právě pro tyto účely se doporučuje implementovat nouzové vypínače, známé spíše pod označením AI kill switch. Jejich účinnost však závisí na mnoha faktorech – od toho, kam se umístí, kdo je může ovládat až po to, jaké důsledky může stisk takového tlačítka způsobit na data.
Je podle vás regulace vhodnou metodou, jak zabezpečit AI?
Situace kolem kill switchů ale není vůbec jednoduchá. My vám ale naštěstí přinášíme detailní pohled na to, jak byste měli postupovat, pokud chcete, aby byly tyto vypínače skutečně přínosné.
Používáte agentní AI pro práci s e-maily? Otevíráte tak pro hackery jednu z nejsnadnějších cest, jak kompromitovat uživatelská i firemní data. Útočníci totiž mohou v těle e-mailu předávat příkazy pro agenta, které jsou pro uživatele v podstatě neviditelné – ať už jde třeba o písmo nulové velikosti, bílý font na bélém pozadí či text mimo viditelnou oblast uživatele.
Prostřednictvím těchto skrytých promptů pak mohou agenta úkolovat činnostmi, které se vám nemusejí vůbec líbit, a navíc zcela bez dozoru postiženého uživatele. Poradíme, jak se na tuto stále oblíbenější zákeřnou činnost připravit.
Deepfakes si mnozí spojují s hanbatými obrázky známých osobností či s vtipnými kolážemi. Situace se ale nástupem levných a výkonných nástrojů umělé inteligence výrazně změnila – vytvořit falešné video, zvuk nebo třeba fakturu není dnes problém v řádu minut.
Nástroje, které by deepfakes mohly detekovat, je sice dost, ale většina je zatím ve fázi vývoje či shánění kapitálu. Navíc je velmi problematický přechod do praxe – řešení, která v laboratořích fungují velmi dobře, v reálném provozu selhávají.
Přesto existují metody, jak se deepfakes postavit čelem. Jaké to jsou, vám přináší další obsáhlý příspěvek v magazínu Securitytrends 5/2026.
Dosavadní způsob šifrování se donedávna zdál jako dostatečně bezpečný. To ale brzy mohou změnit kvantové počítače, jejichž vývoj jde velmi rychle kupředu. Prostřednictvím metod, které nelze u klasických zařízení využít, totiž dokážou rozluštit kryptografické klíče mnohem dříve – například ze stovek tisíc let u klasického počítače na pouhé desítky minut či hodiny v případě kvantového stroje.
Aby se tak nestalo, byly vyvinuté algoritmy postkvantového šifrování označované jako PQC (Post-Quantum Cryptography).
Tuzemský Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) už vydal dokument, kde doporučuje začít s přechodem na PQC co nejdříve, v případě informací kritické úrovně důvěrnosti v rizikovém prostředí by se měla migrace dokončit dokonce už koncem příštího roku.
Migrace na postkvantovou kryptografii ale není jen otázkou jedné aktualizace softwaru, ale jde o dlouhodobý projekt, který se dotýká celé řady procesů.
To, jak se připravit na dobu, kdy klasické šifrování už nemusí být bezpečné, vysvětlují naši hosté v dalším z kulatých stolů magazínu Securitytrends – Marek Kocan, senior cyber security architect ve firmě Comsource, a Lukáš Vrabec, bezpečnostní expert ve společnosti Red Hat.
V nejnovějším vydání Securitytrends ale najdete i řadu dalších přínosných informací, jako je třeba to, jakých je pět nejdůležitějších akcí, které by měli bezpečnostní manažeři udělat v nejbližší době, aby jejich firmy dokázaly čelit zrychlujícím se technologickým změnám.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.