Hackeři z webu Evropské komise zcizili stovky giga dat

Evropská komise potvrdila, že se stala terčem kyberútoku, při kterém došlo ke ztrátě citlivých údajů. Narušení bezpečnosti zaznamenala 24. března, kdy neznámí útočníci pronikli do cloudové infrastruktury, na níž je hostován její web Europa.eu.

Ačkoli se jí prý podařilo zareagovat „rychle“ a riziko zvládnout, zdá se, že z webových stránek byla přece jen některá data odcizena.
„Úřady Komise stále vyšetřují plný dopad incidentu,“ uvádí se v tiskové zprávě. „Vnitřní systémy Komise nebyly kyberútokem zasaženy. Komise bude situaci nadále sledovat a přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti svých vnitřních systémů a dat. Incident analyzuje a výsledky využije k dalšímu posílení svých schopností v oblasti kybernetické bezpečnosti.“
Komise se prý zatím nezabývala povahou těchto souborů ani tím, kolik jich bylo odcizeno. Uvedla jen, že informuje „subjekty Unie, které mohly být incidentem zasaženy“, což naznačuje, že odcizeny byly údaje organizace, nikoli osobní údaje.
Ve zprávě taky stojí, že zavedla další funkce ke snížení rizika, aby své služby a data ochránila, aniž by došlo k narušení provozu webových stránek.
Komise sice neuvedla, kdo na její stránky zaútočil ani jak se útočníkům podařilo získat přístup do její sítě, magazín BleepingComputer nicméně tvrdí, že se pachatelé vloupali do účtu Amazon Web Services, ze kterého údajně odcizili více než 350 GB dat.
Mezitím se ozvali možní útočníci – neznámá skupina uvedla, že nemá v úmyslu vydírat Evropskou komisi o peníze, ale že spíš časem ukradené informace zveřejní na dark webu.
