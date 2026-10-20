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Copilot toho zvládne víc, poradí si i s místními soubory

Lada Nová
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Autor: Depositphotos
Microsoft má v plánu velké změny pro Copilota. Pro některé úlohy bude využívat modely běžící přímo na zařízení.
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Microsoft plánuje rozšířit možnosti Copilota ve Windows 11. Umělá inteligence bude moct pracovat s místními soubory, měnit nastavení počítače a u některých úloh využívat modely běžící přímo na zařízení. Cílem je snížit náklady na cloudové služby a dát uživatelům větší kontrolu nad jejich daty.

Novinky mají být v příštích měsících zpřístupněné na počítačích s certifikací Copilot+. Copilot získá přístup k místním souborům i informacím o nedávné aktivitě uživatele, díky čemuž bude mít při odpovídání víc kontextu. Zároveň bude moci provádět konkrétní úkony, například přesouvat soubory nebo měnit nastavení systému.

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„Bude mít stejné možnosti ovládat a měnit věci jako já jako uživatel, ale vždy se svolením,“ uvedl Jacob Andreou, viceprezident Microsoftu odpovědný za Copilot.

Další novinkou bude možnost využívat pro vybrané úkoly lokální modely umělé inteligence. Náročnější požadavky bude Copilot dál zpracovávat v cloudu, u úloh, kde hrají větší roli náklady nebo soukromí, ale bude moct sáhnout po modelu běžícím přímo v počítači. Podle analytiků tak Microsoft reaguje na rostoucí zájem firem o kombinaci obou přístupů.

Podobné možnosti mají rozšířit také schopnosti autonomního agenta Autopilot, dřív označovaného jako Scout, který může pracovat na úkolech průběžně na pozadí. Zatím je dostupný v neveřejném testování. I on bude moct využívat lokální modely, což má omezit náklady i nutnost odesílat citlivá data do cloudu.

Větší autonomie, ale také bezpečnostní rizika

Microsoft představil i bezpečnostní nástroje pro agenty běžící ve Windows. Do obecné dostupnosti přecházejí Microsoft Execution Containers (MXC), které organizacím umožňují určit, ke kterým souborům a sítím mohou jednotliví agenti přistupovat. Podporují mimo jiné nástroje OpenAI Codex a OpenClaw; další, včetně Claude Code od Anthropic, mají následovat.

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Podle analytiků budou právě podobné pojistky důležité pro to, aby firmy dovolily AI systémům zasahovat do místních dat. Samotné schopnosti modelu totiž nejsou zárukou bezpečného chování. Organizace by měly přístup agentů řídit pomocí oprávnění, schvalovacích procesů, monitorování a auditních záznamů.

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Rychleji se podle odborníků pravděpodobně prosadí úlohy, jako je vyhledávání, shrnování dokumentů nebo asistence při práci. Samostatné úpravy souborů a provádění firemních procesů budou vyžadovat přísnější kontrolu, zejména při práci s citlivými daty.

Rozšíření lokální AI zároveň závisí na hardwaru. Současné firemní počítače sice některé funkce umělé inteligence zvládají přímo na zařízení, většina využití Copilotu se však stále opírá o cloud. Výkonnější procesory, grafické čipy, specializované jednotky NPU a dostatek paměti by měly postupně umožnit přesouvat více úloh do samotných počítačů. Výměna firemního vybavení ale trvá roky, takže cloudová AI zůstane pro řadu organizací ještě nějakou dobu hlavním řešením.

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Autor článku

Lada Nová

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