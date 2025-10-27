Rostoucí počet incidentů s rušením a podvržením satelitních signálů ukazuje, že bezpečnost a spolehlivost navigace je nutné brát velmi vážně. Podle zprávy OPSGROUP narostly pokusy o spoofing GPS u komerčních letadel až na 1 500 za den; v roce 2025 byl zdokumentován útok přímo na navigaci letadla Evropské komise nebo zastavení námořních operací v Kataru kvůli chybě GNSS.
Americký národní institut pro standardy a technologie (NIST) odhaduje, že jediný den bez GPS přinese ztrátu přes miliardu dolarů.
Nový modul Iridium PNT ASIC (Positioning, Navigation, Timing Application-Specific Integrated Circuit) představuje technické řešení těchto problémů. Čip měří jen 8 × 8 mm a je navržen pro jednoduchou integraci do koncových zařízení – od serverů v datových centrech, řídicích systémů v energetice, dopravy či telekomunikačních uzlech až po mobilní zařízení.
Klíčem je autonomie signálu: čip využívá síť 66 propojených družic Iridium na nízké oběžné dráze (LEO – Low Earth Orbit) a generuje vlastní silný signál pro polohu, navigaci i čas. Tím dokáže nahradit, doplnit nebo zálohovat klasické GPS, GNSS a poskytuje tzv. PNT (Positioning, Navigation, Timing) funkce s nadstandardní odolností.
Signál prochází i do vnitřních prostor budov a je až 1 000× silnější než běžné GPS. Uživatelé tak nejsou odkázáni jen na venkovní antény nebo přímý výhled na oblohu; čip pracuje s malou vnitřní anténou a pokryje i místa s komplexní zástavbou nebo tam, kde je GPS rušena.
Autentizační metody Iridium PNT ASIC ověřují integritu dat, což ztěžuje jakékoliv pokusy o úmyslné podvržení signálu. Kromě fyzické bezpečnosti pro navigaci a synchronizaci času čip nevyžaduje složité stavební úpravy, je škálovatelný a lze jej použít jako hlavní nebo záložní zdroj signálu.
Přesnost lokalizace při venkovní anténě splňuje požadavky FCC pro záchranné služby (E911), synchronizace času může být ve finančních aplikacích odstupňována až na několik nanosekund vůči UTC (Coordinated Universal Time).
Praktické využití sahá od regulovaných trhů – finančních, energetických, datových center, přes letectví, loďstvo, železnice (například v kombinaci s Positive Train Control – PTC řešením), až po kritické telekomunikační systémy (včetně synchronizace pro 5G uzly, kde je požadavek na přesnou časovou referenci výrazně vyšší než u starší 4G infrastruktury). Iridium ASIC umožňuje i v těchto obtížně dostupných místech spolehlivou synchronizaci bez venkovních antén, což snižuje náklady i administrativní komplikace.
Z pohledu uživatele je důležitá nejen odolnost vůči útokům a rušení, ale i detekce výpadků GPS. Zařízení vybavená tímto čipem jsou schopna rozpoznat problém, aktivovat alternativní signál nebo režim a udržet provoz podle reálné polohy a času bez zásahu operátora.
Pro provozovatele síťových uzlů, infrastruktury nebo systémů je navíc podstatné, že Iridium PNT ASIC splňuje mezinárodní bezpečnostní normy pro časové zdroje (ITU-T G.8272 PRTC-A) a jeho dostupnost je plánována 24/7 celosvětově, aktivována regionálně podle potřeby provozu.
Komerční dostupnost modulu Iridium PNT ASIC se očekává v polovině roku 2026, firma už dnes nabízí testovací programy a zve partnery k integraci do nových zařízení. Testy s rušením („Jammertest“) v simulovaném provozu potvrdily robustnost čipu v reálných podmínkách, včetně přesné lokalizace a kontinuální synchronizace času.
