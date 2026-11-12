Computertrends  »  Internet

Datová suverenita získává na důležitosti – do Evropy stěhují data i švýcarské univerzity

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Virtuální střet USA a EU v kyberprostoru: červený hologram vlajky USA proti modrému symbolu EU, mezi nimi síť serverů a firewally.
Autor: Computertrends s využitím DALL-E
Švýcarská nezisková nadace Switch, která provozuje digitální infrastrukturu pro tamní univerzity, migrovala svou cloudovou službu Switch Drive na platformu Nextcloud. Celá operace trvala 32 hodin a zasáhla 39 500 studentů, pedagogů a výzkumníků z 65 organizací. Přesunulo se 585 terabajtů dat.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Switch Drive funguje jako alternativa ke komerčním cloudovým úložištím typu Google Drive nebo OneDrive – provozovaná ve vlastních datových centrech nadace. Uživatelé přes ni ukládají soubory, sdílejí je a společně editují, ať už přes prohlížeč, desktopového klienta nebo mobilní aplikaci.

Proč Nextcloud, a ne Microsoft nebo Google

Switch migroval kvůli výkonu, bezpečnosti a stabilitě služby – ale hlavním motivem byla digitální suverenita. Nadace se rozhodla vyhnout závislosti na amerických cloudových gigantech a zachovat plnou kontrolu nad daty evropské akademické komunity.

Data pod tlakem regulace: Jak firmy získávají kontrolu nad citlivými informacemi, v podcastu s Petrem Kunstátem
Data pod tlakem regulace: Jak firmy získávají kontrolu nad citlivými informacemi, v podcastu s Petrem Kunstátem
0:00/

Migraci předcházel úklid po dvanácti letech provozu: Switch navrhl novou podobu Switch Drive, smazal neaktivní účty a zdokumentoval konfigurační parametry, které dosud žádnou dokumentaci neměly. Samotná data, soubory, složky ani přístupová oprávnění se přitom nijak neměnily. Přesun proběhl od pátku do neděle, aby byl výpadek pro uživatele co nejkratší.

„Nejlepší migrace je ta, které si nikdo nevšimne,“ shrnul to Gianluca Caratsch, Service Owner a DevOps Engineer ve Switch. Podle něj stačilo, aby se uživatelé v pondělí znovu přihlásili – fungoval dokonce i starý synchronizační klient ownCloud, byť Switch doporučuje přejít na nové verze. Reakce uživatelů na výkon byly podle Caratsche jednoznačně pozitivní – službu popisovali jako znatelně rychlejší.

Frank Karlitschek, spoluzakladatel a generální ředitel Nextcloud, případ komentoval ostřeji: „‚Migrace je příliš náročná‘ je nejdražší výmluva v IT. Stačí k tomu vůle a dobrý plán. Switch měl obojí.“

Wazuh školení

Součást širšího trendu v akademickém sektoru

Švýcarské univerzity se řadí k rostoucímu počtu vzdělávacích institucí, které přecházejí na Nextcloud – mimo jiné Sorbonnská univerzita ve Francii nebo Technická univerzita Berlín, dále instituce v Rakousku, Norsku, Jihoafrické republice, Švédsku, Nizozemsku a Japonsku. Francouzské ministerstvo školství už software používá pro 500 000 uživatelů a plánuje rozšíření na 1,2 milionu zaměstnanců.

Školy, univerzity a výzkumné instituce dnes tvoří zhruba čtvrtinu zákazníků Nextcloud. Zbytek se dělí mezi firmy, veřejný sektor a telekomunikační operátory – každá skupina s podílem kolem 25 procent.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Kubernetes
18. 11. 2026
9:30
Více
Ansible – Efektivní nasazení a provoz
24. 11. 2026
9:00
Více
Loki – Log management v Grafaně
24. 11. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ