Computertrends  »  Technologie  »  Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E
Nejnovější aktualizace Gemini umožňuje Deep Research průzkum vašich osobních účtů.

Gemini Deep Research, AI funkce umožňující hloubkovou analýzu prakticky jakéhokoliv tématu v reálném čase, je venku od března. Jeho nejnovější aplikace však chatbotovi umožňuje čerpat informace taky z vašich účtů v Gmailu, v Dokumentech, na Driveu a v Chatu. Google tvrdí, že jde o jednu z nejžádanějších funkcí, kterou bude možné využívat i bez předplatného.

Jinými slovy: Deep Research tak nově může jako reference využívat vaše e-maily, všechny prezentace, dokumenty, tabulky a soubory PDF na vašem Driveu, stejně jako historii chatů. 

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Skutečnost, že se nemusí spoléhat pouze na veřejné zdroje z webu, znamená, že bude schopen tvořit personalizovanější výstupy. Pokud ho například požádáte, aby pro vás napsal marketingovou analýzu, zohlední vaše poznámky, všechny dokumenty, které váš tým napsal, nebo veškerou e-mailovou korespondenci mezi vámi a vašimi kolegy. Informace z vašeho účtu může s veřejnými údaji porovnávat, aby například vytvořil srovnávací tabulky pro analýzu konkurence.

Pokud se vám nelíbí, že Gemini má přístup ke všem vašim informacím, můžete si vybrat, ke kterým googlovským službám ho necháte připojit. 

Když v Gemini kliknete na nástroj Deep Research, zobrazí se rozbalovací nabídka, kde můžete jednotlivě zaškrtnout Search, Gmail, Drive a Chat. Momentálně je tato funkce k dispozici pouze na počítačích, ale „v nejbližších dnech“ se dostane i na mobilní zařízení.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Seriál: Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích
Přečtěte si všechny díly seriálu Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Využíváte už databáze NoSQL?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - pokročilé monitorování
18. 11. 2025
9:00
Více
Kubernetes
24. 11. 2025
9:30
Více
Úvod do Linuxu
26. 11. 2025
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

AI brýle jsou hitem, překonají ale nedostatky chytrých brýlí?

Finfluenceři radí na sítích s financemi. Kde se vzali?

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Velký souhrn koeficientů k dani z nemovitostí všech okresů

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Poctivost v kádích a příroda v hlavní roli: tak vzniká balsamico

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ