Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Využívá pokročilé jazykové modely Gemini upravené speciálně pro vyhledávání a umožňuje klást složité, dlouhé otázky, které by si dříve vyžádaly vícero samostatných vyhledávacích dotazů.
Režim AI najde uplatnění v případě otevřených otázek a komplikovanějších úkolů, jako je například plánování cest nebo porozumění složitým procesům. Na příkladech zemí, kde už tento režim běží se ukázalo se, že lidé Režimu AI pokládají dotazy, které jsou dvakrát až třikrát delší než tradiční vyhledávací fráze.
Můžete se nyní například zeptat na následující otázku: „Chci pochopit rozdíly mezi různými metodami přípravy kávy. Vytvoř tabulku, která srovná rozdíly v chuti, náročnosti použití a potřebném vybavení.“ A následně navázat: „Jaká je nejlepší hrubost mletí pro každou z metod?“
Na druhou stranu řada uživatelů AI režim jednou vyzkoušela a další den se vrátila k tradičnímu vyhledávání. Na pozadí využívá Režim AI techniku rozdělení dotazu (query fan-out), kdy simultánně provádí řadu souvisejících vyhledávání napříč dílčími tématy a různými datovými zdroji.
se tak ještě hlouběji do webu, což vám pomůže objevit ještě víc z toho, co web nabízí a najít relevantní obsah, který přesně odpovídá na vaši otázku.
Režim AI má být schopen zpracovávat různé formáty na vstupu i výstupu. Díky tomu se můžete ptát přirozeně. Ať už psaním, hlasem nebo dokonce fotoaparátem. V Režimu AI jednoduše klepněte na ikonu mikrofonu a zadejte dotaz, pořiďte fotografii nebo nahrajte obrázek.
Google tímto způsobem bohužel zabíjí prostředí, na přitom kterém vyrostl – z milionů webů, kterým vodil roky návštěvníky teď vysává obsah a zavádí zero-click search. To jsou případy, kdy uživatelé hledají informace na Googlu a ten mu je předá v takové podobě, že už není tazatel motivován k návštěvě webu.
Poskytovatelé obsahu tak přicházejí o zásadní možnost monetizovat svůj obsah, který ke zvýšení příjmů naopak používá Google, firma která kdysi razila heslo Don´t be evil.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.