Útočníci jsou o krok napřed
Útočníci automatizaci využívají naplno. Podle výzkumu zpracovaného pro Fortinet 74 % českých firem souhlasí, že AI kybernetické útoky výrazně zrychluje a zefektivňuje. AI nebo automatizaci v obraně přitom používá jen 46 % z nich. Globální Fortinet Skills Gap Report 2026 uvádí, že 91 % organizací bezpečnostní nástroje s AI používá nebo je testuje. Podle 84 % respondentů tyto nástroje zvyšují efektivitu a výkonnost týmů, zatímco 44 % se nejvíce obává obrany proti útokům s využitím AI.
Firmy tak musí zároveň využívat AI ve vlastní obraně a chránit AI, kterou samy provozují. Právě o roli AI v kyberbezpečnosti hovořil Ondřej Šťáhlavský, regionální senior ředitel společnosti Fortinet pro střední a východní Evropu, v keynote na říjnové konferenci Fortinet Security Day v Praze.
Kde klasické nástroje selhávají
Jakmile se AI dostane do produkce, získávají velké jazykové modely (LLM) a autonomní agenti přístup k citlivým datům, firemním aplikacím i kritickým procesům. Tradiční nástroje sice kontrolují IP adresy, podpisy a obsah, ale nevyhodnocují příkazy a odpovědi z pohledu hrozeb. Ty se přitom mohou skrývat v zadáních, odpovědích modelů i komunikaci přes Model Context Protocol (MCP) a vést ke zneužití nástrojů a API.
FortiAIGate proto slouží jako kontrolní bod v reálném čase mezi aplikacemi a modely AI. Analyzuje interakce a vynucuje pravidla podle modelu, aplikace, role uživatele i kontextu. Zkoumá text, obrázky, zvuk, video i kód.
- Rozšířená ochrana před únikem dat (DLP) rozpozná 35 typů osobních a důvěrných údajů, které lze zablokovat nebo redigovat.
- Správci nastavují oprávnění modelů, rozpočty a limity výdajů. Škodlivé výzvy a útoky typu „Denial-of-Wallet“ se zastaví dřív, než spotřebují tokeny nebo výkon GPU.
- Více než 50 předdefinovaných zásad usnadňuje compliance a auditorům lze předat podrobné protokoly.
- Přehled o agentech ukazuje, kteří pracují ve firmě a s jakými aplikacemi, daty a servery MCP komunikují.
Z cloudu, nebo z vlastního datacentra
FortiGuard Inline AI Security Service staví na stávajících schopnostech Fortinet, odhaluje skryté používání AI a uplatňuje zásady DLP. Zákazníci FortiGate ji aktivují I bez samostatné infrastruktury pro zabezpečení AI. Organizace s vyššími nároky na soukromí a suverenitu mohou FortiAIGate provozovat u sebe, na místě nebo ve vlastním cloudu, na platformě Kubernetes s grafickými procesory NVIDIA. Výzvy, odpovědi, data i protokoly pak zůstávají uvnitř jejich prostředí.
„Organizace potřebují zabezpečení založené na umělé inteligenci, které se dokáže přizpůsobovat rychlosti, s jakou se AI v podniku zavádí,“ říká Ondřej Šťáhlavský. „FortiAIGate poskytuje základ pro tuto širší strategii a dává zákazníkům flexibilitu v tom, jak nasazují a využívají zabezpečení AI na základě svých požadavků na náklady, výkon, ochranu soukromí a suverenitu.”
Součást širší platformy
FortiAIGate využívá vysoce výkonná ochranná opatření pro AI, rozšířené kontroly přístupu a souladu s předpisy a viditelnost stínové AI i agentů. Těží také z technologií nedávno získané společnosti Virtue AI. Spolu s FortiGuard Inline AI Security Service propojuje kontrolu AI s funkcemi Fortinetu pro síť, aplikace, cloud, data, identitu a bezpečnostní operace. Firmy tak mohou řídit rizika konzistentně napříč uživateli, aplikacemi, modely, agenty i infrastrukturou. Zázemí poskytuje FortiGuard Labs, výzkumná organizace Fortinetu, která vyvíjí a využívá strojové učení a AI.
Fortinet tak nabízí jednotnější zabezpečení AI, aniž by přidával nesourodé nástroje a provozní složitost.