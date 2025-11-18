Computertrends  »  Ostatní  »  Geopolitická situace vzbuzuje obezřetnost vůči technologickým gigantům

Geopolitická situace vzbuzuje obezřetnost vůči technologickým gigantům

Václav Tesař
Dnes

Virtuální střet USA a EU v kyberprostoru: červený hologram vlajky USA proti modrému symbolu EU, mezi nimi síť serverů a firewally.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Evropské firmy přecházejí k lokálním poskytovatelům cloudu a softwarových služeb. Technologické giganty to však jen těžko ohrozí.

Evropské firmy začínají pod vlivem rostoucího globálního napětí přehodnocovat, kde ukládají svá data. Mnohé z nich se přesouvají k regionálním poskytovatelům cloudových služeb v obavách, že přístup ke globálním službám by mohl být z politických důvodů omezen.

Průzkum společnosti Gartner mezi 214 IT šéfy západoevropských firem zjistil, že přechod k regionálním poskytovatelům zvažuje 61 % z nich a 53 % jich uvedlo, že v budoucnu omezí využívání služeb velkých globálních poskytovatelů; 44 % už tak dokonce začalo činit. 

„Ukazuje to, že jde-li o cloud, má na rozhodování organizací vliv i geopolitická situace,“ hodnotí analytik Gartneru Rene Buest.

Rostoucí důraz na digitální suverenitu – myšlenku, že národy a organizace by měly kontrolovat své vlastní údaje a technologickou infrastrukturu – je poháněn několika obavami. Jednou z nich je strach, že vlády, zejména USA, by mohly blokovat přístup ke klíčovým cloudovým službám. 

Například na začátku tohoto roku vrchní žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan údajně ztratil přístup ke službám Microsoftu poté, co USA na instituci uvalily sankce. Společnost Microsoft sice později popřela, že by soudu přístup pozastavila, případ však v Evropě vyvolal poplach.

Nešlo přitom o první podobný incident. Už v roce 2019 společnost Adobe přerušila služby svým uživatelům ve Venezuele, aby vyhověla sankcím USA. 

Jelikož digitální suverenita má hodně co do činění s kontrolou, vyvolávají podle Buesta takové případy klíčovou otázku: Kdo kontroluje technologii nebo cloud, který používáme? „Je pravděpodobné, že pokud to sám nedokážu kontrolovat, můžu o schopnost je používat přijít.“

Podle průzkumu společnosti Synergy Research Group trio gigantů Amazon, Microsoft a Google v Evropě dominují trhu IaaS (infrastruktura-jako-služba), PaaS (platforma-jako-služba) a hostovanému soukromému cloudu, když zabírají jeho 70 %. 

Napjaté obchodní vztahy však vedou k obavám, že by na tyto poskytovatele mohly být uvalena cla nebo omezení. Proto řada evropských firem zkoumá alternativy. Průzkum společnosti Gartner například zjistil i to, že 55 % z nich plánuje rozšířit používání open-source softwaru, za účelem větší flexibility a nezávislosti.

Příkladem jdou veřejné instituce. Německá spolková země Šlesvicko-Holštýnsko postupně nahrazuje software Microsoftu softwarem LibreOffice, Nextcloud a Open-X-Change. Podobnou cestou se vydalo i francouzské město Lyon, na LibreOffice hodlá zčásti přejít dokonce i rakouská armáda. 

A společnost Gartner očekává, že tento trend bude dál zrychlovat. Do roku 2030 podle jejích odhadů bude více než 75 % podniků mimo USA disponovat strategií digitální suverenity, která zahrnuje využívání místní nebo regionální cloudové infrastruktury.

I když by však tato změna mohla posílit pozici místních poskytovatelů, globální technologičtí giganti pravděpodobně příliš neutrpí. Díky jejich dominantnímu postavení – zejména v oblasti podnikového softwaru, jako je Microsoft 365 a Google Workspace – bude většina firem v klíčových agendách a procesech dál spoléhat na jejich služby. 

„Pořád jde jen o kapku v moři,“ konstatuje Buest, podle něhož bude klíčové najít rovnováhu mezi suverenitou a praktičností. „V podstatě jde o staré dobré řízení rizik.“

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

