EU začala vyšetřovat xAI kvůli sexualizovaným deepfakes

Evropská unie zahájila formální vyšetřování společnosti xAI Elona Muska. Děje se tak po veřejném pobouření nad tím, jak chatbot Grok šíří sexualizované obrázky žen a dětí.

Elon Musk se v lednu dostal pod drobnohled úřadů na celém světě poté, co lidé začali používat Grok k vytváření deepfakes. Obrázky pak byly zveřejňovány na sociální síti X i v samotné aplikaci Grok, které obě provozuje xAI. 

Vyšetřování unijních orgánů má posoudit, zda se společnost pokusila zmírnit rizika spojená s nasazením nástrojů Groku na X a šířením obsahu, který „může představovat materiál s dětskou sexuální tematikou“.

„Deepfake obrázky žen a dětí bez jejich souhlasu jsou násilnou a nepřijatelnou formou ponižování,“ uvedla Henna Virkkunenová, eurokomisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii. 

Pokud se zjistí, že xAI porušila pravidla, může jít EU uložit pokutu ve výši až 6 % celosvětového ročního obratu. Prozatímní opatření během vyšetřování přijata nebudou. Podobně už xAI vyšetřuje britský Ofcom, v Malajsii a Indonésii byl Grok zcela zakázán.

Společnost xAI mezitím omezila používání Groku na platící uživatele a uvedla, že „zavedla technologická opatření“, aby omezila Grok v generování sexualizovaných deepfakes. 

Elon Musk také uvedl, že „kdokoli, kdo používá Grok k vytváření nelegálního obsahu, ponese stejné důsledky, jako kdyby nelegální obsah nahrál.“ Unijní úřady však o účinnosti těchto opatření „nejsou přesvědčeny“.

