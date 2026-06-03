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Desítka Gmail funkcí, které nejspíš nepoužíváte – ale měli byste

Lada Nová
Dnes

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Autor: Google
Gmail existuje už víc než dvě desetiletí, přesto se mnoho uživatelů stále spoléhá pouze na jeho nejzákladnější funkce. Za standardní doručenou poštou se však skrývají nástroje, které vám mohou ušetřit čas, zlepšit organizaci a dokonce zvýšit bezpečnost e-mailů.

1. Chytré psaní

Funkce Chytré psaní (Smart Compose) v Gmailu využívá umělou inteligenci k předvídání toho, co se chystáte napsat, a nabízí návrhy v reálném čase během psaní. Místo ručního dokončování každé věty mohou uživatelé přijmout návrhy jediným stisknutím klávesy. Pokud je povolena personalizace, dokáže se dokonce přizpůsobit vašemu stylu psaní, díky čemuž se opakující se e-maily píšou mnohem rychleji.

2. Naplánovat odeslání

Pokud často píšete e-maily pozdě v noci nebo si zprávy připravujete předem, funkce Naplánovat odeslání vám může zachránit život. Umožňuje zvolit přesné datum a čas doručení e-mailu. Je to obzvlášť užitečné pro pracovní komunikaci, protože e-maily dorazí během pracovní doby, i když byly napsány dřív.

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3. Zrušit odeslání

Téměř každý už se někdy při odesílání e-mailu unáhlil, zapomněl na přílohu nebo si všiml překlepu hned po kliknutí na tlačítko Odeslat. Funkce Zrušit odeslání v Gmailu přidává krátké zpoždění předtím, než je e-mail skutečně doručen, což dává uživatelům čas na jeho zrušení. Zpoždění lze v nastavení Gmailu prodloužit až na 30 sekund.

4. Pokročilé vyhledávání

Prohledávání e-mailů starých několik let může být frustrující. Pokročilé vyhledávání pomáhá výrazně zúžit výsledky. Příkazy jako from:, subject: nebo has:attachment usnadňují vyhledání konkrétních zpráv, aniž byste museli nekonečně procházet doručenou poštu.

5. Odložení e-mailů na později

Funkce Odložit (Snooze) dočasně odstraní e-maily z doručené pošty a vrátí je zpět později v zvolený den a čas. Je užitečná pro zprávy, které vyžadují pozornost později, ale jinak by zaplňovaly doručenou poštu. Místo toho, aby uživatelé nechávali připomenutí několik dní nečtená, mohou je nechat zmizet, dokud nebudou skutečně relevantní.

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6. Šablony

Uživatelům, kteří opakovaně posílají podobné odpovědi, může funkce šablon ušetřit značné množství času. Šablony umožňují ukládat často používané zprávy a okamžitě je vkládat do nových e-mailů. Z této funkce často těží zejména týmy zákaznické podpory, freelanceři a kancelářští pracovníci.

7. Pravopis a gramatika

Gmail obsahuje vestavěnou opravu pravopisu a návrhy gramatiky podobné moderním textovým editorům. Chyby se zvýrazňují už při psaní, což uživatelům pomáhá vyhnout se trapným překlepům nebo nevhodným formulacím – zejména v profesionální komunikaci.

8. Štítky a filtry

Štítky a filtry v Gmailu nabízejí mnohem větší flexibilitu než tradiční složky. Štítky umožňují kategorizovat e-maily podle projektu, klienta nebo tématu, zatímco filtry mohou automaticky třídit příchozí zprávy na základě odesílatele, klíčových slov nebo příloh. To může výrazně snížit nepořádek v doručené poště a omezit ruční organizaci.

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9. Důvěrný režim

Pro citlivou komunikaci nabízí Gmail důvěrný režim, který omezuje, co mohou příjemci s e-mailem dělat. Zprávy lze nastavit tak, aby po určité době vypršela jejich platnost, a příjemcům lze zablokovat jejich přeposílání, kopírování, tisk nebo stahování. Další vrstvu zabezpečení přidává volitelné ověření pomocí SMS.

10. Klávesové zkratky

Častí uživatelé Gmailu mohou výrazně zrychlit navigaci pomocí klávesových zkratek. Příkazy umožňují uživatelům archivovat e-maily, odpovídat, vyhledávat nebo přecházet mezi konverzacemi, aniž by se dotkli myši. Gmail také podporuje vlastní konfigurace zkratek pro pokročilejší pracovní postupy.

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Autor článku

Lada Nová

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