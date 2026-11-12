Switch Drive funguje jako alternativa ke komerčním cloudovým úložištím typu Google Drive nebo OneDrive – provozovaná ve vlastních datových centrech nadace. Uživatelé přes ni ukládají soubory, sdílejí je a společně editují, ať už přes prohlížeč, desktopového klienta nebo mobilní aplikaci.
Proč Nextcloud, a ne Microsoft nebo Google
Switch migroval kvůli výkonu, bezpečnosti a stabilitě služby – ale hlavním motivem byla digitální suverenita. Nadace se rozhodla vyhnout závislosti na amerických cloudových gigantech a zachovat plnou kontrolu nad daty evropské akademické komunity.
Migraci předcházel úklid po dvanácti letech provozu: Switch navrhl novou podobu Switch Drive, smazal neaktivní účty a zdokumentoval konfigurační parametry, které dosud žádnou dokumentaci neměly. Samotná data, soubory, složky ani přístupová oprávnění se přitom nijak neměnily. Přesun proběhl od pátku do neděle, aby byl výpadek pro uživatele co nejkratší.
„Nejlepší migrace je ta, které si nikdo nevšimne,“ shrnul to Gianluca Caratsch, Service Owner a DevOps Engineer ve Switch. Podle něj stačilo, aby se uživatelé v pondělí znovu přihlásili – fungoval dokonce i starý synchronizační klient ownCloud, byť Switch doporučuje přejít na nové verze. Reakce uživatelů na výkon byly podle Caratsche jednoznačně pozitivní – službu popisovali jako znatelně rychlejší.
Frank Karlitschek, spoluzakladatel a generální ředitel Nextcloud, případ komentoval ostřeji: „‚Migrace je příliš náročná‘ je nejdražší výmluva v IT. Stačí k tomu vůle a dobrý plán. Switch měl obojí.“
Součást širšího trendu v akademickém sektoru
Švýcarské univerzity se řadí k rostoucímu počtu vzdělávacích institucí, které přecházejí na Nextcloud – mimo jiné Sorbonnská univerzita ve Francii nebo Technická univerzita Berlín, dále instituce v Rakousku, Norsku, Jihoafrické republice, Švédsku, Nizozemsku a Japonsku. Francouzské ministerstvo školství už software používá pro 500 000 uživatelů a plánuje rozšíření na 1,2 milionu zaměstnanců.
Školy, univerzity a výzkumné instituce dnes tvoří zhruba čtvrtinu zákazníků Nextcloud. Zbytek se dělí mezi firmy, veřejný sektor a telekomunikační operátory – každá skupina s podílem kolem 25 procent.
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