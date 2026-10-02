Data pod tlakem regulace: Jak firmy získávají kontrolu nad citlivými informacemi, v podcastu s Petrem Kunstátem

Za posledních dvanáct měsíců se toho v regulaci kyberbezpečnosti sešlo hodně: naplno se rozjela novela zákona o kybernetické bezpečnosti NIS2, čím dál častěji se skloňuje zkratka DSPM a na obzoru je eIDAS 2 s evropskou digitální peněženkou, která má jednoho dne nahradit občanku i řidičák v mobilu.
Petr Kunstát v podcastu popisuje, že menší firmy se v tom všem často ztrácejí a snaží se „chytat všechny zajíce najednou“, místo aby si stanovily priority. Horší ale je, že spoustu nařízení firmy vnímají jako bič, nikoli jako příležitost udělat si ve vlastním provozu pořádek:
„Pokud se na to podíváme jako příležitost a ne jako bič, tak si myslím, že to je ta správná cesta a většina firem a konzultantů je schopná těm firmám poměrně levně poradit a zajistit, aby byly v souladu s kybernetickou bezpečností a zároveň si zvedly úroveň zabezpečení.“
Zajímavá je i jeho zkušenost z pozice dodavatele technologií – NIS2 podle něj většina větších firem už reálně řeší, požadavky na autentizaci, ochranu dat či monitoring přístupů dopadají na dodavatele jako Thales na denní bázi. Klíčové přitom není nasazovat technologie nazdařbůh, ale nejdřív si sednout a zmapovat rizika – co se stane, když zítra vypadnou servery, kde firmě hrozí největší škoda, a teprve podle toho volit konkrétní nástroje.
„Pojďme řešit rizika. Neřešme to, jestli máme nasazenou multifaktorovou autentizaci nebo web aplikační firewall. To je už jako důsledek. Ale měl bych vědět: tohle je pro mě riziko,“ říká Petr Kustát.
Velký prostor dostává téma DSPM – Data Security Posture Management, tedy správa stavu zabezpečení dat. Kunstát vysvětluje, jak si firma nejprve musí data „vydiscoverovat“ a zklasifikovat, pak zjistit, kdo k nim má přístup, a nakonec vše průběžně monitorovat.
Přiznává přitom, že jde o oblast plnou dílčích nástrojů od různých dodavatelů, které spolu často nekomunikují – a právě tady vidí budoucnost v jedné sjednocené platformě, kde administrátor uvidí přehledný „koláčový graf“ rizik napříč celou firmou, včetně cloudu i takzvaného shadow IT, tedy dat, která si oddělení jako marketing v tichosti stáhnou mimo dohled IT. Bez přehledu podle Kunstáta firma tápe doslova naslepo.
Poslechněte si předchozí dva podcasty s Petrem Kunstátem:
Nechybí ani umělá inteligence – ta v tomto kontextu neslouží k efektním demonstracím, ale k takzvané risk intelligence, tedy k určování priorit a k behaviorální analýze, která dokáže mnohem rychleji než člověk odhalit podezřelé chování v síti.
Poslední část rozhovoru patří digitální identitě a připravovanému eIDAS 2 s peněženkou EUDI wallet. Kunstát vysvětluje rozdíl oproti původnímu eIDAS z roku 2014, kdy šlo hlavně o certifikáty na smart kartách. Nová peněženka má sloučit občanku, řidičský průkaz, diplomy i doklad o očkování do jednoho digitálního úložiště v mobilu, chráněného hardwarovými bezpečnostními moduly, které mají zajistit, že identitu nelze zkompromitovat – klidně ani kvantovým počítačem.
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