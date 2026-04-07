Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Lada Nová
Dnes

Po letech žádostí spouští Google dlouho očekávanou funkci, která uživatelům umožňuje změnit si uživatelské jméno v Gmailu, tedy bez toho, aby museli zakládat zcela nový účet.

Gmail slaví dvaadvacáté narozeniny a svým uživatelům naděluje velkou novinku: možnost změnit si e-mailovou adresu bez nutnosti vytvářet nový účet, byť je zatím dostupná pouze uživatelům ve Spojených státech. 

Ti si tak budou moct aktualizovat své uživatelské jméno (část před @gmail.com) a vše ostatní přitom zůstane beze změny.

Ať už je uživatelé považují za nevhodné z jakéhokoliv důvodu, snaha o změnu dosud znamenala nutnost úplného opuštění účtu. Dnes už nutné není – e-maily, soubory a údaje o účtu zůstanou po změně nedotčeny. Zprávy zaslané na starou adresu budou i nadále doručovány a uživatelé se mohou přihlásit pomocí původního nebo aktualizovaného uživatelského jména.

Má to však i svá omezení. Google povoluje pouze jednu změnu uživatelského jména za 12 měsíců, což může pomoci zabránit zneužití, jako je spam nebo vydávání se za jinou osobu. Google také upozorňuje, že některé jeho služby, ale i aplikace třetích stran mohou i po změně nadále zobrazovat původní e-mailovou adresu.

 A pokud uživatelé chtějí zcela odstranit jakoukoli stopu po starém uživatelském jméně, jedinou možností zůstává vytvoření zcela nového účtu. Přestože prý funkci před zavedením vývojáři Googlu několik měsíců testovali, před provedením změny přece jen doporučují zálohovat si místní soubory.

Na paměti je třeba mít i to, že stará uživatelská jména nejsou smazána. Místo toho zůstávají propojena s účtem jako alternativní adresy a uživatelé se k nim mohou v případě potřeby vrátit. 

Zatím není jasné, jak to bude fungovat v dlouhodobém horizontu, zejména pokud dojde k více změnám adresy, Google však uvádí, že nová uživatelská jména nelze po vytvoření odstranit.

