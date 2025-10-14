Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny, které brzdí Česko

Aktuální průzkum, který si u nezávislých expertů nechala zpracovat nezisková platforma Česko.Digital, výrazně rozšiřuje pole našeho pohledu na digitální stát: mapuje konkrétní zkušenosti více než dvou tisíc občanů, 300 firem a široké palety IT profesionálů, úředníků i politických decision-makerů.
Jeho závěry zaslouží pozornost – jde o největší souhrnný obrázek toho, jak digitalizace veřejné správy skutečně funguje a kde Česko ztrácí čas, peníze i důvěru.
Průzkum jednoznačně ukazuje, že Češi digitalizaci svých vztahů se státem chtějí. Devět z deseti obyvatel považuje možnost řešit úřední agendu on-line za samozřejmost, v řadě případů upřednostňují digitální komunikaci před osobní návštěvou úřadu.
Přesto je skutečná spokojenost s kvalitou digitálních služeb relativně nízká: podle výsledků výzkumu ji deklaruje jen 40% lidí. Ve firmách je situace lepší – tam se pozitivní hodnocení pohybuje kolem 70%. U konkrétních projektů, jako jsou datové schránky, Portál občana nebo e-recept, roste spokojenost až k devadesáti procentům.
Proč je tedy celkový obrázek stále rozpačitý? Problémy začínají tam, kde digitalizace naráží na složité životní situace. Typicky jde o změnu adresy, registraci živnosti, komunikaci napříč několika úřady nebo procesy, kde se očekává vysoká míra uživatelské přívětivosti, jasná navigace a předvyplněné formuláře.
Respondenti často zmiňují složité, časově náročné postupy, nepropojené informační systémy, nedostatek informací i složitou legislativu, která celý proces digitální agendy zpomaluje.
- Pouze 42 % občanů je celkově spokojeno se stavem digitalizace veřejné správy, zatímco u firem je tato hodnota výrazně vyšší, přibližně 70 %.
Na úrovni jednotlivých agend jde ovšem digitalizace mílovými kroky dopředu. Portál občana, který nyní spravuje Digitální a informační agentura (DIA), dosahuje 97% spokojenosti uživatelů. Stejně tak elektronické dálniční známky, bankovní identita nebo e-recept patří mezi projekty, které zjednodušují každodenní život.
Výzkum vyzdvihuje i oblast kybernetické bezpečnosti. Česká republika patří mezi země s robustním systémem ochrany dat, a to díky dlouholeté spolupráci s NÚKIB i investicím do bezpečnostních technologií. Tato oblast patří podle Česko.Digital mezi nejsilnější pilíře digitální modernizace, které podporují důvěru v online řešení úředních agend.
- 97 % uživatelů je spokojeno s Portálem občana, což z něj dělá nejlépe hodnocenou digitální službu státu.
Výraznou slabinou zůstává politický leadership a slabá centralizace řízení digitálních změn. Politika se rychle mění, strategie jsou často jen na papíře a bez silného lídra s exekutivní pravomocí se inovace rozplývají v resortních agendách.
Nedostatek IT odborníků je další zásadní problém: stát nabízí slabé finanční podmínky, chybí motivace, platy zaostávají za privátním sektorem až o 40 %, nedokáže dostatečně zdůraznit nepeněžní benefity, které je schopen nabídnout. Výsledkem je malá kapacita digitálních týmů, výrazně rozdílná mezi jednotlivými ministerstvy, konstatuje ve zprávě Česko.Digital.
Velká díra je i v managementu kvality služeb. Každý rok se investují miliardy korun do digitalizace, ale systematické měření spokojenosti, pravidelná zpětná vazba a transparentní srovnání služeb chybí. Místo sdílení dat a strategického řízení se úřady drží resortně, vznikají duplicity, část projektů se ztrácí mezi prioritami a díky tomu zbytečně prodlužuje celý proces digitalizace.
Nejpoužívanější digitální služby státu – podíl uživatelů a jejich spokojenost. Zdroj dat: Česko.Digital
Pro občany je zásadní dostupnost a použitelnost online služeb. Většina z nich vítá možnost řešit agendu odkudkoliv, ale zejména starší nebo sociálně zranitelné skupiny potřebují zachování možností offline interakce. Čtyři z deseti uživatelů stále cítí stres nebo úzkost při on-line komunikaci s úřady.
Z průzkumu jasně vyplývá, že pokud má stát dojít v digitalizaci dál, je třeba prosadit několik zásadních doporučení. Vytvořit politický mandát pro digitální transformaci, pověřit konkrétní osobu koordinací napříč resorty, nastavit management kvality služeb, systematicky měřit a rychle zlepšovat uživatelskou zkušenost v reálném čase a posílit kapacitu odborných týmů.
Zároveň je nutné investovat do digital-ready legislativy – tedy zákonů, které v sobě automatizaci a digitální agendu mají od začátku.
Inspirací mohou být úspěšné projekty západní Evropy, nadějným příkladem je i Ukrajina, která dokázala v podmínkách krize vytvořit funkční digitální eGovernment napříč státními i privátními službami. Důraz je kladen na bezpečnost, jednoduchost a proaktivní přístup ke komunikaci s občany i firmami.
Český digitální stát, jak jej popisuje zpráva Česko.Digital, tak stojí na rozcestí. Potenciál má v silné technologické infrastruktuře, vysoké digitální gramotnosti obyvatel i robustní ochraně dat. Slabinou je stále roztříštěné řízení, pomalé legislativní změny i nedostatek motivovaných odborníků.
Budoucnost bude záležet na ochotě měnit systém, investovat do lidí i technologií a naslouchat reálným potřebám. Pokud se podaří překonat základní bariéry, může Česko patřit mezi evropské digitální lídry nejen v číslech, ale především v důvěře občanů i firem v moderní stát.
