EU nařizuje Googlu otevřít Android konkurenčním AI asistentům a sdílet vyhledávací data

Evropská komise přijala dvě specifikace, které převádějí povinnosti gatekeepera podle DMA do konkrétních technických požadavků. První míří na Android jako operační systém, druhá na Google Search jako datový zdroj.
Obě reagují na stejný problém: Google kontroluje platformu i klíčová data, a tím může strukturálně zvýhodňovat vlastní AI ekosystém na úkor konkurence.
Android: systémová integrace pro třetí AI asistenty
Specifikační balíček k Androidu požaduje, aby konkurenční AI agenti – ChatGPT, Claude, Perplexity a další – získali stejné systémové možnosti jako Gemini. Komise výslovně hovoří o otevření jedenácti klíčových funkcí operačního systému.
Uživatel musí mít možnost aktivovat preferovaného AI asistenta hlasovým povelem obdobným „Hey Google". Alternativní asistenti získají přístup ke spouštění přes hardwarová tlačítka, k ovládání systémových funkcí a k práci na pozadí. Zásadní je přitom schopnost třetích AI agentů provádět akce v aplikacích jménem uživatele – rezervace, odpovědi ve zprávách, vyplňování formulářů – přímo uvnitř aplikací, nikoli v izolovaném rozhraní.
Nařízení zahrnuje i přístup ke kontextovým datům ze senzorů, notifikací a prostředí zařízení, stejně jako k lokálním AI modelům a specializovaným čipům (NPU), které dosud těží primárně Gemini. O tom, který asistent získá přístup k datům a hardware, rozhoduje uživatel, nikoli Google.
Rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy Google na konferenci I/O 2026 představil Android Halo – systémový prvek ve stavové liště, který slouží jako domov pro AI agenty. Právě zde chce Komise zabránit tomu, aby Halo fungovalo jako další privilegovaná vrstva pro Gemini místo neutrálního rozhraní pro více dodavatelů.
Změny musí být uživatelům dostupné od července až srpna 2027 v nové verzi Androidu.
Google Search: vyhledávací data jako sdílený zdroj
Druhá specifikace míří na Google Search jako datového gatekeepera. Google musí sdílet údaje z vyhledávání s konkurenčními vyhledávači a AI chatboty za férových, transparentních a nediskriminačních podmínek.
Data, která firma používá pro vylepšování vlastního vyhledávače a trénink AI modelů, mají být zpřístupněna i třetím stranám, pokud splní podmínky způsobilosti stanovené Komisí. Povinnost sdílet data začíná v lednu 2027.
Pro trh generativní AI v Evropě to znamená přístup k anonymizovaným vyhledávacím signálům, které byly dosud privilegovaným aktivem jednoho ekosystému.
Logika regulátora: strukturální výhoda jako tržní bariéra
Google je od března 2024 formálně označen jako gatekeeper podle Digital Markets Act. Na konci ledna 2026 Komise zahájila dvě řízení – jedno ke sdílení dat z vyhledávání, druhé k interoperabilitě AI na Androidu.
Argumentace stojí na dvou pilířích. Pokud Android dovolí plnou agentní integraci jen jednomu dodavateli, vzniká strukturální výhoda, kterou konkurence nemá šanci dohnat – a to platí zejména v agentní éře, kde AI neodpovídá jen na dotazy, ale aktivně jedná za uživatele. Masivní vyhledávací data jsou zároveň klíčová pro relevanci, personalizaci i trénink modelů. Pokud zůstanou za zavřenými dveřmi, vlastní ekosystém získává náskok, který se s každým dnem dále zvětšuje.
Komise tím v podstatě říká, že výhoda kontroly nad operačním systémem a vyhledávačem se nesmí přeměnit v monopol v AI asistenci.
Reakce Googlu: bezpečnost jako hlavní protiargument
Google se proti rozhodnutí vymezuje a zdůrazňuje především souvislost s ochranou soukromí a bezpečnosti. Hlasové triggery, přístup k systémovým funkcím a práce s kontextem z aplikací a senzorů jsou extrémně citlivé operace. Otevřít je širokému spektru třetích AI agentů podle firmy znamená vyšší riziko zneužití dat a obcházení bezpečnostních politik.
Firma staví svou obranu na tom, že hluboce integrovaný asistent musí být kontrolovaný, auditovaný a navázaný na firemní bezpečnostní standardy. Regulátor nicméně klade důraz na volbu uživatele a zákaz technických bariér, které fungují jako nástroj exkluzivity.
Vzniká tím paradox: čím více bude Android otevřený třetím AI agentům, tím přísnější a granulárnější bude muset být bezpečnostní architektura celého systému.
Dopady na trh: od jednoho asistenta k multi-agentnímu prostředí
Pro koncového uživatele v EU se Android může během několika let změnit z platformy s jedním systémovým asistentem na prostředí, kde několik AI ekosystémů soupeří o roli hlavního rozhraní mezi uživatelem a digitálním světem. Při prvním spuštění telefonu se systém zeptá na výběr výchozího AI asistenta. Na boční tlačítko nebo gesto půjde navázat ChatGPT, Claude, Perplexity nebo lokálního agenta. Asistent třetí strany bude vytvářet rezervace, odpovídat na zprávy nebo vyplňovat formuláře přímo v aplikacích.
Výrobci zařízení budou muset řešit nestranný onboarding a integraci systémových prvků pro různé AI dodavatele. Vývojáři AI agentů získají přístup k dosud privilegovaným API a od roku 2027 i k bohatším datovým zdrojům z vyhledávání. Pro ekosystém kolem Androidu to otevírá prostor pro vertikální agenty – bankovní, retailové nebo telco asistenty – kteří se nebudou omezovat na roli aplikace v sandboxu, ale budou soupeřit na úrovni systémové integrace.
Čím více se otevřou systémové funkce, tím více bude potřeba detailní řízení oprávnění pro jednotlivé agenty, transparentní nastavení soukromí a auditovatelné logy, které obstojí nejen před uživateli, ale i před regulátory.
Komise nastavila rámec. Detailní implementace zůstává na Googlu – a na tlaku trhu, který bude chtít nejen formálně splněné DMA, ale skutečně použitelné alternativy k Gemini. Rozhodnutí neurčuje, jakého asistenta budou uživatelé v Evropě používat. Určuje, zda tu vůbec budou mít reálnou volbu.
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