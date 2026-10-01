Google Workspace zapíná hlas, spouští Gmail Live, Keep Live a Docs Live

Všechny tři novinky staví na hlasovém AI enginu Gemini 3.5 Live, který Google poprvé nasadil do produktivních aplikací v takto širokém rozsahu. Místo psaní a klikání stačí mluvit – zbytek zařídí umělá inteligence.
Gmail Live funguje jako osobní asistent přímo v poště. Místo ručního prohledávání desítek vláken se stačí nahlas zeptat – například kdy má dítě příští školní akci – a AI odpoví hlasem, na obrazovce zobrazí přepis a připojí odkazy na konkrétní emaily, ze kterých informaci čerpala. Funkce si pamatuje kontext předchozích dotazů, takže není nutné nic opakovat, a kdykoli ji lze přerušit a nasměrovat jiným směrem.
Keep Live proměňuje chaotický proud myšlenek v přehledné poznámky. Stačí nahlas „vysypat“ vše, co vás napadá, a Gemini z toho sestaví strukturovaný, akceschopný seznam.
Docs Live je z trojice nejambicióznější. Nepracuje jen s existujícími daty, ale funguje jako spoluautor nových textů – z útržkovitých, nahlas vyřčených nápadů vytvoří první koncept dokumentu. Se svolením uživatele si navíc dokáže natáhnout relevantní informace z dalších aplikací Workspace, jako je Gmail, Disk nebo Chat, a rovnou je zapracovat do vznikajícího textu.
Proč se to děje právě teď
Funkce byly poprvé představeny letos na konferenci Google I/O a po měsících testování v beta verzi je Google začátkem září 2026 spustil pro širokou veřejnost. Zatím jsou dostupné na Androidu a iOS v angličtině; termín pro web, desktop a firemní zákazníky Workspace Google zatím neupřesnil.
Zajímavé je i zpoplatnění. Gmail Live a Keep Live dostávají všichni předplatitelé Google AI – Plus, Pro i Ultra. Docs Live je naproti tomu vyhrazen dražším tarifům Pro a Ultra. Logika je jednoduchá: první dvě funkce především vyhledávají a třídí už existující data, zatímco Docs Live aktivně generuje nový obsah napříč více aplikacemi, což je výpočetně mnohem náročnější.
Co na to říkají analytici
Podle Gregga Willskyho, hlavního analytika pro podnikové technologie a služby ve společnosti GlobalData, novinky odrážejí širší trend: umělá inteligence se čím dál víc stává přirozenou součástí každodenní práce, nikoli jen doplňkovým nástrojem.
„Nové funkce naplňují tuto vizi. Uživatel při práci jednoduše popíše, čeho chce dosáhnout. Pokud mu nejlépe poslouží informace uložené v Gmailu, sáhne po Gmail Live. Pokud potřebuje sadu dobře uspořádaných poznámek, použije Keep Live. A pokud jeho úkol nejlépe vyřeší stručně napsaný dokument, zapojí Docs Live,“ vysvětluje Willsky.
Cílem je podle něj umožnit lidem zůstat plně soustředěni na svou práci, zatímco AI agenti a asistenti pracují v pozadí a přirozeně se zapojují do pracovního toku – ať už jde o Google, nebo o jiné hráče na poli firemní spolupráce.
Willsky upozorňuje i na druhou, méně viditelnou souvislost. Výrobci nástrojů pro týmovou spolupráci si stále více uvědomují, že jejich uživatelé nepracují jen v jednom uzavřeném ekosystému, ale pohybují se napříč více platformami zároveň. Proto se firmy jako Google snaží svá řešení otevírat.
„Umělá inteligence přestává fungovat izolovaně a začíná se uplatňovat v mnohem větším měřítku. Stále více slouží jako pojivo – propojuje jednotlivé části platforem, jako jsou schůzky, chat a volání; vytváří vazby mezi těmito platformami a aplikacemi třetích stran, jako jsou CRM systémy; a umožňuje propojení platforem různých výrobců, díky čemuž je možné například zúčastnit se schůzky na jedné platformě s externím partnerem, který používá konkurenční řešení,“ popisuje Willsky.
„Zatímco uživatelé pracují s novými funkcemi, AI na pozadí čerpá z aplikace Gmail a při tvorbě poznámek a dokumentů také z řady dalších aplikací, systémů a platforem. Vše se odehrává v zákulisí, pro uživatele zcela neviditelně,“ shrnuje Willsky.
Uživatel tak už nemusí přemýšlet, ve které aplikaci co najde nebo kam co zapsat. Stačí to říct nahlas a nechat AI, ať si poradí se zbytkem. A právě tímto směrem se podle GlobalData bude v následujících letech ubírat celý trh firemních produktivních nástrojů.
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