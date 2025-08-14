Inteligentní automatizace míří do éry AI

Nejpozději v roce 2026 bude polovina všech podniků využívat integrované prvky inteligentní automatizace, aby tak optimalizovaly své digitální aktivity, tvrdí analytici společnosti Information Services Group (ISG). Podle nich organizace začnou využívat inteligentní automatizaci především k propojení různorodých aplikací a systémů
Je pro vás zajímavá automatická analýza dat s pomocí AI?
To zvýší efektivitu, sníží chybovost a zlepší rozhodování, což pracovníkům umožní soustředit se na složitější činnosti spojené s řešením problémů a zároveň rozšíří jejich schopnosti díky spolupráci člověka a umělé inteligence, která se navíc časem bude dále zdokonalovat.
Díky integraci s už existujícími systémy i softwarovými nástroji a přístupu k rozsáhlým úložištím strukturovaných, částečně strukturovaných i nestrukturovaných dat může inteligentní automatizace vést k dokonalejšímu poznání současných podnikových procesů, což bude mít pozitivní vliv na efektivitu chodu podniku, tvrdí Jeff Orr, analytik ISG.
„Zrychlení digitální transformace, exploze dat a pokrok v oblasti umělé inteligence a strojového učení učinily z inteligentní automatizace doslova ústřední bod diskuzí o podnikových technologiích,“ uvádí ISG.
Inteligentní automatizace podle ISG zahrnuje čtyři specifické kategorie softwaru – platformy pro automatizaci procesů, dále konverzační automatizaci, inteligentní zpracování dokumentů a konečně zjišťování a vytěžování procesů.
Tato řešení pomohou organizacím stát se efektivnějšími, chytřejšími a přizpůsobivějšími měnícím se podmínkám podnikání.
„Výběr softwaru pro inteligentní automatizaci by měl být v souladu se strategickými cíli a provozními potřebami podniku,“ vysvětluje Orr.
Důležité je podle něj také zvážit faktory, jako je současný stav procesů, kompatibilita a integrace s technologickou infrastrukturou, dostupnost a kvalita dat, návratnost investic a finanční dopad a připravenost organizace.
Nasazení AI
Podle nedávné zprávy Intelligent Automation Services for Europe, kterou zveřejnilo ISG, představuje generativní umělá inteligence (GenAI) a automatizace procesů využívající agentní AI hlavní důvod, proč v podniku implementovat prvky umělé inteligence, a zároveň se tím mění způsob fungování evropských podniků.
GenAI, která využívá velké jazykové modely (LLM) k analýze obrovského množství dat a generování komplexních výstupů, totiž umožňuje zefektivnit provoz a zlepšit rozhodovací procesy.
Navíc má podle analytiků potenciál způsobit doslova revoluci v inteligentní automatizaci a umožnit organizacím analyzovat rozsáhlé soubory dat a zvýšit efektivitu jejich provozu, tvrdí Steve Hall, šéf analytik pro umělou inteligenci v ISG.
Ačkoli technologie GenAI a velkých jazykových modelů (LLM) nabízejí cenné možnosti v oblasti porozumění a zpracování přirozeného jazyka, generování obsahu či automatizace úloh, pro organizace je zásadní plně pochopit potenciál i výzvy těchto technologií.
Poskytovatelé služeb podle něj už vnášejí schopnosti GenAI do scénářů automatizace, což výrazně urychluje podnikové inovace.
Jak ale ISG poznamenává, do konce roku 2026 bude pouze jeden z pěti podniků využívat generativní umělou inteligenci k analýze vzorců a generování poznatků, které povedou ke zlepšení obchodních výsledků.
„Šéfové IT by měli k inteligentnímu automatizačnímu softwaru zahrnujícímu GenAI a LLM přistupovat s určitou mírou nadšení i opatrnosti,“ radí Orr.
Tyto technologie podle něj sice nabízejí významné výhody, ale zároveň s sebou nesou i výzvy a předpoklady. Komplexní hodnocení pro zavedení inteligentní automatizace proto musí zahrnovat jak technické aspekty, tak i obchodní, etické a strategické rozvahy.
Zavádění GenAI v podnicích se také urychlí, pokud v nich existují interní LLM a také modely specifické pro dané odvětví. Samotní poskytovatelé automatizačních služeb jsou navíc schopní využívat své hluboké znalosti k vytváření různých akcelerátorů, knihoven případů užití, šablon a workshopů, což vede k dalšímu urychlení zavádění inovací.
„Poptávka po službách inteligentní automatizace v Evropě roste, a to zejména v odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, zdravotnictví, finančnictví a maloobchod, která se zaměřují na provozní efektivitu,“ tvrdí Jan Erik Aase, analytik ISG.
Organizace podle něj už navíc přecházejí na komplexní automatizační řešení namísto dosavadních tradičních roztříštěných přístupů.
Výzvy pro GenAI
Organizace dnes čelí značným výzvám v oblasti implementace a škálovatelnosti, zejména co se týče integrace GenAI do komplexních podnikových ekosystémů, které zahrnují starší systémy a různé nástroje.
Poskytovatelé automatizačních služeb ale mohou pomoci tyto problémy řešit tím, že své odborné znalosti v oblasti integrace technologií sladí právě s pokročilou automatizací.
Pište pro Computertrends
Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computertrends?
Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu.
Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz
Evropské podniky zaujímají k GenAI v oblasti inteligentní automatizace poněkud opatrnější postoj než organizace v Severní Americe, a to zejména kvůli přísným regulačním rámcům, jako je zákon EU o umělé inteligenci či nařízení GDPR.
Předpisy ale zároveň podporují poptávku po eticky odpovědných řešeních AI, tvrdí ISG.
Nástup agentní AI navíc připravuje půdu pro nasazení pokročilých aplikací v oblasti zákaznických služeb, nástupu zaměstnanců či řízení dodavatelského řetězce.
A na rozdíl od tradičních automatizačních řešení, která se zaměřují na jednotlivé úkoly, představuje agentní AI posun směrem k doslova autonomním systémům schopným kontextového rozhodování s minimálním zásahem člověka.
Koho zvolit?
Průvodce pro kupující, který firma ISG pro oblast inteligentní automatizace vypracovala, hodnotí poskytovatele softwaru ve čtyřech výše zmíněných typech kategorií softwarových produktů a pro každou z nich nabízí podrobnou analýzu.
Celkem zhodnotila čtyřicet dodavatelů zmíněného softwaru, z nichž pouze IBM, Microsoft a ServiceNow mají produkty nebo služby, které patří do všech čtyř zmíněných segmentů.
Co se týče tří nejlepších poskytovatelů softwaru považovaných za lídry v každé kategorii, pro rok 2024 jsou jimi tyto:
· Platformy pro automatizaci procesů: ServiceNow, UiPath a Appian
· Konverzační automatizace: ServiceNow, Verint a IBM
· Inteligentní zpracování dokumentů: ServiceNow, UiPath a Automation Anywhere
· Zjišťování a vytěžování procesů: ServiceNow, Microsoft a UiPath
Pokud se pak vezme v úvahu celková nabídka, jsou podle ISG nejzajímavějšími dodavateli inteligentní automatizace firmy ServiceNow, UiPath a Microsoft.
Prudký nárůst výdajů na inteligentní automatizaci
Obrat trhu s inteligentní automatizací má v roce 2030 dosáhnout výše 47 miliard dolarů, uvádí firma GlobalData. Jde o prudký nárůst z 18 miliard v roce 2023. Hlavním motorem vzestupu má být podle analytiků pokrok v oblasti umělé inteligence, zejména pak zavádění generativní umělé inteligence do automatizačních procesů.
AI se dnes už integruje do většiny aspektů inteligentní automatizace, která přesahuje rámec prostého provádění úkolů a umožňuje systémům analyzovat data, činit rozhodnutí a učit se z interakcí.
GenAI rozšiřuje rozsah automatizovatelných úloh, což umožňuje i netechnickým zaměstnancům vytvářet vlastní řešení, čímž se může výrazně zvýšit jejich produktivita. Právě schopnost GenAI generovat nový, kontextově relevantní obsah z jednoduchých podnětů otevřela mnoho možností, tvrdí analytici.
S tím, jak bude automatizace stále pokročilejší, ale budou muset společnosti zavést přísnější kontrolní mechanismy, aby ochránily citlivé údaje a zajistily soulad svých systémů s předpisy.
Budoucnost inteligentní automatizace tak bude záviset na křehké rovnováze mezi inovacemi a řízením, dodává GlobalData.
Tento příspěvek vyšel v časopisu Computertrends 3/2025.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.