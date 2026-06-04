Deepfake investiční podvody s celebritami: Jak fungují a jak je poznat

Studie Fake Celebrity Investment Ads Are Getting Better: Here's How To Spot Them se detailně podívala na tři konkrétní podvodné kampaně s celebritami a rozebrala, proč fungují, jak jsou technicky nastavené a jaké varovné signály by měli investoři hledat.
Jak se deepfake reklamy zlepšily
Kvalita AI generovaných videí se posunula na úroveň, kde jsou chyby jen minimální a na mobilu prakticky nepostřehnutelné. Deepfake klipy dnes běžně zvládají čisté nasvícení a plynulé překrytí obličeje, hladké mapování tváře bez viditelných artefaktů a hlas blízký originálu, včetně intonace.
Na mobilním displeji se drobné detaily, třeba mírně nesedící synchronizace rtů, lehce zvláštní světlo kolem obličeje nebo hlas, který je trochu plošší, velmi snadno přehlédnou. Klíčovou roli navíc hraje samotná známá tvář, která automaticky snižuje obezřetnost.
Typický scénář: od reklamy k vkladu peněz
Studie popisuje typický podvodný trychtýř, který se v těchto kampaních opakuje.
Uživatel narazí na sponzorované video, které slibuje něco výjimečného – často se objevují výrazy jako „AI bot“, „insider secret“ nebo „revoluční investiční systém“. Po kliknutí se dostane na stránku, která vypadá jako známé médium, typicky se napodobují značky velkých outletů typu BBC nebo CNBC, včetně loga, layoutu a stylu textu. Tím podvod získá zdánlivou kredibilitu.
Ze „zpravodajského“ článku vede cesta na registrační formulář investiční platformy. Tam už podvodníci sbírají osobní údaje a postupně vytvářejí tlak na první vklad. Výsledkem je promyšlený řetězec kroků, který kombinuje známé značky, technologii deepfake a agresivní prodejní taktiky.
Tři případové studie: Musk, Martin Lewis a lokální zprávy
Autoři studie vybrali tři konkrétní případy, které dobře ilustrují různé přístupy k falešným celebrity endorsementům.
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Videa ukazují Elona Muska, jak údajně představuje nový „AI trading systém“, který má běžným lidem umožnit přístup k zaručeně výnosným obchodům. Martin Lewis, známá tvář britské osobní finance scény, je v deepfake videích využíván jako garant bezpečnosti a rozumné finanční rady, tedy přesný opak toho, co podvodná platforma ve skutečnosti dělá.
V dalších případech podvodníci napodobují vzhled lokálních zpravodajských webů, což posiluje dojem, že jde o „ověřenou“ příležitost, o které informují seriózní média. Ve všech případech hraje klíčovou roli vizuální a značková důvěryhodnost, používání log, barev, stylu grafiky i tónu komunikace, které napodobují renomované instituce.
V kontextu českého internetu jsou typickými ukázkami podobných reklam zprávy o tom, jak musela česká televizní stanice přerušit vysílání, protože nějaká celebrita v TV pořadu prozradila, jak si vydělává peníze pomocí podobné investiční platformy. V poslední době se i poměrně často zneužívá v těchto případech jméno generálního ředitele České spořitelny Tomáše Salomona, Andreje Babiše nebo Leoše Mareše.
Jak velké škody tyto podvody způsobují
BrokerListings ve studii shrnuje dostupná čísla z hlavních trhů, která ukazují, že nejde o okrajový problém, ale o miliardový byznys pro podvodníky.
Ve Velké Británii dosahují škody z podobných investičních podvodů s celebritami více než 10 milionů liber ročně, a to jen u nahlášených případů. Skutečná čísla mohou být vyšší, protože část obětí podvod nikdy neohlásí. V Austrálii zaznamenaly tamní úřady meziroční nárůst škod o zhruba 25 procent, přičemž výraznou část tvoří právě online investiční scam kampaně s falešnými známými osobnostmi. V USA varuje FBI před rapidním růstem investičních podvodů využívajících deepfake videa a falešné celebrity endorsementy, cílem jsou zejména retailoví investoři a starší uživatelé, kteří se v digitálním prostředí hůře orientují.
Společným jmenovatelem napříč trhy je, že část obětí vkládá do podobných schémat nejen úspory, ale často i půjčené peníze. Z finanční škody se tak stává dlouhodobý problém zadlužení a ztráta důvěry v online finanční služby jako celek.
Pětikroková kontrola: jak falešné celebrity reklamy odhalit
Součástí studie je pětikrokový checklist, který mají investoři použít pokaždé, když narazí na podobnou investiční nabídku s celebritou. Autoři zdůrazňují několik klíčových varovných signálů.
Garantované nebo extrémně vysoké výnosy jsou silným červeným praporkem. Seriózní broker nebo investiční platforma má jasně uvedeného regulátora a číslo licence, které lze ověřit v oficiálním registru. Nové nebo napodobené domény – často s drobnou obměnou názvu značky – rozbitá navigace nebo nefunkční podstránky signalizují, že nejde o etablovaného hráče. Nabídka platby výhradně kryptoměnou, podezřelými peněženkami nebo přes zvláštní třetí strany je silným indikátorem podvodu.
Autoři doporučují vždy podniknout tři konkrétní kroky: ověřit brokera v registru regulátora, zkontrolovat, zda dotyčná celebrita uvádí dané „partnerství“ na svých oficiálních kanálech, a vyhledat kombinaci „jméno + scam“ a zjistit, zda již neexistují varování.