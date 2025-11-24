Evropa pořádá další kolo pokusů odstřihnout se od amerických techgigantů

Mezi konkrétní příklady realizovaných projektů v rámci projektu Gaia-X patří německý Community‑X (Etteln), první skutečný municipální datový prostor aplikovaný na město, kde se shromažďují, sdílejí a využívají data z oblastí jako je spotřeba energií, mobilita nebo životní prostředí. Projekt umožňuje efektivnější řízení veřejných služeb a přímo přispívá k opatřením vedoucím ke klimatické neutralitě.
V návaznosti na tento typ projektů vznikl ve Francii Data4Industry‑X (Dawex, Schneider Electric, Valeo, CEA), průmyslový ekosystém integrující data mezi municipalitami a podniky. Průmyslové subjekty zde využívají městská environmentální data, naopak municipalita těží z pokročilých technologií a expertizy firem – například pro plánování energetické infrastruktury, dopravy i nových služeb pro obyvatele. Oba projekty ukazují, jak je možné propojení napříč segmenty, přičemž data zůstávají pod plnou kontrolou uživatelů i správců.
Že Gaia-X datové ekosystémy nejsou omezeny pouze na veřejnou správu nebo průmysl, dokládají projekty ve zdravotnictví. Evropské nemocnice, výzkumná centra i lékaři mohou bezpečně sdílet zdravotní záznamy, přenos je transparentní, plně auditovatelný, a to při respektování souhlasu pacientů i všech aktuálních regulací. Rychlost výměny informací vede ke snadnější diagnostice, efektivitě péče i pokroku ve výzkumu.
Energetika využívá principy Gaia-X pro zkvalitnění monitoringu, plánování výroby i spotřeby – města, firmy i domácnosti profitují z transparentních datových toků o obnovitelných zdrojích, predikcích spotřeby i dynamickém řízení kapacit.
V oblasti mobility vznikají otevřené datové prostory napojující provozovatele veřejné dopravy, parkovací služby a poskytovatele sdílených dopravních prostředků. Tyto ekosystémy umožňují moderní plánování dopravy v reálném čase, optimalizaci tras, sdílení provozních informací a lepší koordinaci mezi různými subjekty (města, firmy, dopravci).
Co je Gaia‑X?
Gaia‑X je evropská platforma a asociace pro digitální suverenitu, vzniklá v roce 2019 z iniciativy Francie a Německa. Jejím cílem je vytvořit otevřený, interoperabilní a bezpečný rámec pro správu a sdílení dat napříč Evropou i mimo ni. Projekt staví na principu transparentnosti, ověřitelnosti a nezávislosti na globálních hyperscalerech.
Gaia‑X nevytváří centrální cloud, ale síť datových ekosystémů, které spolu komunikují podle otevřených pravidel. Správu projektu zajišťuje asociace Gaia‑X AISBL z Bruselu, zapojeno je několik stovek evropských firem, univerzit a veřejných institucí. Klíčovým produktem je Trust Framework a sada specifiací pro compliance a federaci datových prostorů, aktuálně v nejnovější verzi Danube Release.
Nova verze Trust Frameworku: Danube Release
Klíčovou novinkou, kterou na letošním summitu Gaia-X v portugalském Portu, pořadatelé zveřejnili formální prezentace Gaia-X Trust Framework 3.0 „Danube Release“. Tento technologický základ umožňuje škálovat datové prostory s automatizací správy pravidel pro jednotlivé sektory i regiony.
Nové verze architektonických a compliance dokumentů (Architecture Document AD, Compliance Document CD) přinášejí mechanismy pro skutečnou federaci ekosystémů napříč odlišnými typy pravidel, identifikací i jurisdikcemi. Systém „Bring Your Own Rules“ dovoluje datovým autoritám nastavit vlastní compliance tak, aby byl respektován sektorový nebo regionální rámec, ale zároveň byl zajištěn plnohodnotný audit.
Trust Framework daruje správcům a uživatelům datových prostorů ověřitelné identity, compliance mechanismy a „digitální clearing houses“ – platformy pro automatizované ověřování souladu s pravidly.
Součástí letošního summitu v Portu bylo zveřejnění a představení Gaia‑X katalogu služeb, přístupného jako živý přehled dostupných řešení splňujících požadavky na transparentnost, interoperabilitu, otevřenost a evropskou datovou suverenitu.
V tomto katalogu si mohou zájemci vybírat ze široké nabídky cloudových, datových i specializovaných služeb v různých sektorech – od infrastruktury přes správu identit až po doménově zaměřená řešení konkrétních průmyslových odvětví.
Prvními držiteli certifikace Gaia‑X Label Level 3 jsou společnosti Cloud Temple, Thésée DataCenter, Opiquad, OVHcloud a Seeweb. Tyto firmy prošly náročnými testy na úrovni bezpečnosti, transparentnosti i interoperability a jejich řešení jsou tak okamžitě využitelná jako součást Gaia‑X compliant ekosystému – například pro poskytování důvěryhodných cloudových služeb, správu datových prostorů nebo automatizaci compliance.
Katalog služeb umožňuje nejen jednoduché porovnání parametrů jednotlivých poskytovatelů, ale také poskytuje jasné informace o úrovni prověření (labelu) a otevřenosti vůči požadavkům evropských regulací. Zájemci zde najdou jak standardní infrastrukturní služby, tak inovativní platformy pro správu dat, identity či integraci AI. Všechny tyto služby jsou připraveny k nasazení v libovolném sektoru, včetně energetiky, výrobního průmyslu, zdravotnictví i dopravy.
Důraz je kladen na automatizaci správy pravidel, díky které si jednotlivé datové autority ( firmy, municipality, oborové svazy ) mohou stanovovat vlastní compliance a kontrolovat splnění specifických sektorových nebo regionálních požadavků. Katalog tak představuje konkrétní vstupní bránu do světa evropské datové suverenity – bez vendor-locku, s plnou transparentností a možností škálování napříč státy i sektory.
Růst přes piloty ke škálování napříč Evropou
Data spaces, které v minulých letech vznikaly jako experimenty, nyní fungují v produkci a jsou připravené na nasazení ve velkém. Mnoho evropských zemí, včetně Portugalska, Německa a Francie, dnes provozuje vlastní národní Gaia-X huby. Portugalský Gaia-X Hub Portugal, řízený asociací TICE.pt, propojuje univerzity, výzkumná centra, technologické firmy, municipalitu i startupy.
Právě lokální huby zajišťují sdílení know-how, podporu firem (včetně malých a středních), koordinaci compliance procesů a organizaci vzdělávacích workshopů v oblasti správy dat.
Portugalsko se stává příkladem, jak mohou lokální projekty v oblasti městských služeb, energetiky a zdravotnictví využít evropské standardy Gaia-X v domácí praxi. Firmy tak mají možnost jednoduše vstupovat na celoevropský trh, veřejné instituce získávají transparentní nástroje pro řízení dat a občané těží z inovativních služeb.
Evropský dopad, globální perspektiva
S rozšiřováním datových ekosystémů rostou i možnosti mezinárodní spolupráce. Gaia-X již zapojil partnery v Kanadě, Japonsku, Koreji nebo v Brazílii a v letošním roce byla oficiálně oznámena spolupráce s kanadským hubem Digital Trust Canada. Zejména asijské ekonomiky (např. Čína) deklarují zájem o zavedení desítek datových prostorů podle evropských pravidel.
Z hlediska strategických odvětví jsou datové prostory a Trust Framework klíčové pro bezpečnost, ochranu duševního vlastnictví a eliminaci vendor-locku. V jaderné energetice i leteckém průmyslu už Gaia-X a jeho rámec označují data jako kritické zdroje, které je možné bezpečně sdílet i přes hranice různých jurisdikcí.
Projekty Decade-X a Data4NuclearX ukazují, jak v praxi probíhá výměna dat mezi partnery v odvětvích s nároky na maximální bezpečnost a compliance.
Technologický základ pro AI a rozvoj datové ekonomiky
Evropská digitální strategie počítá s tím, že právě interoperabilita, automatizovaná compliance a ověřované identity budou tvořit základ pro využití AI v datových ekosystémech. Trust Framework a specifikace Gaia-X umožňují správcům datových prostorů i poskytovatelům služeb stavět na společných pravidlech sdílení dat, identifikaci i orchestrace služeb – a to zcela automaticky, napříč doménami i státy.
Diskuze panelistů na summitu se soustředila i na nutnost posílit ekonomickou životaschopnost datových trhů, např. prostřednictvím „Economic Theatre“, kde spolupracují experti z univerzity Paris Dauphine na modelování obchodních struktur a výnosových schémat pro datové ekosystémy. Hlavní cílem je, aby ecosystemy byly nejen technicky a právně udržitelné, ale i komerčně připravené na dlouhodobý rozvoj.
Nová fáze datových ekosystémů: federace, škálovatelnost, transparentnost
Projekt Gaia-X se snad konečně po počátečních i existenčních problémech stává standardem pro otevřené, škálovatelné a transparentní sdílení dat v Evropě. Zájem o Gaia-X Label, nové core služby i podporu compliance roste nejen mezi velkými korporacemi a municipalitami, ale především mezi menšími firmami a výzkumnými týmy.
Komplexní federace datových ekosystémů umožňuje každému aktérovi, od průmyslu přes města po zdravotnictví, bezpečně spravovat svoje data, vytvářet nové služby a posouvat digitální ekonomiku Evropy směrem k AI, inovacím i ochraně soukromí.
Evropa tak podle zástupců Gaia-X poprvé získává skutečný rámec pro digitální suverenitu, kde data zůstávají pod kontrolou uživatelů, evropských regulátorů a zároveň jsou transparentně dostupná pro vývojáře, firmy i občany.
