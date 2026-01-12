Computertrends  »  Internet a komunikace  »  Google představuje standard pro podporu nakupování založeného na AI

Google představuje standard pro podporu nakupování založeného na AI

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Holografický AI agent se zobrazuje nad notebookem a samostatně dokončuje online nákup v e-shopu, vedle leží telefon s potvrzením platby.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Nový otevřený standard umožňuje AI agentům hladce provázet nakupující od vyhledání produktu až po dokončení nákupu.

Google představil nový otevřený standard, jehož smyslem je změnit způsob fungování online nakupování založeného na umělé inteligenci.

Dáváte přednost obchodu, který sbírá co možná nejméně osobních údajů?

Zobraz výsledek

Takzvaný Universal Commerce Protocol (UCP) má pomoci agentům umělé inteligence provázet nakupující celým procesem nákupu – od vyhledání produktu až po podporu po nákupu – aniž by byli vázáni na jednu platformu.

Standard byl vyvinut ve spolupráci s významnými hráči v oblasti maloobchodu a e-commerce, včetně Shopify, Etsy, Wayfair, Target a Walmart. Podle Googlu umožňuje AI agentům fungovat v různých fázích obchodu prostřednictvím sdíleného rámce, namísto spoléhání se na samostatné integrace pro každou úlohu nebo službu.

Je přitom navržen tak, aby koexistoval s dalšími standardy založenými na agentech, které už podporuje, jako jsou Agent Payments Protocol (AP2), Agent2Agent (A2A) a Model Context Protocol (MCP).

Podniky a vývojáři budou moct přijmout pouze ty části protokolu, které odpovídají jejich potřebám, místo toho, aby implementovali vše najednou.

Společnost plánuje brzy začít UCP používat ve svých vlastních produktech. Seznamy způsobilých produktů Google zobrazené v režimu AI ve vyhledávání a v aplikacích Gemini umožní zákazníkům v USA dokončit nákupy přímo při vyhledávání produktů.

Platby budou zpracovávány prostřednictvím Google Pay s využitím informací o dopravě uložených v Google Wallet, podpora PayPal bude přidána později.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video?

Google souběžně odhalil nové funkce spojené s vyhledáváním založeným na AI. Prodejci například budou moct pro AI vyhledávání nabízet cílené slevy, zatímco uživatelé budou aktivně žádat o doporučení produktů v režimu AI.

Dle Googlu i další hráči pracují na způsobech, jak zvýšit viditelnost obchodních sdělení v odpovědích chatbotů s umělou inteligencí.

Kromě toho Google představil tzv. Gemini Enterprise for Customer Experience, novou sadu nástrojů navrženou tak, aby pomáhala maloobchodníkům a restauracím spravovat nákupní interakce a zákaznický servis pomocí AI.

Školení Zabbix

Širší trend je zřejmý: společnosti jako Google, Amazon, Walmart a OpenAI rychle zavádějí standardy a nástroje pro začlenění umělé inteligence do téměř všech částí online nakupování.

V souladu s tímto trendem společnost Adobe na začátku ledna oznámila, že návštěvnost webových stránek prodejců poháněná umělou inteligencí vzrostla během sváteční sezóny o 693,4 %, ačkoli nezveřejnila, kolik z této návštěvnosti vedlo k reálným prodejům.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Docker
26. 1. 2026
9:30
Více
Kubernetes
2. 2. 2026
9:30
Více
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Finanční limity, které se od letoška mění

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ