Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné scénáře a zkušenosti z praxe na konferenci Umělá inteligence v IT infrastruktuře

Adopce AI ve firmách není primárně otázkou technologií, ale kultury, procesů a leadershipu – bez jasné vize, plánu rozvoje a práce s lidmi se inovace neprosadí. Přínosy AI nespočívají jen ve vlastní produkci, ale i v oblasti obchodu, logistiky, HR a administrativního zázemí, kde mohou rychle a relativně snadno přinést velkou hodnotu. Úspěch budou mít lídři, kteří propojí AI s lidmi, podnikovými procesy a infrastrukturou, a dokážou vystoupit z komfortní zóny, protože změna je nový normál. Jak vyhrát boj při nasazení AI ukáže v úvodu konference Jaromír Barták, poradce pro strategie v oblasti Tech & Innovation ve společnosti FLO.
Od strojového učení, přes počítačové vidění až po velké jazykové modely
Klíčovými disciplínami umělé inteligence, od jejích základů až po nejnovější a nejdiskutovanější trendy, provede účastníky konference Hynek Cihlář, solution architect a konzultant společnosti Aricoma. Zaměří se na principy strojového učení a jeho praktického nasazení, přes fascinující možnosti počítačového vidění v průmyslu i každodenním životě, až po revoluční potenciál velkých jazykových modelů (LLMs), které mění způsob, jakým pracujeme a komunikujeme.
Maximalizace výkonu a efektivity v datových centrech a AI
Klíčovou roli v oblasti AI, kam přinášejí inovativní a škálovatelná řešení pro AI a HPC, hrají i racková řešení postavená na technologiích Supermicro a AMD. Obě společnosti budují nejvýkonnější a nejefektivnější servery a datová centra a díky jejich strategickému partnerství společně posouvají hranice výkonu, efektivity a energetické úspornosti. Jak jejich nejnovější generace serverů umožňuje organizacím naplno využít potenciál AI v produkčním prostředí odhalí Jan Vojtěch, produktový manažer divize VAD a značky Supermicro ve společnosti ASBIS, a Michal Sztemon, marketingový konzultant společnosti AMD.
AI on-premise, u hyperscalerů nebo v lokálním cloudu?
Umělá inteligence mění pravidla hry a infrastruktura hraje klíčovou roli. Tři přístupy k AI nasazení – od on-premise přes hyperscalery až po lokální cloud – ukáže ve své prezentaci Robert Mitka, produktový manažer pro AI v Českých Radiokomunikacích. Představí i lokální GPU cloud ČRA, který kombinuje výkon, bezpečnost a českou podporu bez kompromisů.
Lokální nasazení AI jako klíč k suverenitě
Umělá inteligence s sebou nese rizika pro suverenitu dat, pokud je nasazena v cloudu. Lokální nasazení AI je proto kritické pro organizace, které upřednostňují bezpečnost dat a plnou kontrolu. Lukáš Lauryn ze společnosti SUSE představí platformu SUSE AI, která nabízí ověřené, univerzální řešení umožňující efektivně a bezpečně provozovat modely AI přímo v infrastruktuře, s plnou kontrolou a v souladu s regulacemi.
Optimalizace s AI Gateway
Jak nejen optimalizovat a chránit provoz AI aplikací, ale jak je zabezpečit, a ještě ušetřit za jejich provoz, odhalí Filip Mikulík, infrastrukturní systémový inženýr společnosti Arrow. Ve svém vystoupení představí platformu F5 AI Gateway.
Konverzační GenAI v reálném světě
Generativní umělá inteligence (GenAI) dnes není jen o chatu s jazykovým modelem, ale o integraci umělé inteligence do reálné infrastruktury – od cloudových LLM služeb po telekomunikační API. Martin Čermák, spoluzakladatel Vocalls a vice prezident pro inženýring a automatizaci ve společnosti CallMiner, účastníkům konference ukáže, jak funguje architektura dialogových systémů, jak se řeší latence a orchestrace promptů, fallbacky, cache a monitoring. Poradí také jak nasadit GenAI ve firemním prostředí a jak udržet produkční AI systémy dostupné, škálovatelné a bezpečné.
Jak pomocí AI snížit TCO účetních procesů bez zásahů do ERP
AI vytěžování dokumentů, transakce z platebních karet, schvalování, reporting a bezpečný archiv v cloudu – to vše s nasazením včetně integrace na ERP lze zvládnout v řádu dnů či týdnů. Robert Soudný, spoluzakladatel a CEO společnosti wflow.com, v závěru konference ukáže architekturu a funkčnost AI řešení pro digitalizaci účetnictví a firemních výdajů, které výrazně snižuje náklady na zpracování účetnictví a šetří čas manažerů.
Odborná konference Umělá inteligence v IT infrastruktuře se koná prezenčně 11. listopadu 2025 od 9:00 do 15:00 hodin v pražském hotelu Grandior a je určena jak IT profesionálům a IT manažerům, tak zástupcům organizací ze soukromého i veřejného sektoru, kteří využívají nebo plánují využívat AI ve své firemní infrastruktuře. Více informací a registrace na https://ai.konference.cz/.