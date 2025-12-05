Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Google tento týden vydává rozsáhlou aktualizaci přinášející do Androidu 16 nové funkce, včetně významných vylepšení v oblasti přístupnosti. Vydání zároveň značí změnu ve vývoji Androidu: namísto jedné velké aktualizace ročně se Google ubírá směrem k častějšímu vydávání nových funkcí. Jako vždy se novinky nejdřív objeví na zařízeních Pixel.
Podstatnou novinkou v Androidu 16 jsou souhrny notifikací založené na umělé inteligenci. Ty zkrátí dlouhé zprávy a rušné skupinové chaty na rychlé přehledy, které se na první podívání snáz přečtou.
Nový „organizátor oznámení“ taky automaticky třídí a ztlumí notifikace s nižší prioritou, jako jsou reklamní e-maily nebo zprávy ze sociálních médií.
Google taky v Androidu rozšiřuje možnosti personalizace. Na uživatele čekají nově tvarované ikony, tematické ikony nebo možnost automatického ztmavování rozhraní aplikací. Pro rodiny je přidáno nové centrum rodičovské kontroly přímo v nastavení, v němž mohou rodiče svým potomkům nastavit limity času stráveného před obrazovkou, naplánovat dobu odpočinku, spravovat používání aplikací a další.
Google však připravil i několik nových nástrojů, které nejsou vázány na aktualizaci Android 16. Jedním z nich je beta funkce s názvem „Call Reason“, která volajícímu umožňuje označit telefonní hovor jako „naléhavý“. Volaný tuto poznámku o naléhavosti uvidí na obrazovce příchozího hovoru a pokud ho zmešká, označení zůstane viditelné i v historii hovorů.
Další novinkou je funkce „Expressive Captions“, která zobrazí emocionální kontext (prostřednictvím tagů jako „smutný“ nebo „veselý“) u video vzkazů nebo příspěvků na sociálních sítích, což uživatelům pomůže pochopit jejich tón i při vypnutém zvuku. Zpřehlednění a větší transparentnosti se dočkají též skupinové chaty, což uživatelé ocení v případě, jsou-li do nich pozváni neznámým číslem.
Aktuální balík novinek pro Android zahrnuje taky prohlížeč Chrome. Připnuté karty se teď i na mobilních zařízeních budou chovat stejně jako na počítačích, takže důležité stránky zůstanou v čele prohlížeče, aby se k nim uživatelé mohli rychle vrátit. Na přístupnost vývojáři mysleli také v oblasti focení.
Funkce „Guided Frame“ bude popisnější a namísto pouhého upozornění fotografa, že je v záběru obličej, může fotoaparát nově poskytovat podrobnější popisy, například „dívka ve žlutém tričku sedí na pohovce a dívá se na psa“. Přístupnější bude taky ovládání zařízení hlasem.
